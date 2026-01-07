‘Ranking’ de mayores empresas exportadores del 2025 muestra fuerte peso de los rubros primarios

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Según datos que consideran las “solicitudes” de exportación divulgados el viernes 2 por el Instituto Uruguay XXI, ese monto fue 5% mayor que el de 2024 y representó un récord.

El crecimiento exportador del año pasado estuvo principalmente impulsado por el aumento en las ventas de carne bovina —por US$ 2.680 millones, un máximo—. La celulosa, que había liderado el ranking en 2024, pasó al segundo lugar —por detrás de la carne— y registró una caída de un 9% en el valor exportado. Según el análisis de la agencia gubernamental, hubo una recuperación de 18% de la soja, que se consolidó como el tercer producto exportado por Uruguay en 2025.

Esa elevada concentración de la oferta exportadora uruguaya se observa también al analizar el ranking por empresas: de las 25 mayores, una decena fueron industrias frigoríficas. Conaprole , del sector lácteo, encabezó la lista con envíos al exterior tramitados por US$ 727 millones.

Por fuera de los rubros primarios, en ese listado figuraron la empresa estatal UTE con exportaciones de electricidad por US$ 246 millones y algunas compañías ensambladoras de vehículos.

Las estadísticas con información por empresas a las que da acceso Uruguay XXI no incluyen a varias grandes exportadoras que operan desde zonas francas, como la fábrica de pasta de celulosa UPM y la industria de concentrados de bebidas Pepsico Uruguay, por lo que el ranking consignado es parcial.

El listado incluye a unas 1.800 empresas, que el año pasado realizaron solicitudes de exportación por un monto promedio de US$ 6.300. Las que tramitaron envíos al exterior por más de US$ 100 millones fueron apenas 28.

Por destinos, en 2025 China se mantuvo como el principal cliente para los bienes uruguayos, con compras por unos US$ 3.493 millones, lo que implicó un aumento cercano al 12% respecto a 2024.

Brasil se ubicó como el segundo destino de exportación (unos US$ 1.964 millones, una caída cercana al 15% frente al año anterior) y la Unión Europea fue el tercer mercado en relevancia para Uruguay (US$ 1.835 millones, un aumento de 2% respecto a 2024).

La otra Cardama

El sistema de estadísticas de Uruguay XXI mostró al inicio de esta semana a la empresa Cardama S.A. como líder en exportaciones en el comienzo del 2026, con negocios por US$ 4.750.000. En todo el 2025, esta industria, dedicada a la producción de harina de carne y huesos, y sebos de origen bovino, concretó embarques por unos US$ 84 millones.

Se trata de una empresa nacional —cuya planta está ubicada al norte de Montevideo, casi en el límite con Canelones— que coincide en nombre con el astillero español que en los últimos meses estuvo en medio de una controversia con el gobierno en torno a la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada uruguaya. Debido a incumplimientos en el contrato y posibles irregularidades financieras, el Poder Ejecutivo decidió iniciar acciones legales contra esa compañía.

Por detrás de Cardama S.A., en estos primeros días de enero aparecieron entre las mayores exportadoras varias firmas presentes en el ranking del 2025, como LDC Uruguay, Chiadel (Frigorífico Las Moras) y los frigoríficos San Jacinto y Ontilcor, lo que anticipa que la carne mantendrá su relevancia en la canasta comercial nacional.