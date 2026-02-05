“Vamos a ver si está la decisión política” de que los entes participen en el mercado, dice presidente de la BVM

Ángel Urraburu, titular de la Bolsa de Valores de Montevideo, entiende que algunas iniciativas del ministro de Economía orientadas a desarrollar el mercado de capitales “son temas que ya llevan muchos años” y “que, hasta ahora, no se han podido solucionar”

Los bajos niveles de crédito entre la población y las empresas nacionales obedecen a “una falla por la cual mucho ahorro doméstico se canaliza al exterior”, y su corrección necesariamente debe incluir al mercado de capitales, señaló el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en la anterior edición de Búsqueda. “Tenemos que encontrar un propietario que sea el responsable de promover el desarrollo del mercado de valores; no podemos tener dos bolsas de valores, una de los bancos y una de los corredores”, añadió.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Esa preocupación —una de las prioridades en la agenda del equipo económico del gobierno— ha sido un asunto “más que trillado” en las conversaciones entre el jerarca y los actores del mercado, incluso antes de asumir la conducción del ministerio.

El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), el corredor Ángel Urraburu, relató a Búsqueda que ya por el año 2005 Oddone hablaba de un “propietario”. No en el sentido literal de la palabra, aclaró, sino “alguien que se ocupe del tema” y que “tenga suficientes antecedentes”. Aunque dijo no saber si en este caso el ministro se refiere a una persona en particular, Urraburu recordó que Oddone “siempre tuvo eso en la cabeza” y que solía evocar la figura de Ricardo Zerbino, quien fue ministro de Economía con el regreso de la democracia, en 1985, y “muy hincha del mercado de valores”.

A juicio del corredor de bolsa, si hoy la cartera tiene un candidato para asumir esa responsabilidad “debería ser el presidente de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores”. Ese ámbito interinstitucional fue creado en 2009, pero tuvo varios paréntesis y nunca alcanzó resultados contundentes.

En agosto del año pasado, el Banco Central y el Ministerio de Economía comunicaron el cese del economista Alberto Estrada como presidente de la comisión. A pesar de algunas declaraciones de autoridades, que refirieron a la continuidad del espacio luego de definir una “propuesta concreta” para su agenda de trabajo, los actores bursátiles no han tenido novedades desde entonces.