Senado revisará desde cero el proyecto de ley para proteger a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales

El presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado , Daniel Borbonet, propuso que el proyecto de ley sobre “protección de los derechos de los niños , niñas y adolescentes en los entornos digitales” sea replanteado por completo. Tras escuchar a expertos del sector público y del privado, el senador sostuvo que pedirán un nuevo informe. “Este proyecto de ley hay que empezarlo de nuevo”, afirmó en la sesión del 16 de octubre, una postura que fue respaldada por el resto de los legisladores de la comisión.

Aprobada por la Cámara de Representantes en abril de 2024 , pero sin avanzar al Senado, la iniciativa fue retomada este año por la Comisión de Educación y Cultura y derivada a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Busca crear un marco legal para proteger a niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, un área todavía sin normativa integral en Uruguay. Sin embargo, tras escuchar a representantes de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento ( Agesic ), el Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), los senadores coincidieron en que el borrador no cumple con su propósito.

Entre los principales motivos se destacó la falta de una definición clara y abarcativa del concepto de plataforma digital. Daniel Mordecki, director ejecutivo de la Agesic, recomendó repensar el lenguaje de la ley: “En la jerga común se habla de ‘plataformas’ como redes sociales , pero hay que abarcar todo el entorno digital: sitios web, apps, modelos de inteligencia artificial”, explicó. Su propuesta fue definir que toda interacción digital está soportada en una plataforma, de modo que la ley las alcance a todas.

El senador Sebastián da Silva, miembro de la comisión, coincidió: “Si le erramos en la definición, después quedamos en offside cuando vengan cosas que no sabemos qué son”.

Mordecki también destacó que la ley debe contemplar riesgos más allá de los delitos sexuales, como el bullying, el juego en línea o la exposición a contenidos violentos. Además, pidió que la norma contemple mecanismos de reparación y apoyo psicológico y legal para víctimas, así como campañas anuales de educación y prevención.

La Agesic también propuso incorporar procedimientos rápidos de bloqueo judicial de contenidos dañinos, con intervención inmediata de la Justicia y mecanismos para que las empresas eliminen materiales a pedido de los padres.

Patricia Díaz, del Datysoc, añadió que el proyecto introduce conceptos como ciberembaucamiento o sextorsión sin definirlos con claridad, lo que puede confundir y que se apliquen medidas preventivas a conductas que no son delito. “Está demasiado abierto. Ya es un desafío determinar exactamente cuándo estamos ante un material de pornografía infantil”, afirmó.

Además, pidió que se incorporen garantías para proteger la libertad de expresión y la privacidad en los procesos de denuncia y remoción de contenido.

Prevención no es protección

Gustavo Gómez, director del Observacom, señaló que el proyecto está demasiado centrado en la prevención y en la violencia sexual, y deja fuera otras formas de violencia digital y la protección efectiva de derechos. También advirtió sobre la falta de claridad en la regulación de las grandes plataformas digitales y la necesidad de exigirles transparencia y mecanismos de respuesta ante denuncias, dada su creciente influencia en la circulación de contenidos. “Recomendaríamos que el nuevo proyecto incluya obligaciones de transparencia y de respuesta, como contar con un correo electrónico para atender consultas, ya que actualmente resulta difícil incluso para la Justicia hacer cumplir las sentencias”, aseguró.

Gómez cuestionó además que el proyecto se limite a la “prevención” cuando su título promete “protección”. “Prevención no es protección efectiva. Si bien es una opción del Legislativo, es claramente insuficiente”, sostuvo, y criticó que, pese a llamarse “preventivo”, el texto contemple medidas como incautar, bajar o interrumpir contenidos, que son acciones reactivas, no preventivas.

¿Qué sigue?: una jornada de trabajo con expertos

Ante la complejidad del tema, el senador Borbonet propuso organizar una jornada de trabajo con todos los actores relevantes. En declaraciones a Búsqueda, confirmó que el proyecto será replanteado con una participación más amplia de organismos públicos y técnicos especializados.

“Entendemos que debemos dar una participación muy amplia a muchas instituciones que tienen interés en que este proyecto salga bien y con una mirada integral”, afirmó. En ese sentido, explicó que la comisión resolvió “parar” y organizar antes de fin de año una jornada de trabajo con representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, la Administración Nacional de Educación Pública, la Agesic, el Ministerio de Industria y otras instituciones vinculadas al tema.

“Nos parece que está bueno hacer una jornada de trabajo con todos los actores, para que aporten insumos y miradas distintas. Ya vemos que hay muchos aportes que no estaban incluidos en este proyecto”, señaló.

Borbonet sostuvo que el objetivo es construir un nuevo texto a partir de ese intercambio técnico e interinstitucional. “Hay mucho para hacer y no tenemos que apurarnos. Esto tiene que salir bien. Hay una mirada mucho más amplia que debe incorporarse, y todos coincidimos en que esto requiere muchos aportes. Tantos, que seguramente terminemos elaborando un nuevo proyecto”, afirmó.