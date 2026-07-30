El papel de un colorado en el Ministerio del Interior vuelve a causar tensión en su partido

Ya es una gimnasia conocida. El Ministerio del Interior presenta las estadísticas de criminalidad a través de Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) de la cartera. Y casi enseguida, este politólogo se vuelve el eje de una nueva disputa interna en el Partido Colorado , al que pertenece. Pasó a principios de año; pasó este mes.

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Como responsable de AECA, repartición que en este gobierno sustituyó al Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, Sanjurjo anunció el lunes 20 —entre otras cifras— que los homicidios aumentaron un 6,6% en el primer semestre de este año respecto al mismo período de 2025 . Dos días después, en un hilo de X, el senador colorado Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, señaló que este técnico “oculta”, “recorta” y “acomoda” información, lo que es “un patrón que se repite”.

No es lo único que se repitió. A fines de enero, Interior, también por Sanjurjo, había presentado su balance estadístico de 2025, que reflejó un 3,4% menos de homicidios que en 2024 . En esa ocasión, Bordaberry también lo cuestionó duramente, calificándolo —sin nombrarlo— de “amanuense estadístico de turno” . Sanjurjo, experto en políticas públicas de seguridad, que había sido asesor del Ministerio del Interior en el período pasado durante las gestiones de Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli, ocupa en la actual administración un cargo técnico que no es en representación del Partido Colorado. Es integrante de Crece, el sector liderado por el senador Robert Silva, que, a su vez, es parte de Unir para Crecer, cuya cabeza es el senador Andrés Ojeda, secretario general colorado.

1/ El director de la AECA, Sanjurjo, viene manejando la información que está obligado a brindar. La oculta, la recorta, la acomoda. Y esto no es un exceso de un día: es un patrón que se repite.

El jueves 23, en rueda de prensa, el propio Ojeda también cuestionó las cifras y su presentación, aunque puso el foco en el ministro del Interior, Carlos Negro. Su crítica apuntó a que cuando este fue interpelado por Bordaberry, el 9 de abril, señaló que en el primer trimestre de 2026 los homicidios bajaron un 9,2% respecto al mismo período del año pasado. Sin embargo, en las últimas cifras que se difundieron se compararon semestres, cuando, si se consideraban los segundos trimestres de 2026 y 2025, el incremento era muy superior: 21,2%.

“El ministro dijo que el primer trimestre reportaba una baja de homicidios de casi dos dígitos y se rasgaba las vestiduras sobre el éxito de su gestión. Ahora, cuando viene la medición que completa el semestre, en lugar de comparar de nuevo trimestres, compara todo el semestre, que la suba (de homicidios) es menor. Si compara el trimestre, que es lo que debería hacer, porque el criterio lo puso él, le da un aumento de más del 21%. Es dramático, es la peor cifra desde 2018”, dijo Ojeda.

Ese cuestionamiento hacia los números fue interpretado por distintos actores de la interna colorada como un dardo que también incluía a Sanjurjo. Consultado por Búsqueda, este último confirmó que es su área la que determina la metodología, “que está en la web (institucional), que mide de la forma que siempre se hizo en este país y que señalan los estándares internacionales”, para presentar los datos. Esta, señaló, se basa en “una difusión trimestral de datos que se van sumando de un trimestre (abril), a un semestre (julio), a tres trimestres (octubre), a un año (enero)“. Al mismo tiempo, Sanjurjo precisó que no puede “hacerse responsable” de la comunicación o el énfasis que ponga el ministro.

Ojeda insistió en que sus críticas iban dirigidas al ministro, que no cuestionaba los números, sino la comparación que escogió Negro. “La comparación trimestral es suya exclusiva durante la interpelación”, insistió el secretario general colorado a este semanario.

Internas

La situación repite un dilema que periódicamente vuelve a la agenda partidaria: la presencia de un cuadro político importante de Crece —estuvo en la tercera línea al Senado y la segunda a Diputados por Montevideo en las elecciones de 2024 por la lista 600— bajo las órdenes del ministro peor evaluado del actual gobierno frenteamplista, según la consultora Cifra. En su hilo de X, Bordaberry cuestionó también que no se brinde información sobre la desagregación de homicidios por categorías, lo que “no es transparencia, es tutela y ocultamiento”. Sanjurjo sostiene que se reporta de forma anual porque depende de información que surge de investigaciones criminales en curso.

No está solo en esa postura. El diputado Walter Verri dijo a Búsqueda que “en todo Vamos Uruguay” se comparten las apreciaciones de Bordaberry. “Claramente hay una manipulación de las cifras o un maquillaje para los números”, añadió. En sintonía con su líder, el legislador indicó que estas mediciones las tiene que hacer el Instituto Nacional de Estadística (INE) “para que se dejen de politizar los números”. Aun así, matizó que no personaliza la situación en Sanjurjo: “Negro lo mandó a él a dar los números porque no le daba la cara. Es un técnico contratado por el ministerio, no está representando al partido. Y nos gustaría que no estuviera ahí, esa es la verdad. Pero eso es decisión de él...”.

Silva, líder de Crece, subrayó que respalda “absolutamente” la actuación de Sanjurjo. El diputado Felipe Schipani, de ese mismo sector, agregó que “no hace falta salir a apoyarlo cada vez que lo critican”, porque él “no está en el diseño de políticas de seguridad pública sino en los números”. En Unir, el sector de Ojeda, el tema no se ha discutido, dijeron fuentes políticas a Búsqueda. “El apoyo nuestro se basa más en que le pega Bordaberry”, admitió una de ellas. El otro grupo de este sublema, Tercera Vía, está liderado por el senador Gustavo Zubía, un exfiscal que se ha expresado en las antípodas de Sanjurjo en temas de seguridad.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a Búsqueda que esta interna colorada está ligada a otra interna pero de la propia cartera. Los informantes señalaron que uno de los asesores de Bordaberry en temas de seguridad, el abogado penalista Rodrigo Rey, quien incluso colaboró para la redacción de un proyecto de ley suyo para establecer agravantes cuando los delitos se producen mediante la actuación de bandas organizadas, es el patrocinante del exdirector del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, Javier Donnangelo, en su demanda judicial contra una sanción que le impuso la anterior gestión.

Donnangelo fue sancionado por el exministro Martinelli por declaraciones realizadas al diario El Observador, sanción que fue mantenida por la actual administración. Sociólogo y doctor en Criminología, había sido muy crítico con la continuidad de Sanjurjo. En una columna publicada también en El Observador, el 6 de agosto pasado, Rey cuestionó duramente las estadísticas brindadas por AECA.

Consultado por Búsqueda, Bordaberry dijo tener un “altísimo concepto personal y profesional” por Rey, aunque afirmó no conocer a Donnangelo (pese a lo cual, en febrero pasado, criticó en Búsqueda que Interior haya preferido poner a Sanjurjo en su lugar). “Pensar que mi opinión sobre la AECA está vinculada a que uno de mis asesores tiene como cliente a alguien que estuvo ahí me parece un poco retorcido”, añadió el senador.