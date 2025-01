El futuro Poder Ejecutivo llamará en marzo al diálogo para reformar la “protección social”

El Poder Ejecutivo que encabezará desde marzo Yamandú Orsi tiene prevista entre sus primeras decisiones la convocatoria a un diálogo con participación de diversos organismos y otros actores no gubernamentales para preparar una “reforma de la protección social”.

“Lo hemos hablado claramente dentro del equipo de gobierno, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se va a volver a convocar la (comisión) sectorial de seguridad social, que no funcionó en los últimos años. Y desde ahí, por supuesto, con la participación y liderazgo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Desarrollo Social, los de Economía, de Salud Pública, de la propia OPP y de otros actores que no pertenecen al gobierno, procesar una discusión que va a llevar a la reforma de la protección social. No solamente estamos hablando del retiro, sino desde la infancia —tenemos que regular la ley que fue iniciativa de la designada ministra Cristina Lustemberg— hasta el retiro”, anunció en diálogo con Búsqueda el designado director de la OPP, Rodrigo Arim. “La OPP tiene la vocación de ser el espacio en el cual estos procesos políticos comiencen y sean implementados”, agregó.