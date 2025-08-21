Comap: reforma para “democratizar” incentivos a la inversión y cortar los que se dan por poner “lamparita LED”

En estos casi seis meses de gobierno, el Ministerio de Economía (MEF) anunció medidas de simplificación de los trámites para el comercio exterior, otras de apoyos al comercio de la frontera y, esta semana, cambios al régimen de promoción de inversiones . Sus autoridades lo definen como el “inicio” en el camino de un conjunto de reformas microeconómicas orientadas a dinamizar la economía y la productividad.

Lo comunicado el lunes 18 toca principalmente las exoneraciones fiscales canalizadas a través de la Comisión de Aplicación (Comap) de la Ley de Inversiones, y aunque todavía quedan detalles para definir, el MEF quiso anunciarlas como “señal” al “mercado”; que “se quede tranquilo de que somos proinversión”, dijo Isabella Antonaccio, la directora de Zonas Francas y una de los líderes de esta reforma. Ella estará al frente de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión a crearse, que tendrá en su órbita a la Comap y absorberá además la temática de los enclaves francos.

Antonaccio recalcó a Búsqueda la intención de “democratizar” el acceso a estos incentivos fiscales —para que también lleguen a empresas de menor porte, sacando del medio los servicios de consultores especializados— y de ser exigentes con los proyectos en el sentido de que tengan “sustancia productiva”. Como ejemplo, afirmó que lo que no quieren más es resignar recursos fiscales en favor de “un estudio jurídico que hace una reforma de su equipamiento y pone una lamparita LED, un air inverter y su director se compra un vehículo eléctrico”. Eso, según ella, carece de sustancia.

—Las Bases Programáticas del Frente Amplio para este gobierno dicen que los incentivos fiscales deberán “reorientarse a los objetivos” establecidos en una estrategia nacional de desarrollo. ¿Los anuncios de este lunes tienen ese encuadre? ¿Son parte ya de una estrategia?

—Sí, porque la estrategia del ministerio y de este equipo económico es apostar mucho al crecimiento. En ese sentido, quisimos hacer una apuesta muy fuerte a acciones que son proinversión para poder generar mayores proyectos que tengan realmente sustancia productiva.

Y esa estrategia no son solo estos ajustes a los incentivos a la inversión para que sean atractivos y favorables, sino que también forman parte de toda la batería de reformas microeconómicas que estamos implementando relacionada con el clima de negocios.

—¿Qué quiere enfatizar con la idea de que los proyectos promovidos con ventajas fiscales tengan sustancia productiva?

—Lo marco particularmente.

—¿El uso que se le está dando al régimen Comap hasta ahora carecía de esa sustancia? El ministro Oddone, en su momento, se refirió a que se daban ventajas fiscales a inversiones en vehículos de alta gama…

—Podría llegar a ser un ejemplo. Las normas que dan origen al régimen hablan de la promoción de inversiones y del desarrollo industrial, y todo el capítulo de Comap establece que el Estado apuesta al desarrollo de inversiones que tienen que tener esa sustancia productiva cuando se hacen renuncias fiscales. ¿Qué es lo que debe haber como contrapartida de esos proyectos con sustancia? El cumplimiento de una serie de indicadores, que ahora los estamos revisando. Nosotros no vamos a acompañar proyectos que no sean sustanciosos productivamente, vamos a ser firmes en ese sentido. Porque estamos haciendo una renuncia fiscal y queremos que se cumplan determinadas externalidades que, para nosotros, son sumamente importantes para la economía. La apuesta no es solo crecer, sino aumentar nuestra base imponible y lograr concretar otros resultados.

—Si tuviera que ejemplificar, ¿qué quiere decir con sustancia productiva?

—Si ve nuestro lineamiento para, por ejemplo, los incentivos a los proyectos de mayor escala, más de US$ 30 millones o US$ 50 millones, el énfasis es que generen empleo y sean productivos. Se apuesta a la incorporación de tecnología, la actualización tecnológica, actividades de I+D (investigación y desarrollo) o a la innovación.

Tenemos que terminar de derribar esos proyectos que no generan sustancia. Voy a decirlo con un ejemplo claro y burdo: un proyecto de un estudio jurídico que hace una reforma de su equipamiento y pone una lamparita LED, un air inverter y su director se compra un vehículo eléctrico para nosotros no tiene sustancia productiva.

