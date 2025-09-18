El gobierno trabaja en una “agenda” para el desarrollo bursátil, que pondrá a consulta de comisión

A diferencia de lo que ocurre en otras economías, el mercado de valores local es poco utilizado por las empresas para capitalizarse o tomar deuda, y también es una segunda o tercera opción para los inversores en general, por detrás de los depósitos bancarios o la compra de inmuebles. En distintos gobiernos esto ha sido visto como una restricción al desarrollo económico del país, lo cual intentó cambiarse a partir de la intervención de una Comisión de Promoción del Mercado de Valores (CPMV), con resultados siempre parciales.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Luego de que el Banco Central ( BCU ) y el Ministerio de Economía ( MEF ) comunicaran, a fines de agosto, el cese de Alberto Estrada como presidente de la CPMV, surgieron algunas dudas entre actores del mercado sobre la continuidad de ese espacio interinstitucional.

Empresas públicas UTE cortó el suministro a Tether, uno de sus principales clientes, por una deuda de casi US$ 5 millones

Conaprole Bolsa: emisión de Conaprole, y relevos en la Comisión de Promoción del Mercado y en Bevsa

En marzo, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, había dicho a Búsqueda que la comisión “va a seguir” y que el actual gobierno buscará “darle un nuevo impulso” con, entre otros objetivos, la intención de que existan “nuevas opciones” de fondos de inversión en papeles de moneda nacional. Pero, ahora, no está claro el rol que tendrá esta comisión.

Consultado por Búsqueda , el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, dijo que el BCU “está trabajando” en su agenda de desarrollo del mercado de valores en conjunto con la Unidad de Gestión de Deuda del ministerio.

“La comisión no se ha reunido hasta ahora, pero cuando tengamos una propuesta concreta de cuál va a ser esa agenda que se está trabajando conjuntamente entre el marco central y el MEF, se va a poner en consideración la comisión”, señaló.

Según la norma que creó la comisión, esta es presidida por un delegado del MEF, que es lo que seguramente ocurra. Estrada, un economista uruguayo residente en Argentina, había asumido la responsabilidad en abril de 2021 contratado por el anterior gobierno. Vallcorba aclaró que la renuncia de Estrada no se produjo a pedido de las actuales autoridades ministeriales.

“No hemos resuelto todavía quién va a ser el delegado de la comisión” en nombre del MEF, acotó.

Emisiones privadas

Además de la reapertura de la serie 33 de Notas del Tesoro en unidades indexadas (UI) a la inflación por el equivalente a US$ 36 millones concretada el martes 16 por el MEF, al mercado se incorporaron en los últimos días otros papeles, en estos casos de deuda privada.

El fideicomiso III asociado al Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros emitió con fecha del viernes 12 la serie 1 por 123,8 millones de UI y la serie 2 por 549 millones de unidades previsionales.

A su vez, la sociedad uruguaya KPN Safety (Glenfir S.A.), especializada en soluciones de seguridad y equipos de protección industrial, colocó el lunes 15 obligaciones negociables en UI por el equivalente a US$ 1,52 millones en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

El programa total aprobado —y ya completado— fue por hasta 100 millones de UI. Estos papeles tienen vencimiento en diciembre de 2028, y pagan de manera semestral una tasa de interés anual de 9,75%.

El monto mínimo de inversión fue del equivalente a US$ 1.000.

Desde Balanz, agente de pago de la emisión, dijeron que el programa se completó antes del segundo día de adjudicación (martes 16), pero que “había ofertas en el mercado por mucho más monto”, que doblaban el emitido. “Solo el tramo minorista completó esta emisión”, comentó a Búsqueda Andrés Piazze, representante de esa gestora de fondos. Remarcó ese hecho como algo sin precedentes para el mercado local. “Eso es una noticia que yo no la había visto nunca en el mercado”, aseguró.

Al momento, “no hay más apetito de parte del emisor”. Según el prospecto, la operación tuvo como objetivo el “financiamiento de capital de trabajo y crecimiento de la empresa en Uruguay y la región”.