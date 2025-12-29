  • Cotizaciones
    martes 30 de diciembre de 2025

    Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

    Un análisis del Ministerio de Economía comparó precios de noviembre y este mes con un año atrás en varios balnearios esteños, antes del inicio de la zafra alta para el turismo de sol y playa

    Vista aérea de la península de Punta del Este.

    Vista aérea de la península de Punta del Este. 

    FOTO

    Nicolás Celaya-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En lo previo a la temporada de verano, un análisis de precios en cadenas de supermercados realizado por el Ministerio de Economía (MEF) reforzó conclusiones obtenidas en informes precedentes: la brecha aumenta a medida que crece la distancia respecto de Montevideo, por lo menos hasta Punta del Este. Sin embargo, las diferencias son menores que las constatadas a fines de 2024.

    Este análisis “previo al advenimiento de la temporada de verano 2026”, publicado el jueves 26, abarcó la primera quincena de noviembre y de diciembre de este año; en esos períodos las cadenas impusieron precios en promedio 4,8% y 4,64% más caros en Punta del Este con relación a Montevideo, respectivamente. La brecha se acortó en comparación con la de esas mismas quincenas de 2024 (en casi 2 y 1,6 puntos porcentuales).

    Por cadenas, el MEF constató que, para la primera quincena de este diciembre, Devoto, Devoto Express y Disco impusieron un sobreprecio menor al de igual período de 2024, y también menor al registrado en noviembre de 2025. Por otro lado, El Dorado y Tienda Inglesa aumentan la diferencia de precios entre sus locales de Montevideo y de Punta del Este respecto al mismo lapso del año anterior.

    Metodología y otros datos

    El MEF hizo estos cálculos a partir de los datos del sistema de precios al consumidor que obliga a las cadenas a reportarle información; la diferencia de precios —“sobreprecio” o “brecha”— es el coeficiente entre el precio mediano de una presentación determinada de un producto en los balnearios analizados sobre el precio mediano en Montevideo en los establecimientos de las mismas cadenas.

    En este informe se incorporaron las localidades de Las Toscas, Parque del Plata —que conforman la zona de Costa de Oro junto con Atlántida— y la ciudad de Maldonado. A su vez, las cadenas presentes en Montevideo, con locales registrados y que enviaron información en las localidades costeras del este del país fueron Devoto, Devoto Express, Disco, El Dorado, Macromercado, Ta-Ta, Red Expres y Tienda Inglesa.

    En la primera quincena de este mes de diciembre, Piriápolis presentó una diferencia respecto a Montevideo de 0,91%, lo que, según el informe, marca como “precios muy similares”; la brecha se amplió a 2,42% con Maldonado, a 4,64% con Punta del Este y a 6,41% con La Barra.

