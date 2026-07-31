El caso contra el hijo mayor de Lula que sacude Brasil a meses de las presidenciales

Un juez del Tribunal Supremo de Brasil autorizó a la Policía Federal investigar a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, por un caso de tráfico de influencias.

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André Mendonça acató una petición de la Policía para esclarecer la actuación de Lulinha en las gestiones para obtener un permiso de comercialización de cannabis medicinal en programas vinculados con el Ministerio de Salud, según el diario Folha de São Paulo.

La investigación contra el hijo mayor de Lula tiene lugar justo en vísperas del arranque oficial de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que el dirigente progresista buscará un cuarto mandato no consecutivo.

Lula parte es favorito para los comicios presidenciales de octubre, por delante del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado por golpismo.

Las autoridades apunta a que Lulinha intercedió en favor del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes en negociaciones con el Ministerio de Salud.

La Policía Federalpresentó cargos contra Camilo Antunes, pero en otro escándalo de corrupción detectado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), tras el desvío millonario de prestaciones a pensionados y jubilados.

En ese proceso, que investiga el desvío de hasta 6.300 millones de reales (hoy 1.240 millones de dólares / 1.100 millones de euros) en el INSS, Lulinha es citado, aunque no consta como investigado.

De acuerdo con el expediente del caso, a Lulinha se le señala por sus supuestos vínculos con Camilo Antunes, conocido popularmente como el 'Careca do INSS' (Calvo del INSS).

La autorización dada por Mendonça se refiere a negociaciones entre el lobista y el Ministerio de Salud.

En este contexto, la Policía cree que Lulinha intercedió en favor de Camilo Antunes y otra empresaria amiga suya, Roberta Luchsinger, y ejerció su influencia en el Ministerio de Salud y en el gabinete de la Presidencia brasileña, de acuerdo con 'Folha de São Paulo'.

El abogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, cuestionó la nueva investigación, que achaca a que no encontraron ninguna irregularidad relacionada con el escándalo en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

“Lulinha ya ha demostrado que no tiene ninguna relación, ni directa ni indirecta, con el INSS y tampoco tiene relación con los negocios de Roberta. La Policía Federal no encontró nada en el INSS y ahora va a buscar en otro lugar. Eso es una investigación prospectiva. Eso es grave”, indicó el letrado.

Lula: “Si es culpable, tendrá que pagar”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió su hijo mayor no gozará de “ningún privilegio” durante la investigación y afirmó que “si es culpable, tendrá que pagar como todo el mundo hace cuando se equivoca”.

Lula declaró, en una entrevista en Inteligência Ltda., que Lulinha, volverá a Brasil desde España, donde reside actualmente, si finalmente es juzgado en su país.

Lula, que se prepara para las elecciones presidenciales de octubre, recordó hoy que desde 2006 su hijo “viene siendo utilizado” por aquellos que quieren atacarlo. “Quien me quiere atacar, comienza atacándole a él”, manifestó.

El máximo dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) dijo que confía en su hijo, pero avisó que “si es acusado de cualquier cosa, será tratado como el hijo de cualquier persona”.

“No habrá ningún privilegio. Jamás pediré a un comisario o a un juez no hacer lo correcto”, aseveró.

Subrayó, además, que su hijo “no tiene derecho a errar”, después de todos los procesos judiciales por corrupción que él enfrentó durante la segunda década del siglo XXI y que luego fueron archivados por la Justicia, permitiéndole volver a la vida pública.

“Si es juzgado, vendrá aquí (a Brasil). No va a esconderse (...) Va a tener que probar que es inocente. Va a tener que probarlo. Y si es culpable, va a tener que pagar como todo el mundo paga cuando se equivoca”, indicó el gobernante.

FUENTE:FRANCE24