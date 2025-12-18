Por el régimen simplificado, emitió constructora y ‘holding’ tecnológico prepara colocación de acciones

El holding empresarial Zorzal Inversiones Tecnológicas está iniciando el proceso para hacer una segunda emisión de acciones, informó a Búsqueda Jaime Miller, director de Capital Oriental, firma gestora de esa sociedad.
Zorzal planea una segunda serie de acciones con límite de 100 millones de UI y Ebital colocó obligaciones negociables por el equivalente a US$ 9,1 millones
El holding empresarial Zorzal Inversiones Tecnológicas está iniciando el proceso para hacer una segunda emisión de acciones, informó a Búsqueda Jaime Miller, director de Capital Oriental, firma gestora de esa sociedad.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El lunes 15, Zorzal comunicó al Banco Central que resolvió en asamblea de accionistas la fijación del precio de suscripción a $ 1 por acción.
Si bien Miller prefirió no dar más detalles hasta que el instrumento esté inscripto, recordó que se trata de una emisión bajo el régimen simplificado, es decir, que tiene un tope de hasta el equivalente a 100 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación.
La primera emisión, a mediados del 2024, fue por un equivalente a US$ 5,6 millones y se realizó a través de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM). Desde esa fecha, Zorzal adquirió porciones del paquete accionario de las empresas Spotter, Arkano y Security Advisor.
Por otro lado, el lunes 15 la constructora Ebital S.A. concretó la emisión de la serie II de sus obligaciones negociables, también bajo el régimen simplificado, con menos requisitos que el general. Colocó a través de la BVM el equivalente en UI a US$ 9,1 millones; la demanda recibida fue un 130% del monto ofertado.
Estos papeles pagan 6% de interés anual y amortizan el capital —también anualmente— en seis años. Al contar con calificación de riesgo, los inversores institucionales quedaron habilitados a participar en la emisión.
A través de esta salida al mercado de capitales Ebital buscó financiar parte del desarrollo de seis proyectos inmobiliarios en Montevideo. Su programa comenzó en 2024 y representó la primera emisión de valores de oferta pública en régimen simplificado.