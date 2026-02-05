  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    “Vamos a ver si está la decisión política” de que los entes participen en el mercado, dice presidente de la BVM

    Ángel Urraburu, titular de la Bolsa de Valores de Montevideo, entiende que algunas iniciativas del ministro de Economía orientadas a desarrollar el mercado de capitales “son temas que ya llevan muchos años” y “que, hasta ahora, no se han podido solucionar”

    Ángel Urraburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo.

    Ángel Urraburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los bajos niveles de crédito entre la población y las empresas nacionales obedecen a “una falla por la cual mucho ahorro doméstico se canaliza al exterior”, y su corrección necesariamente debe incluir al mercado de capitales, señaló el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en la anterior edición de Búsqueda. “Tenemos que encontrar un propietario que sea el responsable de promover el desarrollo del mercado de valores; no podemos tener dos bolsas de valores, una de los bancos y una de los corredores”, añadió.

    Esa preocupación —una de las prioridades en la agenda del equipo económico del gobierno— ha sido un asunto “más que trillado” en las conversaciones entre el jerarca y los actores del mercado, incluso antes de asumir la conducción del ministerio.

    El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), el corredor Ángel Urraburu, relató a Búsqueda que ya por el año 2005 Oddone hablaba de un “propietario”. No en el sentido literal de la palabra, aclaró, sino “alguien que se ocupe del tema” y que “tenga suficientes antecedentes”. Aunque dijo no saber si en este caso el ministro se refiere a una persona en particular, Urraburu recordó que Oddone “siempre tuvo eso en la cabeza” y que solía evocar la figura de Ricardo Zerbino, quien fue ministro de Economía con el regreso de la democracia, en 1985, y “muy hincha del mercado de valores”.

    A juicio del corredor de bolsa, si hoy la cartera tiene un candidato para asumir esa responsabilidad “debería ser el presidente de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores”. Ese ámbito interinstitucional fue creado en 2009, pero tuvo varios paréntesis y nunca alcanzó resultados contundentes.

    En agosto del año pasado, el Banco Central y el Ministerio de Economía comunicaron el cese del economista Alberto Estrada como presidente de la comisión. A pesar de algunas declaraciones de autoridades, que refirieron a la continuidad del espacio luego de definir una “propuesta concreta” para su agenda de trabajo, los actores bursátiles no han tenido novedades desde entonces.

    Voluntad

    Oddone entiende que las empresas públicas deberían ser actores más relevantes en el mercado de capitales, “idealmente buscando apertura de capital”, pero, si no, buscando financiamiento.

    Para Urraburu, hasta el momento ninguna empresa estatal dio el paso de cotizar en bolsa porque “no existió la decisión política”. La Constitución de la República establece que son de propiedad pública y, para habilitar la cotización de acciones en la bolsa, tienen que atravesar el “terrible proceso” de una modificación constitucional, señaló.

    Las sociedades anónimas propiedad de las empresas públicas sí podrían emitir acciones, pero eso tampoco ha sucedido.

    Como emisores de deuda, en cambio, UTE “ya dio el ejemplo” con los fideicomisos para financiar parques eólicos. “Eso es una decisión política del (ex) presidente de la UTE (Gonzalo Casaravilla), porque él llamaba al BID o a la CAF y tenía la plata”, indicó el presidente de la BVM.

    “Son temas que ya llevan muchos años presentes en el mercado de valores y que, hasta ahora, no se han podido solucionar. (...) Vamos a ver si está la decisión política. Tengo mis dudas, pero ojalá esté y transitemos por ese camino”, acotó.

    Urraburu no hizo comentarios sobre la opinión del ministro en cuanto a que no debería haber en Uruguay dos bolsas de valores.

    Búsqueda intentó recoger la visión de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), pero su gerente general, Diego Labat, no contestó.

