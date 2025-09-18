  • Cotizaciones
    jueves 18 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El gobierno trabaja en una “agenda” para el desarrollo bursátil, que pondrá a consulta de comisión

    El MEF colocó una Nota del Tesoro y emitió obligaciones una empresa de soluciones de seguridad y equipos de protección industrial

    Bolsa de Valores de Montevideo.

    Bolsa de Valores de Montevideo.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    A diferencia de lo que ocurre en otras economías, el mercado de valores local es poco utilizado por las empresas para capitalizarse o tomar deuda, y también es una segunda o tercera opción para los inversores en general, por detrás de los depósitos bancarios o la compra de inmuebles. En distintos gobiernos esto ha sido visto como una restricción al desarrollo económico del país, lo cual intentó cambiarse a partir de la intervención de una Comisión de Promoción del Mercado de Valores (CPMV), con resultados siempre parciales.

    Luego de que el Banco Central (BCU) y el Ministerio de Economía (MEF) comunicaran, a fines de agosto, el cese de Alberto Estrada como presidente de la CPMV, surgieron algunas dudas entre actores del mercado sobre la continuidad de ese espacio interinstitucional.

    Leé además

    Eduardo Barbieri, gerente general saliente de la Bevsa.
    Conaprole

    Bolsa: emisión de Conaprole, y relevos en la Comisión de Promoción del Mercado y en Bevsa

    Por Redacción Búsqueda
    Sede central de UTE, Palacio de la Luz, en Montevideo.
    Empresas públicas

    UTE cortó el suministro a Tether, uno de sus principales clientes, por una deuda de casi US$ 5 millones

    Por Redacción Búsqueda

    En marzo, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, había dicho a Búsqueda que la comisión “va a seguir” y que el actual gobierno buscará “darle un nuevo impulso” con, entre otros objetivos, la intención de que existan “nuevas opciones” de fondos de inversión en papeles de moneda nacional. Pero, ahora, no está claro el rol que tendrá esta comisión.

    Consultado por Búsqueda, el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, dijo que el BCU “está trabajando” en su agenda de desarrollo del mercado de valores en conjunto con la Unidad de Gestión de Deuda del ministerio.

    “La comisión no se ha reunido hasta ahora, pero cuando tengamos una propuesta concreta de cuál va a ser esa agenda que se está trabajando conjuntamente entre el marco central y el MEF, se va a poner en consideración la comisión”, señaló.

    Según la norma que creó la comisión, esta es presidida por un delegado del MEF, que es lo que seguramente ocurra. Estrada, un economista uruguayo residente en Argentina, había asumido la responsabilidad en abril de 2021 contratado por el anterior gobierno. Vallcorba aclaró que la renuncia de Estrada no se produjo a pedido de las actuales autoridades ministeriales.

    “No hemos resuelto todavía quién va a ser el delegado de la comisión” en nombre del MEF, acotó.

    Emisiones privadas

    Además de la reapertura de la serie 33 de Notas del Tesoro en unidades indexadas (UI) a la inflación por el equivalente a US$ 36 millones concretada el martes 16 por el MEF, al mercado se incorporaron en los últimos días otros papeles, en estos casos de deuda privada.

    El fideicomiso III asociado al Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros emitió con fecha del viernes 12 la serie 1 por 123,8 millones de UI y la serie 2 por 549 millones de unidades previsionales.

    A su vez, la sociedad uruguaya KPN Safety (Glenfir S.A.), especializada en soluciones de seguridad y equipos de protección industrial, colocó el lunes 15 obligaciones negociables en UI por el equivalente a US$ 1,52 millones en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

    El programa total aprobado —y ya completado— fue por hasta 100 millones de UI. Estos papeles tienen vencimiento en diciembre de 2028, y pagan de manera semestral una tasa de interés anual de 9,75%.

    El monto mínimo de inversión fue del equivalente a US$ 1.000.

    Desde Balanz, agente de pago de la emisión, dijeron que el programa se completó antes del segundo día de adjudicación (martes 16), pero que “había ofertas en el mercado por mucho más monto”, que doblaban el emitido. “Solo el tramo minorista completó esta emisión”, comentó a Búsqueda Andrés Piazze, representante de esa gestora de fondos. Remarcó ese hecho como algo sin precedentes para el mercado local. “Eso es una noticia que yo no la había visto nunca en el mercado”, aseguró.

    Al momento, “no hay más apetito de parte del emisor”. Según el prospecto, la operación tuvo como objetivo el “financiamiento de capital de trabajo y crecimiento de la empresa en Uruguay y la región”.

    Selección semanal
    Fuerzas Armadas

    Trump busca recortar gastos ‘woke’ y militares que incluyen US$ 11 millones a una fuerza de élite del Ejército uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Caso Besozzi

    La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Banco Central del Uruguay

    El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

    Por Redacción Búsqueda
    Cárceles

    Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas “de manera indigna” deberían hacer “juicios al Estado”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi y Álvaro Delgado en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores.

    Se intensifican los reparos políticos y empresariales a cambios impositivos del Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi y Marcelo Abdala durante el lanzamiento del Diálogo Social sobre Seguridad Social.

    El PIT-CNT planteará su “perspectiva crítica” sobre la Ley de Presupuesto en el Parlamento y estudia un paro

    Por Martín Mocoroa
    Guillermo Besozzi, intendente de Soriano.

    Corte Electoral elevó a una comisión el análisis sobre la suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por Macarena Saavedra
    Jorge Temponi, Diego Fernández, Virginia Hinze, César Troncoso y Gisella Previtali durante el lanzamiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

    La academia del cine uruguayo sale a escena: definió sus pilares y pone la mira en sus premios anuales

    Por Redacción Búsqueda