Reforma que emerja del Diálogo Social no será “refundacional en ningún sentido”, afirma director de OPP

La decisión de convocar al Diálogo Social para discutir cambios en el sistema de protección social fue una promesa del Frente Amplio en la campaña de 2024 que se materializó a los pocos meses de instalado el gobierno de Yamandú Orsi. Pero este ámbito, coordinado desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ( OPP ), está avanzando en su trabajo sin la participación de los partidos Nacional y Colorado, autoexcluidos por entender que sus colectividades debían tener una representación mayor.

Con cuatro ejes temáticos —sistema de cuidados, protección a la infancia, protección a las personas laboralmente activas y pasividades—, en 2025 la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social recibió aportes de distintos actores sociales y organizó seminarios con expertos en distintos puntos del país, y ahora trabaja en la elaboración de un documento de síntesis. Durante 2026 se espera que proponga al Poder Ejecutivo posibles iniciativas de reforma.

En una entrevista con Búsqueda para hacer balance de lo que va de la gestión, el director de la OPP, Rodrigo Arim , se expresó conforme con la marcha de este diálogo, ratificó el espíritu y énfasis de las reformas que pretende el Poder Ejecutivo, y estimó que blancos y colorados tomarán participación posiblemente antes de que las iniciativas lleguen al Parlamento.

“Desde el punto de vista del proceso, fue muy rico y hubo seminarios y espacios de escucha a lo largo y ancho de todo el país, y ahora se está en el momento de síntesis por parte de la mesa que ordena el Diálogo que va hasta abril. Es una síntesis; nunca fue la idea salir de esta etapa con un documento de consenso.

Sabemos que hay algunos espacios de debilidad en la política y sabemos que hay algún conjunto de compromisos que tenemos con la ciudadanía del gobierno. Eso tendrá que tener un reflejo finalmente en el Diálogo. No voy a adelantar exactamente qué medidas, pero sí reafirmar que priorizar la infancia y la adolescencia es parte de lo que queremos avanzar”, afirmó.

La participación partidaria

El jerarca lamentó la decisión de los partidos históricos de no participar con representantes en el Diálogo Social. “Eso es parte de las señales que no fueron buenas al comienzo del período de gobierno. No fueron buenas porque eso quiebra una lógica y una tradición uruguaya en la construcción de los espacios para elaborar políticas de largo plazo”.

Agregó: “Cabildo Abierto ha participado; los otros partidos políticos van a intervenir en la negociación posiblemente en el tratamiento parlamentario o antes, cuando se comiencen a anunciar algunas líneas de política que son parte de los acuerdos y que hagan algunos espacios dentro del Diálogo Social. Creo que se va a dar de una manera menos orgánica de lo que hubiésemos preferido nosotros, pero va a estar presente”.

En 2024, la idea de convocar a un diálogo social para discutir la protección social emergió al mismo tiempo que el PIT-CNT impulsaba un plebiscito para, entre otras cosas, volver atrás el cambio en la edad mínima de jubilación (elevado de 60 a 65 años por una ley aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou) y de eliminar el lucro en el sistema de AFAP. Sin el apoyo del Frente Amplio, esa consulta popular fracasó.

Dialogo-Social-Lanzamiento-2025 El lanzamiento del Diálogo Social sobre Protección Social, en julio de 2025.

En su diálogo con Búsqueda, Arim aclaró que el Diálogo Social no pretende desmantelar por completo los cambios al sistema hechos en el período pasado. En ese sentido, llamó a “ser cuidadosos cuando se habla de volver atrás. Va a haber reformas para intentar mejorar algunos aspectos de la seguridad social y de la protección social que muestran ciertas debilidades, pero no es un enfoque refundacional en ningún sentido”.

Añadió que se “buscará una formulación que sea consistente desde el punto de vista del financiamiento a lo largo del tiempo, que les dé certeza a las políticas en cuanto a su sostenibilidad y que, simultáneamente, vaya al encuentro de las necesidades de equidad y de justicia que tiene el sistema de protección social uruguayo.

Creo que, en la medida que haya acuerdos generales plasmados en el diálogo con todos los actores sociales involucrados, va a ser mucho más fácil también construir los acuerdos en el Parlamento. Es un proceso necesariamente complejo que tendrá que transcurrir en el 2026”.