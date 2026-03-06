Ventas del comercio y servicios confirman “menor dinamismo” a fin del 2025; 25% prevé mejora en 2026

Mientras las autoridades económicas sostienen que han indicios de una reactivación, analistas privados hablan de una “recesión técnica” en el final del año pasado. Un nuevo dato se conoció este viernes 6, en ese contexto: las ventas del sector comercial y de servicios en octubre-diciembre aumentaron 0,9% respecto al mismo trimestre de 2024, según un anticipo de la encuesta realizada por su cámara.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Ocho de los 15 giros relevados registraron caídas en sus ventas en términos reales, mientras que siete mostraron aumentos interanuales. En ese sentido, el índice de difusión por rubros “cayó de 64% a 47%, reflejando una mayor proporción de sectores en retroceso”, agregó la comunicación. A nivel empresarial, este índice también descendió, pasando de 45% a 43%.
Por regiones, las ventas del comercio crecieron en Montevideo (1,1%) pero cayeron en el Interior (-3,1%). El anticipo de los resultados que la Cámara de Comercio y Servicios presentará el próximo lunes 9 detalla, además, que los servicios mostraron un crecimiento superior al 7% en fuera de la capital.
En cuanto a las expectativas para este año, el 54% de las empresas prevé resultados similares a los de 2025, mientras que 25% proyecta una mejora y otro 21% anticipa un escenario más desfavorable.
El informe se basa en las respuestas de 282 empresas comerciales y de servicios, que en conjunto emplean a 10.675 trabajadores en 529 locales en todo el país.