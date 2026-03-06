  • Cotizaciones
    Ventas del comercio y servicios confirman “menor dinamismo” a fin del 2025; 25% prevé mejora en 2026

    Anticipo de la encuesta de la cámara que representa a estos sectores mostró un aumento de 0,9% real en la actividad en octubre-diciembre

    Shopping.

    FOTO

    Nicolás Garrido / Búsqueda
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Mientras las autoridades económicas sostienen que han indicios de una reactivación, analistas privados hablan de una “recesión técnica” en el final del año pasado. Un nuevo dato se conoció este viernes 6, en ese contexto: las ventas del sector comercial y de servicios en octubre-diciembre aumentaron 0,9% respecto al mismo trimestre de 2024, según un anticipo de la encuesta realizada por su cámara.

    El gremial empresarial interpreta que eso confirma “un escenario de menor dinamismo durante 2025, especialmente en la segunda mitad del año”.

    Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios.
    Cámara de Comercio

    Julio Lestido (Cámara de Comercio): cambios impositivos “generan ruido y luces amarillas” al inversor

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Banco Central del Uruguay, en la Ciudad Vieja.
    Política económica

    El Banco Central recortó la tasa monetaria; el dólar tuvo un salto diario y volvió a niveles de $ 39

    Por Redacción Búsqueda

    Ocho de los 15 giros relevados registraron caídas en sus ventas en términos reales, mientras que siete mostraron aumentos interanuales. En ese sentido, el índice de difusión por rubros “cayó de 64% a 47%, reflejando una mayor proporción de sectores en retroceso”, agregó la comunicación. A nivel empresarial, este índice también descendió, pasando de 45% a 43%.

    Por regiones, las ventas del comercio crecieron en Montevideo (1,1%) pero cayeron en el Interior (-3,1%). El anticipo de los resultados que la Cámara de Comercio y Servicios presentará el próximo lunes 9 detalla, además, que los servicios mostraron un crecimiento superior al 7% en fuera de la capital.

    En cuanto a las expectativas para este año, el 54% de las empresas prevé resultados similares a los de 2025, mientras que 25% proyecta una mejora y otro 21% anticipa un escenario más desfavorable.

    El informe se basa en las respuestas de 282 empresas comerciales y de servicios, que en conjunto emplean a 10.675 trabajadores en 529 locales en todo el país.

    Atención a pacientes

    Decreto del Ministerio de Salud Pública actualiza y reduce los plazos de espera para consultas y estudios

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad social

    Comité de la ONU manifestó preocupación por insuficiencia del salario mínimo y sugiere hacer inspecciones

    Por Redacción Búsqueda
    Desarrollo

    PNUD aprobó plan quinquenal de apoyo a Uruguay; hubo “avances” pero persisten “profundas desigualdades”

    Por Redacción Búsqueda
    Argentina

    La cultura argentina 50 años después del golpe de Estado

    Por Damián Tabarovsky

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
