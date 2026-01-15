Recaudación, gasto de consumo, producción industrial, alquileres y expectativas de inflación en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Comercio exterior Exportaciones de Uruguay crecieron 5% en 2025 y alcanzaron un máximo en los últimos 10 años

Ministerio de Vivienda Programa de “alquiler social” para sostener con subsidios a inquilinos “sale más barato” que otras políticas

En diciembre pasado, la recaudación impositiva se retrajo 3,5% frente al mismo mes del 2024, aunque creció en todo el 2025 (2,7% en términos reales), informó la DGI.

El IDAT-UY —un indicador de gasto basado en datos anónimos y agregados de tarjetas de crédito y débito de clientes de Itaú y su financiera OCA— moderó su crecimiento en el último mes del 2025. En diciembre creció 4,9% en comparación con igual mes del 2024. Viajes (11,8%), y vehículos y piezas (19,0%), fueron algunos de los rubros más dinámicos.

En todo el 2025 el IDAT-UY aumentó 8,0% respecto al año anterior, informó Itaú, que calcula el índice.

0,002%

El volumen físico producido por la industria se mantuvo en noviembre (0,002%) respecto al mes previo, pero el personal ocupado en las fábricas se redujo 0,9% y las horas trabajadas por los obreros descendieron todavía más (–1,8%).

Ese estancamiento se dio, en parte, porque durante algunos días de noviembre la planta de celulosa de Montes del Planta estuvo parada por tareas de mantenimiento programadas. En ese sentido, “fabricación de papel y de los productos de papel” —que registró una caída de 14,0%— fue la división con mayor incidencia negativa en la variación interanual.

En comparación con noviembre de 2024, el índice de volumen físico industrial creció 2,5%.

5,0%

En diciembre, la mediana de la inflación esperada por los empresarios se situó en 5,0% para los 12 meses que cerrarán en noviembre del 2026 y en 5,3% para el año móvil que finalizará en ese mismo mes del año próximo.

$ 21.109

El alquiler de viviendas promedio a escala nacional se ubicó en noviembre en $ 21.109, según el análisis de los contratos vigentes que realiza el Instituto Nacional de Estadística.

El aumento fue de 0,41% en comparación con el mes previo y de 5,29% frente a un año atrás. San José y Maldonado registraron incrementos interanuales muy por encima de ese promedio, en torno a 8,1%.