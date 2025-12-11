Lobraus presentó demanda civil por daños y perjuicios contra el director blanco en la ANP Jorge Gandini

Tras las declaraciones públicas realizadas por el director en representación de la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, con relación a que el ente evaluaba la eventual rescisión del contrato de Lobraus Puerto Libre en el Puerto de Montevideo y a la calificación como “deudor contumaz, serial”, la empresa solicitó una audiencia de conciliación previa, que no logró un acercamiento ni acuerdo.
Tras esa instancia, el operador logístico formalizó —el 19 de noviembre en el Juzgado Civil de 19º turno— una acción por daños y perjuicios en la que le reclama al jerarca US$ 1 millón por “lucro cesante”, “daño emergente” y “daño moral reputacional”.
Según surge del escrito al que accedió Búsqueda, Lobraus alega que los dichos de Gandini en El Observador le causaron “pérdida de capacidad crediticia”, “alejamiento de clientes” por la inestabilidad e incertidumbre generada en torno a la firma, “malestar y preocupación del personal”, “menoscabo injusto de la credibilidad y el honor” frente a la comunidad portuaria y “malestar en los proveedores” porque perciben el riesgo de no cobrar. Además, señala que esos comentarios dispararon acciones de parte de los acreedores, que intimaron a los clientes de Lobraus, “generando una gran molestia”.
En el escrito, donde se relatan los hechos que fundamentan la demanda, se afirma que Gandini, exsenador, mantiene hace varios años una “enemistad” con Lobraus y señala que el ahora director de la ANP ha realizado en su actividad parlamentaria “comentarios muy desafortunados y sin fundamentos”, a los que le adjudica “motivos netamente políticos”.
Reclamo de US$ 1 millón
Respecto a los dichos como miembro del directorio de la ANP, la demanda civil afirma que le han generado un “daño grave, directo e ilegítimo a la reputación comercial y a la viabilidad económica” de Lobraus, “lo que fundamenta el reclamo de US$ 1 millón”, más intereses y reajustes.
Agrega que Gandini “ostenta un poder que es innegable”, que se observa en su capacidad de convocatoria. Y alude a que en la audiencia de conciliación el jerarca manifestó que no creía que la empresa “fuera capaz de denunciarlo o de tomar acciones al respecto de sus dichos”.
A fines de octubre, Gandini solicitó al Directorio de la ANP ser excusado de intervenir o actuar en todo procedimiento que esté directa o indirectamente relacionado con Lobraus, dada las instancias judiciales que enfrentaba con la empresa concesionaria.