La semana pasada, en la celebración del Día de la Industria y el 128.° aniversario de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), su presidente, Leonardo García, se despidió y saludó a varios colegas y a las autoridades que asistieron al evento señalando que estaba en el final de su mandato porque habría elecciones hoy, jueves 26.
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García lleva cuatro años integrando el consejo directivo, dos como vicepresidente y los últimos dos presidiendo la CIU, y los estatutos le impiden seguir integrando ese cuerpo.
Sergio Caplan se perfila para suceder a García y asumir al frente de la gremial tras la primera reunión del consejo directivo que se prevé convocar en diciembre, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales.
Caplan es director de Laboratorios Abarly desde 1984, una empresa familiar uruguaya del rubro cosmético, químico y dental. Actualmente, es protesorero de la CIU y en los últimos dos años también presidió la Comisión de Comercio Interno de la gremial, que aborda las problemáticas comunes que hacen a las prácticas desleales de comercio, contrabando, evasión fiscal, discrecionalidades en compras públicas, entre otros asuntos. Además, es el titular de la Cámara Uruguaya de Perfumería, Cosmética y Tocador.
En el próximo acto electoral la CIU renovará la mitad de sus consejeros —titulares y suplentes— para los siguientes cuatro años, además de los integrantes de la comisión fiscal. En esta oportunidad no habrá competencia electoral, puesto que se conformó una única lista.