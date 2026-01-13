Puerto: ANP prevé rescindir contrato con Lobraus esta semana; la empresa avisó que será “difícil” pagar despidos

En una sesión de directorio extraordinaria, la Administración Nacional de Puertos ( ANP ) se apresta a rescindir el contrato de Lobraus Puerto Libre esta semana, dijeron a Búsqueda fuentes del ente.

La decisión llega luego que, a mediados de diciembre, la empresa logística fuera suspendida como operador en el Puerto de Montevideo. Entonces, el vicepresidente de la ANP, Constante Mendiondo, había señalado a Búsqueda : “Acá se ha sido escrupulosamente prudente, se ha actuado con el área jurídica de la ANP y la ministerial. (...) Desde 2024 estaba definido, lo que pasa es que nadie le puso el cascabel al gato (...). La decisión del directorio es rescindir porque ya no hay más para hablar”.

Una vez que se concrete, será la primera rescisión unilateral a un concesionario resuelta por el ente. La razón principal de la finalización del contrato —que vencía en 2046— es el “incumplimiento de la inversión” comprometida. En el último trimestre del año, Lobraus fue intimada por la ANP al pago de deudas por cerca de medio millón de dólares, por canon y multas impagas, lo que dio lugar a acciones administrativas y judiciales de esta empresa logística contra la autoridad portuaria .

Por otro lado, Lobraus demandó por daños y perjuicios al director blanco en la ANP, Jorge Gandini , por declaraciones públicas críticas por sus incumplimientos de pago.

Tras haber sido suspendida como operador, Lobraus fue autorizada por la ANP a entregar el stock de mercadería a sus clientes para cobrar el almacenaje y liberar el depósito concesionado. Esa tarea la está realizando con muy poco personal, ya que a partir de enero la firma envió a unos 50 trabajadores al “seguro de paro”, la mayoría bajo la causal “falta de trabajo” y 11 como “despido”, dijeron a Búsqueda fuentes de Lobraus.

Ante la baja actividad, la firma ya había utilizado la herramienta de “seguro de paro” rotativo el año pasado entre su personal.

En una reunión tripartita, realizada el lunes 12 en el Ministerio de Trabajo (MTSS), representantes de Lobraus transmitieron que se había cumplido con el pago de los sueldos y los aguinaldos de diciembre (por unos US$ 100.000 en total), pero advirtieron que será “difícil” reunir el dinero para abonar las indemnizaciones por despido, ya que algunos clientes no están queriendo pagar el valor de almacenaje de la mercadería, que a menudo es superior al de la carga.

Además, informaron que la empresa Kisbur S.A., administradora del fideicomiso de garantía de los tenedores de obligaciones negociables que financiaron la construcción del depósito de Lobraus, renunció a sus funciones el viernes 2. Se espera que, a principios de febrero, una asamblea de “obligacionistas” nombre una nueva entidad para poder disponer de los fondos que algunos clientes depositan en esa cuenta.

Entre las razones para su desvinculación Kisbur arguyó la intimación de pago realizada por la ANP a Lobraus, la clausura de la habilitación para operar y las demandas que el concesionario presentó contra el ente. Agregó que Lobraus “ha incumplido con sus obligaciones de hacer frente a la deuda contraída” para construir el depósito portuario y “no ha dado señales de cómo hará frente” a ello.

Dadas las dificultades, Lobraus solicitó una prórroga al MTSS para, en la siguiente reunión —fijada para el próximo martes 27—, tener la situación más clara con relación a las posibilidades de cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores, que totalizan cerca de US$ 600.000, indicaron las fuentes.