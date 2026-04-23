El PIT-CNT evalúa un paro, mientras destaca avances en seguridad social y apunta a la Estrategia de Desarrollo

“Mi compromiso es y seguirá siendo el diálogo, y después más diálogo”, dijo el presidente Yamandú Orsi al participar de la presentación de las bases para la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo, el miércoles 22 en la Torre Ejecutiva. Para el PIT-CNT este tema es una prioridad programática: así lo aprobó su último Congreso celebrado en mayo de 2025. El planteo del movimiento sindical fue recogido por el gobierno, que ya en diciembre de 2025 abrió un ámbito de diálogo encabezado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y que ahora da un paso más y estableció metas concretas.

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Mientras se abre este nuevo espacio, en el que la dirigencia sindical aspira a canalizar asuntos que considera claves como el impuesto al 1% más rico, el Diálogo Social sobre Seguridad Social está en su fase de definición y el PIT-CNT hizo un balance con dos caras. En su Mesa Representativa Nacional Ampliada, llevada a cabo el sábado 18, evaluó que los resultados del intercambio convocado por el gobierno no permiten llegar a un “acuerdo general”, pero destacó “avances muy importantes”, que entiende que son consecuencia de planteos y de la “acción” sindical.

Sindicatos El PIT-CNT prepara un año con presencia “en la calle” para impulsar su agenda en un escenario complejo

En paralelo a su participación en los ámbitos de diálogo, el PIT-CNT se prepara para salir a la calle. Por un lado, prepara el acto del Día de los Trabajadores bajo la consigna “1º de mayo antimperialista. Por trabajo y salario. Uruguay es su gente”. La conmemoración tendrá tres oradores: Nathalie Barbé, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, José Lorenzo López, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, y Javier Díaz, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. Por otro lado, ya tiene la mira puesta en una posible movilización con paro parcial para fines de mayo o principios de junio. Esta propuesta pasó a consideración de las filiales y se votará en la próxima reunión de la Mesa Representativa.

En una reunión anterior de ese órgano de dirección sindical, en marzo, el presidente del PIT-CNT hizo énfasis en la importancia de la movilización para dar impulso a la agenda: “La negociación es importante, pero las conquistas se definen en la calle ”, dijo.

En el evento llevado a cabo en la Torre Ejecutiva, el presidente del PIT-CNT abrió su intervención reconociendo al Parlamento la inclusión del diálogo para la Estrategia Nacional de Desarrollo en la última Ley de Presupuesto y al gobierno nacional la “voluntad de discutir con los actores productivos una agenda estratégica”.

“Es para nosotros un día muy importante”, afirmó.

Autoridades de la OPP detallaron el camino que seguirá la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Para junio están previstos los encuentros que derivarán en un documento sobre competitividad y, para julio, las instancias que desembocarán en conclusiones sobre el eje de productividad. En agosto, en tanto, se discutirá sobre sostenibilidad para llegar a una serie de propuestas.

Para el período setiembre-diciembre del 2026, el gobierno se propone avanzar en la implementación de los acuerdos alcanzados y en 2027 proyecta instancias de seguimiento, evaluación y revisión. “El objetivo es lograr una mejora sostenida del bienestar de la población a través del fortalecimiento de las capacidades productivas, tecnológicas y humanas del país”, indicó Presidencia en su página web.

El PIT-CNT se propone en el marco de este espacio promover la discusión sobre la creación de un impuesto de 1% para el 1% más rico a través de una sobretasa del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas. Para el movimiento sindical, el Diálogo sobre Seguridad Social que convocó el gobierno no abordó de forma suficiente la discusión de “un nuevo paradigma contributivo” para la financiación del sistema. Por eso, prevé trasladar al intercambio de la Estrategia Nacional de Desarrollo sus propuestas.

“Respecto a la definición concreta de la forma de financiación de la seguridad social y al tratamiento de nuestra propuesta de una sobretasa en el Impuesto al Patrimonio a las Personas Físicas al 1% más rico de la sociedad para atender a nuestras infancias vulneradas, actuaremos en el ámbito del diálogo social hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo”, dice la resolución aprobada por la Mesa Representativa Nacional Ampliada.

En paralelo al intercambio con el gobierno y las cámaras empresariales, impulsará su iniciativa tributaria a través de acciones de movilización y difusión en barrios y lugares de trabajo, y promoviendo encuentros con organizaciones sociales. También incluirá el tema en su oratoria del 1º de mayo.

“Avances muy importantes” en seguridad social

En la Mesa Representativa Nacional Ampliada del sábado 18, el PIT-CNT hizo una “síntesis” sobre el diálogo convocado por el gobierno sobre seguridad social. La evaluación tiene el cometido de que los representantes sindicales en ese ámbito de debate puedan “fijar una posición clara”.

Para el movimiento sindical, en los resultados a los que arribó ese espacio de intercambio “no hay condiciones para cerrar un acuerdo general”. Sin embargo, la dirigencia sindical destacó “avances muy importantes”, que reivindicó como “conquistas” derivadas de sus planteos y sus acciones. De hecho, en la evaluación se recordó el plebiscito sobre seguridad social, “que logró casi 1 millón de adhesiones”.

La Mesa Representativa Nacional Ampliada detalló 15 puntos que considera “avances”. En el primer lugar de la lista figura la “desvinculación de las AFAP de la administración directa” de los ahorros jubilatorios individuales. El segundo punto alude a que todos los trabajadores tengan la posibilidad de retirarse a los 60 años, aunque dos tercios del universo tenga incentivos negativos en la tasa de reemplazo para tomar esa decisión.

La eliminación de las AFAP y volver a establecer en 60 años la edad jubilatoria eran dos de los puntos del plebiscito sobre la seguridad social que se votó junto con las elecciones nacionales de 2024 y no resultó aprobado.

Además de estos temas, el PIT-CNT destacó del Diálogo sobre Seguridad Social avances en derechos para trabajadores por cuenta propia, en cuidados y licencias paternales, entre otros asuntos.

“Estos avances se deben sustanciar en resoluciones, decretos y leyes, y el movimiento sindical actuará para que se concreten”, señala la resolución aprobada por la Mesa Representativa.

Sindicatos policiales y Congreso Nacional de Educación

Desde el Congreso de 2025 el PIT-CNT tenía pendiente tratar una moción de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la Repúblicas (Affur) que planteaba la expulsión del sindicato policial. El tema se trató finalmente en la Mesa Representativa Nacional Ampliada del sábado 18 y se rechazó por amplia mayoría.

Ese órgano de dirección sindical también aprobó una declaración crítica con el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente por su decisión de no participar de la preparación del Congreso Nacional de Educación. “Rechazan participar del proceso desde una concepción elitista y excluyente de la democracia. Una concepción que desvaloriza la participación democrática de las personas, incluso cuando esta participación está definida en la legislación vigente, como es el caso del Congreso Nacional de Educación”, dice el texto aprobado.

Para el PIT-CNT esos partidos practican una “demonización ideológica de organizaciones sociales” y “otros actores” invitados a participar en ese ámbito. También acusó a los tres partidos de “una rotunda falta de autocrítica a la incapacidad notoria que tuvieron para resolver los problemas del sistema educativo” durante el período de gobierno pasado.