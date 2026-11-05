Ursea prepara convocatoria a “mesa común” para ajustar normas en distribución secundaria de combustibles

El regulador ya mantuvo reuniones bilaterales con estacioneros, transportistas, sellos mayoristas y Ancap; ahora los convocará a una “reunión plenaria” para intercambiar sobre los cambios en la regulación del sector

Desde mitad de año, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) estuvo convocando a los distintos actores del sector que participan de la cadena de distribución secundaria de combustibles para conocer, en un marco de “confianza y confidencialidad”, sus opiniones sobre el funcionamiento y participación en el negocio, así como las expectativas en cuanto al futuro de la regulación del sector y el impacto de eventuales cambios en las reglas.

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Según dijeron a Búsqueda asesores de la presidencia de la Ursea, ese proceso de diálogo tuvo reuniones “muy buenas en términos conceptuales” y permitieron comprender al regulador el funcionamiento de la cadena al detalle.

Con ese punto de partida, agregaron, “a la brevedad” la Ursea convocará a la primera “reunión plenaria para intercambiar en una mesa común”.

Luego, dijeron, la oficina reguladora planifica elaborar, con el apoyo de un consultor internacional, una “propuesta de modificaciones en el corto plazo” de la regulación actual, un proceso que incluirá los pasos de una consulta pública.

Además, las fuentes apuntaron que la oficina reguladora también prevé delinear “recomendaciones al Poder Ejecutivo” en aquellas cuestiones que hagan a la eficiencia y mejor funcionamiento del sector, pero que “excedan” sus competencias.