En cambio, un proyecto con sustancia productiva, por ejemplo, en el agro, sería un campo que mejora sus equipamientos, que hace buen manejo de sus efluentes, que puede tener un mejor manejo de sus rodeos. Eso sería un proyecto con sustancia productiva, porque podrá venderle la leche a Conaprole, esa leche se va a exportar o se va a generar leche en polvo, no sé.

—Dijo que están revisando los indicadores evaluados para puntuar los proyectos beneficiados en el régimen Comap. ¿Cómo quedará esa matriz?

—Eso no fue comunicado todavía. Venimos teniendo decretos de Comap desde el año 2007, adaptando de una forma u otra esa matriz. Ahora estamos haciendo ciertos ajustes para, por ejemplo, en el caso del empleo —que para nosotros es una variable prioritaria— dar mayores puntajes o mayor incentivo a aquellos proyectos de inversión que emplean población que hoy están teniendo problemas de empleabilidad, de acceso al mercado de trabajo. Cuánto puntúa eso lo estamos definiendo en este momento para en, aproximadamente, un mes terminar de bajar a tierra el decreto y los criterios generales. Porque primero, con los anuncios, quisimos dar una señal para que el mercado, las empresas, el sector privado, se quede tranquilo de que somos proinversión.

—¿Les habían llegado expresiones de incertidumbre sobre la continuidad del régimen?

—En su momento hubo temores. De hecho hubo, antes de marzo, un aluvión importante de proyectos que se presentaban en la Comap. Eso sucedió y es normal que suceda… En todas las administraciones se ha dado. Por eso nos interesaba, particularmente, dar esta señal ahora; ni bien terminemos de pasar el trabajo presupuestal, nosotros y los equipos tributarios nos abocaremos al armado del nuevo decreto de la Comap.

—Después de los anuncios de este lunes, Javier de Haedo, director del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica, publicó en la red X: “Demasiados objetivos para un solo instrumento”. ¿Qué responde a eso?

—En realidad, no lo entendí. No presentamos un solo instrumento, entonces, no sé, se confundió; esto es parte de una política a la que le tengo que pedir múltiples objetivos. Y si la crítica fue específicamente por Comap, no estamos pidiéndole más de lo que se viene pidiendo, digamos, históricamente al decreto. En este caso, el objetivo más importante es la promoción de inversiones que tengan sustancia productiva.

Ese es una señal clara además de que no somos necios, que entendemos que tenemos muchísimas problemáticas asociadas a procesos, a cuestiones que complican a veces y no hacen fácil el clima del negocio, y estamos abocados a trabajar en eso. Es un trabajo que venimos haciendo desde que asumimos: tener instancias de reunión y entrevistas con referentes de sectores privados, con centros de estudios, con académicos, del sistema político, y hemos ido al interior a conocer cuáles son las demandas de los centros comerciales. Hemos levantado muchísimas demandas, más de 300 aspectos que entendemos que, como Estado, debemos mejorar de una u otra manera. Estamos empezando a hacer camino en ese sentido.

—En estos casi seis meses de gobierno el MEF presentó primero el paquete de simplificación de los trámites al comercio exterior, luego los apoyos al comercio de la frontera y ahora esta reforma del régimen Comap junto con otras medidas. ¿Este gobierno está siendo más reformista que el anterior?

—No me gusta hacer críticas a otras administraciones; creo que la anterior se vio inmersa en un proceso de pandemia, un momento sumamente complicado para cualquier gobernante. Luego ese período pasó y capaz que ahí se hubieran esperado más reformas, que no sucedieron del todo. Algunas sí se dieron y tuvieron sus impactos.

Nosotros, más allá de tener muy claro los lineamientos, por ejemplo, en cuanto a la estabilidad macroeconómica… Capaz que hay un tema de mayor proactividad y un contexto que nos invita a poner más celeridad. Y bueno, estamos construyendo; han sido meses sumamente exigentes y nos queda mucho trabajo por delante también.

—¿La agenda del MEF que hemos visto hasta ahora es la del ministro Oddone, alguien que se define como de izquierda liberal, o es la de todo el oficialismo frenteamplista?

