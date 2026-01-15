  • Cotizaciones
    jueves 15 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Recaudación, gasto de consumo, producción industrial, alquileres y expectativas de inflación en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Viajes desde el aeropuerto de Carrasco.&nbsp;

    Viajes desde el aeropuerto de Carrasco. 

    FOTO

    Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    2,7%

    Leé además

    En Montevideo, el 32% de los hogares son arrendatarios.
    Ministerio de Vivienda

    Programa de “alquiler social” para sostener con subsidios a inquilinos “sale más barato” que otras políticas

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
    Comercio exterior

    Exportaciones de Uruguay crecieron 5% en 2025 y alcanzaron un máximo en los últimos 10 años

    Por Redacción Búsqueda

    En diciembre pasado, la recaudación impositiva se retrajo 3,5% frente al mismo mes del 2024, aunque creció en todo el 2025 (2,7% en términos reales), informó la DGI.

    4,9%

    El IDAT-UY —un indicador de gasto basado en datos anónimos y agregados de tarjetas de crédito y débito de clientes de Itaú y su financiera OCA— moderó su crecimiento en el último mes del 2025. En diciembre creció 4,9% en comparación con igual mes del 2024. Viajes (11,8%), y vehículos y piezas (19,0%), fueron algunos de los rubros más dinámicos.

    En todo el 2025 el IDAT-UY aumentó 8,0% respecto al año anterior, informó Itaú, que calcula el índice.

    0,002%

    El volumen físico producido por la industria se mantuvo en noviembre (0,002%) respecto al mes previo, pero el personal ocupado en las fábricas se redujo 0,9% y las horas trabajadas por los obreros descendieron todavía más (–1,8%).

    Ese estancamiento se dio, en parte, porque durante algunos días de noviembre la planta de celulosa de Montes del Planta estuvo parada por tareas de mantenimiento programadas. En ese sentido, “fabricación de papel y de los productos de papel” —que registró una caída de 14,0%— fue la división con mayor incidencia negativa en la variación interanual.

    En comparación con noviembre de 2024, el índice de volumen físico industrial creció 2,5%.

    5,0%

    En diciembre, la mediana de la inflación esperada por los empresarios se situó en 5,0% para los 12 meses que cerrarán en noviembre del 2026 y en 5,3% para el año móvil que finalizará en ese mismo mes del año próximo.

    $ 21.109

    El alquiler de viviendas promedio a escala nacional se ubicó en noviembre en $ 21.109, según el análisis de los contratos vigentes que realiza el Instituto Nacional de Estadística.

    El aumento fue de 0,41% en comparación con el mes previo y de 5,29% frente a un año atrás. San José y Maldonado registraron incrementos interanuales muy por encima de ese promedio, en torno a 8,1%.

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Mercosur

    UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

    Por Redacción Búsqueda
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Fachada de la DGI.

    Impuestos: recaudación de la DGI bajó en diciembre pero creció 2,7% real en todo 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump.

    Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Detalles patrios en cintos anchos.

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio
    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.

    Tres centros de análisis contrastan su balance sobre la economía; desafío de 2026 será lograr crecer más

    Por Ismael Grau