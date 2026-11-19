Tras firmar el decreto que reglamenta la Ley de Empleo Integral (20.506), el Ministerio de Trabajo (MTSS) puso en marcha el lunes 16 la primera etapa de Integra Empleo, una plataforma que permite a las empresas gestionar los subsidios públicos previstos para contratar trabajadores.

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Según informó a Búsqueda el director nacional de Empleo, Federico Araya, hasta ayer, miércoles 18, había unas 500 personas registradas en la plataforma. Algunas ya estaban inscriptas en la herramienta anterior, Vía Trabajo, mientras que otras realizaron un nuevo registro al enterarse de su puesta en funcionamiento.

Araya explicó que tanto las empresas como las personas interesadas en acceder a los subsidios deben registrarse en la plataforma. Además, las empresas deben estar al día con sus obligaciones ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva. Una vez realizada la postulación, el equipo de la Dirección Nacional de Empleo verifica que la persona propuesta cumpla con las condiciones previstas en la ley, como pertenecer a alguno de los colectivos comprendidos en los incentivos. “Una vez que ese chequeo quede corroborado, se le informa a la empresa si puede darle el alta a la persona en el BPS”, indicó.

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El jerarca reconoció que durante las primeras horas de funcionamiento encontraron algunas dificultades para el registro de personas que ya estaban inscriptas en la plataforma anterior que gestionaba el MTSS. Si bien los datos fueron migrados a la nueva herramienta, las contraseñas no se trasladaron por razones de seguridad informática. Esto provocó inconvenientes entre quienes no recordaban sus claves o tenían asociado un correo electrónico que ya no utilizan. “Estamos trabajando para subsanarlo en las primeras 48 horas”, afirmó.

La Ley 20.506, publicada a mediados de este año, tiene como objetivo “promover el trabajo digno y decente de las personas que enfrentan mayores obstáculos o restricciones para acceder al mercado laboral”. La normativa amplía los grupos de personas que pueden acceder a subsidios. Entre ellos, contempla a los jóvenes de entre 15 y 29 años, y las personas mayores de 45, además de mujeres jefas de hogares monoparentales, población afrodescendiente, personas con discapacidad, trans, liberados del sistema penitenciario y madres, padres o tutores a cargo de menores de 15 años en situación de discapacidad.

Establece para subsidios una partida anual de hasta $ 407 millones —equivalentes a unos US$ 10 millones—, provistos por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. La cifra representa un incremento de unos $ 50 millones respecto a los recursos asignados por la normativa anterior, detalló Araya en julio en una entrevista con Búsqueda.

También señaló que el gobierno tenía la expectativa de ejecutar la totalidad del dinero. Como referencia, indicó que bajo el régimen anterior se asignaban alrededor de $ 350 millones, pero se ejecutaban aproximadamente $ 250 millones.

Según la ley, los porcentajes de subsidio varían de acuerdo a las características de la persona contratada y su situación socioeconómica, en todos los casos con un tope máximo de 3,7 Bases de Prestaciones y Contribuciones ($ 25.397 al valor actual de esa unidad de cuenta).

Para los jóvenes de entre 15 y 24 años desempleados durante más de tres meses, por ejemplo, el incentivo puede alcanzar el 25% de la remuneración para los varones y el 33,3% para las mujeres. Para la contratación de personas con discapacidad, personas liberadas y trans, puede llegar al 80% del salario.

La norma también introduce cambios en las condiciones para acceder a los beneficios, con un énfasis particular en las micro y pequeñas empresas y en la descentralización territorial. Una firma que no tenga trabajadores dependientes podrá contratar a una persona bajo este régimen, mientras que las que ya cuentan con empleados tendrán cupos de contratación que varían según el tamaño de la plantilla. Para las empresas de entre uno y cuatro trabajadores, el límite es de 50% de la plantilla; para las que tienen entre cinco y 19, de 40%. En las empresas más grandes, el porcentaje disminuye.

Otro de los cambios es la extensión de los subsidios hasta 18 meses para las empresas que tengan hasta 19 trabajadores permanentes. Durante los primeros 12 meses percibirán el beneficio completo y, si mantienen el puesto de trabajo, podrán acceder al 75% del subsidio durante el trimestre siguiente y al 50% durante los últimos tres meses. Para las firmas de mayor tamaño, el plazo máximo continúa siendo de 12 meses.

Araya explicó que estas modificaciones surgieron, en parte, de las dificultades detectadas durante 25 instancias de intercambio que la Dirección Nacional de Empleo realizó en el interior del país. Según el jerarca, bajo la ley anterior el 80% de las contrataciones subsidiadas se concentraba en la zona metropolitana. También había empresas que no podían acceder al instrumento porque no tenían personal dependiente o porque encontraban dificultades para sostener una contratación cuando el subsidio finalizaba abruptamente a los seis o 12 meses. “Propusimos ir quitando el subsidio de manera escalonada a partir del mes 12 pero con la posibilidad de extenderlo hasta 18 meses (...). Este es uno de los cambios bien relevantes y va a fortalecer el trabajo y el empleo en las micro y pequeñas empresas”, estimó.

Menos trámites

Una de las principales críticas recogidas durante las consultas con empresas del interior fue al funcionamiento de la plataforma anterior, tanto por su antigüedad tecnológica como por la cantidad de requisitos y pasos necesarios para postular a un trabajador.

En la nueva plataforma, se implementó la posibilidad de presentar varias postulaciones en un mismo trámite. Hasta ahora, una empresa que pretendía contratar a 20 personas debía completar y cargar 20 formularios por separado. Integra Empleo permitirá reunir esos datos en una única solicitud.

También incorpora mecanismos de interoperabilidad con otras bases de datos públicas para automatizar controles vinculados a las condiciones de los postulantes. Araya sostuvo que algunas empresas, en particular las micro y pequeñas, debían esperar más de una semana para completar las habilitaciones necesarias. La expectativa de la Dirección de Empleo es que el nuevo procedimiento reduzca sustancialmente esos tiempos y permita que las autorizaciones se resuelvan incluso en el mismo día.

Estudio y trabajo

Ayer, miércoles 18, se abrieron las inscripciones para una nueva edición de Yo Estudio y Trabajo, dirigida a jóvenes de entre 15 y 24 años. Luego de 15 años, una nueva ley incorporó el programa y amplió su rango de edad, que hasta ahora comprendía a jóvenes de entre 16 y 20 años.

Araya detalló a Búsqueda que, durante las primeras horas, ya se habían anotado 7.600 jóvenes y que al cierre de ayer proyectaban superar los 10.000 inscriptos. El plazo para anotarse vence el próximo miércoles 25.

Históricamente, el programa recibía unas 25.000 inscripciones, una cifra que este año esperan superar a partir de la ampliación del rango de edad. “Sabemos que existen todavía muchos jóvenes que tienen 21, 22, 23 años que no han tenido una primera experiencia laboral formal, que quizás sí están trabajando, pero lo han hecho en condiciones precarias o en condiciones de informalidad”, señaló.