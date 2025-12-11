La Tahona y Ebital inscribieron emisiones de títulos de deuda

Dos nuevas emisiones de deuda quedaron inscriptas en el Banco Central (BCU) en los últimos días. Se trata de obligaciones negociables de La Tahona Desarrollos S.A. (serie 3) y los de la constructora Ebital S.A. (serie 2) bajo el régimen de emisión simplificada.

Por otro lado, tal como había anunciado en octubre , la empresa Tonosol S.A. ratificó en una comunicación, como “hecho relevante”, la resolución de rescatar por anticipado la totalidad de las obligaciones negociables emitidas en 2019. Esa posibilidad estaba prevista como un derecho en el documento de emisión; en su comunicación al mercado, Tonosol había aclarado que el rescate estaba “condicionado al efectivo desembolso de un sindicado bancario”, una figura que alude a un grupo de prestamistas.

En ese sentido, una asamblea extraordinaria de accionistas efectuada el martes 9 resolvió, además, aprobar el endeudamiento por hasta US$ 60 millones con los bancos Itaú, BBVA, Santander y Scotiabank, así como el otorgamiento de garantías hipotecarias sobre dos padrones que posee la empresa en Montevideo y la suscripción de un nuevo Fideicomiso de Garantía “Sindicado Sinergia”, en calidad de Fideicomitente Inicial.

Tonosol posee el hotel Aloft en Punta Carretas, que opera mediante el contrato de gerenciamiento con Marriott International. La empresa también reconvirtió el antiguo hotel Sheraton Montevideo en un espacio de alquiler de oficinas.

Deuda pública

La última emisión de deuda pública nominada en pesos corrientes en el mercado doméstico de este año, efectuada el martes 9, tuvo una demanda superior al monto original propuesto. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas optó por no colocar todo lo que los inversores pretendían comprar de la serie 12 de Notas del Tesoro.

A una tasa de corte de 7,68%, el gobierno captó el equivalente a US$ 133,2 millones. Fue la segunda mayor colocación doméstica en lo que va del segundo semestre.

Antes de fin de 2025, el calendario de emisiones de Notas tiene programadas otras dos colocaciones, los próximos dos martes (16 y 23): una en unidades previsionales y otra en unidades indexadas. Estos son papeles en pesos ajustables por los índices de salarios y de precios al consumo —respectivamente—, con cupones de 2% y 3,125% anual en cada caso.

Mientras, los Bonos Globales en dólares registraron una ligera desvalorización en los últimos días, según el índice de Búsqueda.