—Como Ministerio de Economía pertenecemos a un gobierno que tiene sus lineamientos políticos; estamos alineados. Hay muchísima confianza en esta conducción de Oddone, con su impronta y con su capacidad de ejecutar, de hablar de los mercados y que lo entiendan.

—¿Cuáles son los efectos esperados de los cambios en la promoción de inversiones anunciados?

—Es muy difícil hacer la cuantificación porque, si bien le tenemos mucha fe a la herramienta, no sabemos cómo va luego a reaccionar. Nuestra apuesta es aumentar la base imponible.

El objetivo es apuntar al crecimiento, que estas medidas generen mayor inversión que sea productiva y con sustancia productiva. Lo vuelvo a reiterar porque es uno de nuestros focos de mayor interés.

—¿Qué estimación tienen sobre la potencial resignación de recaudación o gasto tributario asociado al uso del régimen una vez que se reforme?

—Del mismo modo, tenemos que ver cómo reacciona el mercado y qué cuantía de proyectos se presentan. Parte de los cambios anunciados tienen que ver con mejoras en la operativa del régimen. Por omisión (del gobierno anterior) hay un enorme atraso, mayor a los 4.000, y eso se va a ir subsanando. Nos estamos haciendo cargo de eso porque ponemos mucho énfasis en democratizar el acceso al instrumento: que cualquier empresa, aunque sea una pequeña del interior del país, pueda por sí misma presentar un proyecto y no se vea obligada a contratar un estudio que es el único que puede llegar a entender una planilla de Comap. Las micro, pequeñas y medianas (empresas) tienen muchísimas barreras de acceso a este tipo de incentivos.

Por otro lado, también queremos mejorar nuestros procesos de evaluación, hacerlos más ágiles. Y estamos haciendo especial foco no solo en la evaluación, en la presentación, sino también en el monitoreo de los proyectos.

Desde el punto de vista del gasto tributario, la apuesta es a ser muy estrictos en el cumplimiento de estos indicadores, de que estos proyectos de inversión generen externalidades. Entonces, vamos a ampliar la base imponible y eso genera otra recaudación. Estamos convencidos de que lo vamos a lograr.

—¿Van a evaluar la eficiencia de estos incentivos?

—Estamos trabajando en un estudio de impacto y evaluación económica con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos permitirá empezar a medir estas cosas y contar con una metodología para tener, digamos, con mayor frecuencia, una medición de cuáles son los resultados efectivos generados a través del tipo de incentivos. La última evaluación con una buena metodología atrás es del 2014, si mal no recuerdo; después nunca se volvió a hacer.

—Intuitivamente, ¿diría que el régimen hoy es eficiente en cuanto a cumplir con los objetivos que se propone?

—Estamos convencidos de que el régimen puede ser más eficiente de lo que es. ¿Por qué? Porque tenés que procurar incentivar esos proyectos de inversión que tengan sustancia productiva. Es fundamental para nosotros que la renuncia fiscal esté atada a eso. Que tengan esa sustancia productiva y que cumplan con toda esta serie de indicadores y estas realidades que para nosotros, como Estado, son relevantes.

—El régimen Comap y de zonas francas es visto por algunos como una compensación, una “muleta”, ante los problemas de costos y la competitividad.

—Es verdad, algunos lo ven así.

—¿La intención del MEF es trabajar de manera estructural sobre esos costos?

—Sí, y ahí no lo pongo dentro de la órbita de Comap. Efectivamente, estamos trabajando de manera estructural en lo que son todos los costos y procurando hacer que nuestro país sea más competitivo. Hay muchísimos espacios de mejora para buscar tener un Estado mucho más eficiente. Vemos que a veces son cuestiones de coordinación, a veces son cuestiones de regulación, de tiempo y plazos, de tarifas energéticas.

—Entonces, lo anunciado hasta ahora en materia de reformas micro son…

—Un inicio. Es lo mismo que nos pasa con el tema de frontera; sabemos que son medidas que pueden ser insuficientes para resolver toda la problemática, donde hay cuestiones estructurales, y el tema de la competitividad es algo muy profundo y de a poco lo vamos atacando. Es por donde elegimos comenzar; tenemos que seguir trabajando.