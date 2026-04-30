Uruguay tiene una buen evaluación frente al trabajo forzoso, dice jerarca ante investigación de EE.UU.

—Usted integró la delegación que acompañó al ministro en el viaje a Washington hace pocas semanas , donde, según se informó, hablaron con la oficina del representante comercial y con otras autoridades estadounidenses. ¿Qué lugar tuvieron en esas conversaciones los temas comerciales?

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—Les estuvimos comentando nuestra agenda procompetitividad y proinnovación, y después consultamos temas logísticos y sobre la investigación que Estados Unidos (EE.UU.) nos está realizando —a 60 países en total— sobre trabajo forzoso.

Cada país tenía un plazo, que ya venció, para presentar su defensa o sus argumentos de cómo controlar el trabajo forzoso. Uruguay, a través de Cancillería, ya presentó su respuesta formal y va a haber audiencias públicas donde Estados Unidos, a lo largo de mayo, pretende escuchar los argumentos de forma presencial para, a fines de mes, tomar la determinación de los aranceles que le va a imponer a cada país.

—Que es bastante evidente que Uruguay es de los países del mundo mejor evaluados en materia de que no hay gran utilización de trabajo forzoso ni trabajo infantil, y que, cuando uno evalúa el comercio y lo compara con la lista que tiene de forma pública Estados Unidos con respecto a los productos y países que utilizan trabajo forzoso y trabajo infantil para producirse, Uruguay no compra esos productos.

Es cierto que no existe (en Uruguay) una ley que prohíba importar esos productos, pero ese comercio no está sucediendo.

—¿Qué interpretación le da a esta investigación?

—Está la especulación de corrillos de que es la forma de que Estados Unidos generalice los aranceles bilaterales que tenía vigentes y que la Suprema Corte le dijo que eran inconstitucionales.

Ahora, lo que uno visualiza como técnico es que la preocupación con respecto al trabajo forzoso y el trabajo infantil atraviesa las administraciones de Estados Unidos, porque era también del gobierno anterior y ahora vuelve. Entonces, el resultado de esta investigación es más probable que logre sostenerse en el tiempo. Entonces, Uruguay va a tener que, en algún momento, tomar determinaciones de ver qué hacer, si hay que reglamentar algo con respecto a las importaciones o exportaciones que incorporen el trabajo forzoso, el trabajo infantil.

—¿Qué espera lograr el gobierno uruguayo llevando a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la denuncia de dumping en el sector lácteo que hizo Brasil?

—Esa fue una investigación particularmente sorprendente, porque hay una primera decisión técnica que respalda los argumentos de Uruguay y de Argentina de que la leche en polvo no es el mismo producto que la leche fluida, y después es verdad que, dentro del marco de la investigación, hay una decisión política del ministro de Industria y Comercio de ignorar el dictamen técnico y continuar la investigación. Nosotros decimos que es una decisión política que va en contra de los resultados técnicos. Eso, básicamente, es lo que estamos planteando ante la Organización Mundial del Comercio, porque sería bastante preocupante que Brasil no respete las normas multilaterales y tome una medida que no tuvo toda la corrección técnica que debería. Lo transmitimos para marcar la imagen internacional de Brasil.

—¿Se puede frenar la eventual medida antidumping de Brasil?

—Hay consultas políticas al más alto nivel, y me consta que estuvo en la agenda del presidente en España y me consta que hay ministros trabajando en estos momentos en eso, pero no puedo aventurar en qué va a terminar. Claramente, el ámbito técnico está terminado.

La OMC está trancada, uno no aspira a que tenga un resultado en el corto plazo; pero le queremos decir a Brasil que hay que respetar las formas al fondo de las cuestiones.