  • Cotizaciones
    jueves 11 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Tahona y Ebital inscribieron emisiones de títulos de deuda

    Casi cerrando el calendario de colocaciones de Notas del Tesoro en el mercado doméstico, el Ministerio de Economía captó el equivalente a US$ 133,2 millones, la segunda mayor en lo que va de este semestre

    Sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

    Sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

    FOTO

    MEF
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Dos nuevas emisiones de deuda quedaron inscriptas en el Banco Central (BCU) en los últimos días. Se trata de obligaciones negociables de La Tahona Desarrollos S.A. (serie 3) y los de la constructora Ebital S.A. (serie 2) bajo el régimen de emisión simplificada.

    Por otro lado, tal como había anunciado en octubre, la empresa Tonosol S.A. ratificó en una comunicación, como “hecho relevante”, la resolución de rescatar por anticipado la totalidad de las obligaciones negociables emitidas en 2019. Esa posibilidad estaba prevista como un derecho en el documento de emisión; en su comunicación al mercado, Tonosol había aclarado que el rescate estaba “condicionado al efectivo desembolso de un sindicado bancario”, una figura que alude a un grupo de prestamistas.

    Leé además

    El director de Gestión de Deuda del MEF.
    Finanzas públicas

    El director de Deuda Pública seguirá en su cargo “por un tiempo más”

    Por Ismael Grau
    Sede del Ministerio de Economía.
    Mercado de capitales

    Bonos Globales en dólares con precios oscilantes, emitió HSBC y coloca Conaprole

    Por Redacción Búsqueda

    En ese sentido, una asamblea extraordinaria de accionistas efectuada el martes 9 resolvió, además, aprobar el endeudamiento por hasta US$ 60 millones con los bancos Itaú, BBVA, Santander y Scotiabank, así como el otorgamiento de garantías hipotecarias sobre dos padrones que posee la empresa en Montevideo y la suscripción de un nuevo Fideicomiso de Garantía “Sindicado Sinergia”, en calidad de Fideicomitente Inicial.

    Tonosol posee el hotel Aloft en Punta Carretas, que opera mediante el contrato de gerenciamiento con Marriott International. La empresa también reconvirtió el antiguo hotel Sheraton Montevideo en un espacio de alquiler de oficinas.

    Deuda pública

    La última emisión de deuda pública nominada en pesos corrientes en el mercado doméstico de este año, efectuada el martes 9, tuvo una demanda superior al monto original propuesto. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas optó por no colocar todo lo que los inversores pretendían comprar de la serie 12 de Notas del Tesoro.

    A una tasa de corte de 7,68%, el gobierno captó el equivalente a US$ 133,2 millones. Fue la segunda mayor colocación doméstica en lo que va del segundo semestre.

    Antes de fin de 2025, el calendario de emisiones de Notas tiene programadas otras dos colocaciones, los próximos dos martes (16 y 23): una en unidades previsionales y otra en unidades indexadas. Estos son papeles en pesos ajustables por los índices de salarios y de precios al consumo —respectivamente—, con cupones de 2% y 3,125% anual en cada caso.

    Mientras, los Bonos Globales en dólares registraron una ligera desvalorización en los últimos días, según el índice de Búsqueda.

    Selección semanal
    Argentina

    Crece en Argentina el abordaje cinematográfico de las relaciones entre la Justicia y el patriarcado

    Por Gonzalo Aguilar
    Fútbol Uruguayo

    La AUF anunció ingresos cuatro veces más altos a partir de 2026 y comienza la discusión sobre su reparto

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Museos e historia

    Centro Cultural Casa Natal de Artigas: inaugurado en 2024 y cerrado hasta nuevo aviso

    Por Sebastián Panzl
    Opinión Pública

    Crece desaprobación del gobierno, aunque imagen de Orsi se mantiene alta

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda