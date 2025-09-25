El Ministerio de Trabajo diseña plataforma que permita “matchear” trabajadores y empresas

Además de una nueva comisión para articular las políticas públicas de empleo que “están desperdigadas” en las distintas reparticiones del Estado, el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo en agosto propone varias asignaciones de recursos destinadas a la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como una plataforma web para “matchear” trabajadores y empresas, mayores apoyos para las mujeres rurales a cargo de micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y compensaciones salariales para funcionarios profesionales cuyos sueldos “quedan por debajo” de otras dependencias de la cartera.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La exposición de motivos que acompañó el proyecto reitera en varios de sus apartados la preocupación por acelerar el crecimiento económico para “crear y mantener trabajo de calidad”. En particular resalta la creación del programa de empleo Uruguay Impulsa, que entre otros aspectos otorga capacitaciones profesionales y una prestación mensual de $ 19.728 —por un régimen laboral de seis horas diarias durante cuatro meses— a unas 5.500 personas.

En la misma línea la iniciativa presupuestal incluye la creación de una Comisión Coordinadora de Políticas de Empleo con el objetivo de articular “todas las políticas, programas, instrumentos, servicios y estrategias” que apunten a “mejorar las condiciones de empleabilidad”.

Federico Araya, director responsable de la Dinae, explicó a Búsqueda que las políticas públicas de empleo “están desperdigadas” por distintas instituciones del Estado, y por eso “a veces no llegan con la potencia que debieran”. Con esto en mente, dijo, esa dependencia negoció varios apoyos “razonablemente calculados” con el Ministerio de Economía, que “entendió el planteo” de buscar “una estrategia concreta de hacia dónde van las políticas de empleo en el Uruguay”.

El jerarca estimó que la Comisión Coordinadora de Políticas de Empleo, si se aprueba, “seguramente” será reglamentada sobre fin de este año, pero podría sufrir algunas modificaciones en el camino. El jueves 11, ante una delegación del MTSS que compareció en el Parlamento, algunos diputados cuestionaron la redacción de la norma. Por ejemplo, el nacionalista Pablo Abdala señaló que no explicita la participación de cámaras empresariales y organizaciones sindicales. La contestación fue que la presencia del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), por su representación tripartita, da por hecho la integración de esos otros actores. No obstante, según Araya, “no habría ningún inconveniente” en alterar el texto para dar “más garantías”.

Nueva plataforma

Entre los incrementos presupuestales destinados a la Dinae, el proyecto propone una partida de $ 2 millones para el 2026 y otra anual de $ 4 millones a partir del 2027 para el desarrollo de un Sistema de Información de Empleo “que contribuya a los procesos de orientación e intermediación laboral haciendo de nexo entre la oferta y la demanda laboral”. La persona en busca de trabajo se inscribiría con sus datos, áreas de interés, nivel educativo y perfil, para que las empresas “puedan matchear la oferta” y así se logre “reducir un poco la brecha en el desempleo”, describió Araya.

En lo que trabaja la Dinae fue pensado como sustituto de Vía Trabajo, la plataforma de servicio estatal hoy disponible que “está muy añejada” y “no es amigable” para el trabajador ni para las empresas, explicó el director.

La administración anterior dio un primer paso y en el 2023 abrió una licitación para desarrolladores web —ganada por la empresa chilena Altia— en busca de consolidar lo que en su momento llamaron Red Empleo Uy y que las anteriores autoridades explicaban como una suerte de LinkedIn del Estado. La Dinae busca realizar una “continuación” sobre esos avances.

En las primeras reuniones de transición de gobierno, relató el jerarca, las autoridades salientes transmitieron que el proyecto “iba a estar pronto antes de fin de año”, y meses después aseguraron que quedaría operativa en febrero del 2025, lo que no ocurrió. Las autoridades manejan diciembre como fecha para que la plataforma sea “sacada a la luz”.

Apoyos a mipymes

Otra asignación de recursos para la Dinae, de $ 1,5 millones anuales, está prevista en el Presupuesto para la “adquisición de equipos y herramientas” —de peluquería, cocina o vestimenta, ejemplificó el director de Empleo— con el fin de promover “emprendimientos productivos para las personas en condiciones de vulnerabilidad, con dificultades de acceso al mercado laboral y a los instrumentos de formalización, con especial atención a las mujeres”.

Ese artículo en particular refiere al Programa de Inversión Productiva, aclaró Araya. Operativo desde 1996 en coordinación con los gobiernos departamentales, otorga apoyos monetarios y servicios de asesoramiento para quienes buscan desarrollar un pequeño o microemprendimiento “en condiciones de trabajo decentes”, añadió. Dos de cada tres proyectos elegibles son llevados adelante por mujeres de localidades rurales. Luego de ese apoyo, el emprendimiento “va aportando una cuota destinada a un fondo rotatorio” para financiar las siguientes ediciones del programa.

La necesidad de un refuerzo presupuestal surge de que, en la edición de 2024, se presentaron 200 proyectos y solo pudieron ser apoyados 150. Ya este año se postularon 350.

Otro diálogo social

La Dinae inició el miércoles 17 en Colonia del Sacramento su gira nacional para construir “la futura ley de empleo” a través de “un proceso participativo con la ciudadanía, las organizaciones sociales, los empleadores y trabajadores”. Tal como declaró Araya a Búsqueda en mayo, la intención del Ejecutivo es modificar la Ley de Promoción del Empleo (19.973), promulgada en el 2021, en el entendido de que “no tuvo los efectos deseados” y presenta “problemas de diseño”.

La revisión apunta a “construir una ley que promueva el empleo digno, decente e inclusivo, con especial foco en los colectivos vulnerados y con mayores dificultades de empleo y formalización”. Algunas cifras actualizadas para discutir en ese ámbito revelaron que la ley creó entre 3.500 y 4.000 puestos de trabajo por año, la mitad de lo que el gobierno anterior proyectaba. Además, solo 29 personas con discapacidad hicieron uso de la ley desde su promulgación hacia el fin del período y un 40% de los beneficiarios actualmente no cotizan en el sistema de seguridad social.

Aumentos salariales

El Presupuesto propone que los funcionarios profesionales y técnicos de la Dinae perciban una compensación especial “equivalente al 25% de las retribuciones sujetas a montepío, excluidas las partidas variables, la prima por antigüedad y los beneficios sociales”. Araya dijo que surgió de un planteo en acuerdo con la Dirección General del MTSS y el sindicato de trabajadores para contemplar especialmente a los profesionales y a los técnicos.

Si bien a esos trabajadores —sociólogos, economistas, trabajadores sociales, psicólogos— no se les exige dedicación exclusiva, como sucede en otras direcciones del MTSS, para el jerarca la “inequidad” radica en que cobran remuneraciones promedio de $ 75.000 nominales, que están por debajo de similares en otras áreas del ministerio y, si lo compara con el sector privado, “ni que hablar”. Esas compensaciones representan mejoras de entre $ 8.000 y $ 9.000, según el caso, acotó.