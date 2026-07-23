Zonas francas ocuparon a unas 18.500 personas y aportaron el 6,7% del PIB; hay dos proyectos en Salto y Rivera

Para la recién creada Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, 2025 fue un año activo en materia de zonas francas. Se dedicó, entre otras cosas, a la adecuación del régimen a nuevos estándares internacionales —ante la entrada en vigencia del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico— y a la mejora de los mecanismos de control y la modernización de los procesos administrativos. También debió tramitar pedidos de ampliación de algunos enclaves, autorizar provisoriamente el que se inauguró en Punta del Este y continuar la evaluación de la solicitud de instalación de dos nuevos.

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La síntesis de la gestión, expuesta en los documentos que acompañaron el proyecto de Rendición de Cuentas de 2025, entregados al Parlamento el último día de julio, detalla algunas de esas acciones.

Para “generar información oportuna y adecuada para la toma de decisiones”, la nueva dirección —que sustituyó a la Dirección Nacional de Zonas Francas— “avanzó en el desarrollo de la herramienta para la analítica de los procesos que realiza” esta unidad ejecutora del Ministerio de Economía (MEF), “generando tableros de información y control”. En concreto, a través de la “herramienta censal” se relevó que el sector ocupó a una cifra cercana a 18.500 personas y registró un valor agregado equivalente al 6,68% del Producto Interno Bruto del país; el documento del Poder Ejecutivo menciona esas contribuciones en empleo y producción como “los pilares más relevantes del régimen de zonas francas”.

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En el sitio web de esta repartición ministerial, el último censo para medir el aporte económico y en ocupación de esos enclaves libres de impuestos nacionales sobre el cual hay información publicada corresponde a 2020. En ese año las zonas francas emplearon como dependiente a 16.578 personas y su aporte al PIB fue equivalente a 5,24%.

A mediados del año pasado se hicieron públicos datos preliminares de 2023, a partir de un pedido de informes realizado por el diputado Gustavo Salle y recogido por Búsqueda ; empleaban a 16.945 trabajadores en total.

A su vez, había 1.285 empresas usuarias del régimen de zonas francas. Al líder de Identidad Soberana le interesó saber también cuántas “empresas o corporaciones dejaron de operar en zonas francas a raíz de la implementación en 2025 del impuesto mínimo global”, un tributo del 15% sobre la renta de las multinacionales acordado por la mayoría de los países del mundo, entre ellos Uruguay. La entonces Dirección Nacional de Zonas Francas le contestó que “ninguna de las bajas de las empresas usuarias tramitadas ante esta unidad ejecutora ha alegado este factor como argumento de su respectiva rescisión o caducidad de contrato”.

Según el documento de Planificación y evaluación presentado con la Rendición de Cuentas, la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión —que encabeza Isabella Antonaccio— “relevó información acerca de 1.147 empresas usuarias y desarrolladores de zonas francas que estaban habilitados a operar durante 2024”.

Ampliaciones y nuevos proyectos

Consigna, por otro lado, que la “ex Dirección Nacional de Zonas Francas ha evaluado, analizado y se ha expedido sobre nuevos proyectos promovidos por algunas de las zonas francas ya instaladas en el país”.

En ese sentido, menciona la ampliación del Parque de las Ciencias, donde el año pasado “se continuó trabajando no sólo con las obras de infraestructura que dependen del desarrollador para el predio de la ampliación, sino también con las obras de construcción del servidor llevadas a cabo por el usuario directo Eleanor Applications S.R.L. (Google) en el predio”. Como una “particularidad”, señala que hubo que coordinar acciones a efectos de compatibilizar la instalación de una subestación de UTE con la infraestructura que garantiza el adecuado aislamiento de esa zona franca, lo que llevó a modificar, en julio de 2025, la resolución de “inicio de obra” del usuario.

Otra ampliación actualmente en curso, con la construcción de una nueva torre, es la de la Zona Franca Aguada Park.

La ZF WTC Punta del Este Free Zone recibió la habilitación con “carácter parcial y provisorio el 30 de diciembre de 2025” y, según el documento, está “pendiente la habilitación final” de ese nuevo enclave de servicios, inaugurado en los últimos días del año pasado.

Durante 2025, la dirección continuó con la “gestión” del proyecto ejecutivo de la Zona Franca del Plata, que había sido aprobado a fin del año anterior, pero luego surgieron “algunas observaciones menores” de la Dirección Nacional de Aduanas. El documento de Planificación y evaluación indica que el emprendimiento “actualmente continúa en construcción”.

Indica, por otra parte, que la repartición evaluó y analizó proyectos de nuevas zonas francas —una “de entretenimiento” a instalarse en Salto y otra industrial y logística en Rivera—, así como de empresas usuarias, como Dannemann Siemsen Latin America S.A., menciona como ejemplo.

Los “desafíos” para 2026

El documento menciona como uno de los retos para este año “consolidar el proceso de reestructura” de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, lo que implica avanzar en una “implementación armónica con la operativa vigente, asegurando la continuidad de los servicios y el cumplimiento de los objetivos institucionales”. Agrega que queda pendiente la formalización definitiva de la nueva estructura organizativa —sujeta a la aprobación del decreto reglamentario correspondiente— y los procesos de movilidad de personal, así como de mudanza de ciertas oficinas al edificio central del MEF.

Respecto de la Zona Franca Nueva Palmira, que opera el Estado, la dirección tratará de identificar “oportunidades de mejora a nivel de infraestructura y procesos, que optimicen la calidad del servicio y el posicionamiento”. Entras cosas, hará una encuesta de satisfacción específica a los usuarios.