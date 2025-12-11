  • Cotizaciones
    jueves 11 de diciembre de 2025

    Lobraus presentó demanda civil por daños y perjuicios contra el director blanco en la ANP Jorge Gandini

    La empresa logística reclama US$ 1 millón por “falsas imputaciones” que le “generaron un daño real y gravemente lesivo”

    El director de la ANP Jorge Gandini.

    El director de la ANP Jorge Gandini.

    FOTO

    Javier Calvelo-adhocFOTOS
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    Tras las declaraciones públicas realizadas por el director en representación de la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, con relación a que el ente evaluaba la eventual rescisión del contrato de Lobraus Puerto Libre en el Puerto de Montevideo y a la calificación como “deudor contumaz, serial”, la empresa solicitó una audiencia de conciliación previa, que no logró un acercamiento ni acuerdo.

    Tras esa instancia, el operador logístico formalizó —el 19 de noviembre en el Juzgado Civil de 19º turno— una acción por daños y perjuicios en la que le reclama al jerarca US$ 1 millón por “lucro cesante”, “daño emergente” y “daño moral reputacional”.

    Leé además

    Director vocal de la ANP, Jorge Gandini.
    ANP

    Puerto: dueño de Lobraus denunció a Jorge Gandini ante la Justicia penal

    Por Ana Morales
    El depósito de Lobraus, de unos 6.000 metros cuadrados, quedó operativo en 2022. 
    Puerto de Montevideo

    Puerto: dueño de Lobraus se reunió con ANP, contactó a Embajada de EE.UU. y denunció a Gandini ante Jutep

    Por Ana Morales

    Según surge del escrito al que accedió Búsqueda, Lobraus alega que los dichos de Gandini en El Observador le causaron “pérdida de capacidad crediticia”, “alejamiento de clientes” por la inestabilidad e incertidumbre generada en torno a la firma, “malestar y preocupación del personal”, “menoscabo injusto de la credibilidad y el honor” frente a la comunidad portuaria y “malestar en los proveedores” porque perciben el riesgo de no cobrar. Además, señala que esos comentarios dispararon acciones de parte de los acreedores, que intimaron a los clientes de Lobraus, “generando una gran molestia”.

    En el escrito, donde se relatan los hechos que fundamentan la demanda, se afirma que Gandini, exsenador, mantiene hace varios años una “enemistad” con Lobraus y señala que el ahora director de la ANP ha realizado en su actividad parlamentaria “comentarios muy desafortunados y sin fundamentos”, a los que le adjudica “motivos netamente políticos”.

    Reclamo de US$ 1 millón

    Respecto a los dichos como miembro del directorio de la ANP, la demanda civil afirma que le han generado un “daño grave, directo e ilegítimo a la reputación comercial y a la viabilidad económica” de Lobraus, “lo que fundamenta el reclamo de US$ 1 millón”, más intereses y reajustes.

    Agrega que Gandini “ostenta un poder que es innegable”, que se observa en su capacidad de convocatoria. Y alude a que en la audiencia de conciliación el jerarca manifestó que no creía que la empresa “fuera capaz de denunciarlo o de tomar acciones al respecto de sus dichos”.

    Entre las acciones legales de Lobraus contra Gandini, el escrito detalla la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación por hechos con apariencia delictiva (abuso de funciones, revelación de secretos y difamación agravada) y la acción ante la Junta de Transparencia y Ética Pública por comprometer la imparcialidad de la administración.

    A fines de octubre, Gandini solicitó al Directorio de la ANP ser excusado de intervenir o actuar en todo procedimiento que esté directa o indirectamente relacionado con Lobraus, dada las instancias judiciales que enfrentaba con la empresa concesionaria.

