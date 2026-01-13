  • Cotizaciones
    Puerto: ANP prevé rescindir contrato con Lobraus esta semana; la empresa avisó que será “difícil” pagar despidos

    A principios de este mes la concesionaria del depósito logístico en la terminal portuaria de Montevideo envió a unos 50 trabajadores al “seguro de paro”

    Fachada de la ANP, frente al Puerto de Montevideo.

    Fachada de la ANP, frente al Puerto de Montevideo.

    FOTO

    Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    En una sesión de directorio extraordinaria, la Administración Nacional de Puertos (ANP) se apresta a rescindir el contrato de Lobraus Puerto Libre esta semana, dijeron a Búsqueda fuentes del ente.

    La decisión llega luego que, a mediados de diciembre, la empresa logística fuera suspendida como operador en el Puerto de Montevideo. Entonces, el vicepresidente de la ANP, Constante Mendiondo, había señalado a Búsqueda: “Acá se ha sido escrupulosamente prudente, se ha actuado con el área jurídica de la ANP y la ministerial. (...) Desde 2024 estaba definido, lo que pasa es que nadie le puso el cascabel al gato (...). La decisión del directorio es rescindir porque ya no hay más para hablar”.

