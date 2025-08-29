Julia Roberts quiere sacudir la cultura de la cancelación con su nueva película

La estrella de Pretty Woman asistió por primera vez en su carrera al festival de la ciudad para presentar After the Hunt, un drama psicológico sobre la cultura de la cancelación dirigido por el italiano Luca Guadagnino.

Hablando en una conferencia de prensa, antes del estreno, Roberts afirmó que la película no busca responder preguntas, sino provocarlas. “Todos salen con un montón de sentimientos, emociones y puntos de vista distintos. Te das cuenta de en qué crees con fuerza y cuáles son tus convicciones, porque nosotros lo agitamos todo para ti”, dijo a los periodistas.

Roberts interpreta a una profesora de la Universidad de Yale perseguida por un secreto de su pasado, después de que una estudiante acusara a uno de sus colegas de agresión sexual.

Cuestiones sobre la verdad y la ficción, y sobre si los personajes son narradores confiables, atraviesan el filme del director de Bones and All.

Abordando la cultura de la Generación Z y la brecha generacional entre estudiantes y profesores, la película, producida por Amazon, tiene ecos del drama Tar (2022) de Todd Field, que le valió a Cate Blanchett el premio a mejor actriz en Venecia.

“No todo está pensado para que te sientas cómodo”, dice el personaje de Roberts en la película a la estudiante que afirma haber sido agredida.

La actriz aseguró que la película no defiende un único punto de vista. “Estamos desafiando a la gente a que converse, y a que se entusiasme o se enfurezca por ello, depende de cada uno”, señaló.

“Estamos perdiendo un poco el arte de la conversación en la humanidad, y si hacer esta película sirve para algo, lograr que todos hablen entre sí es lo más emocionante que siento que podríamos lograr”, añadió.

Guadagnino, habitual del festival de Venecia —cuyo Call Me By Your Name (2017) catapultó a Timothée Chalamet a la fama— participó el año pasado en la competencia oficial con Queer, adaptación de la novela homónima de William Burroughs protagonizada por Daniel Craig.

Embed - Teaser trailer de No Other Choice — subtitulado en español (HD)

Fuera de la competencia

También este viernes, en la tercera jornada del festival, regresó a Venecia tras 20 años Park Chan-wook, maestro surcoreano de la comedia negra, con su nueva película No Other Choice.

Forma parte de los 21 filmes en competencia por el máximo galardón de Venecia, el León de Oro. Carcajadas llenaron la sala en una proyección de prensa temprana del thriller-comedia, en el que un leal empleado de una empresa papelera con una familia dedicada es despedido y decide eliminar a cualquier posible rival por un nuevo puesto.

“Lo tengo todo”, dice el protagonista Man-su (interpretado por Lee Byung-hun) al inicio de la película, antes de que todo salga terriblemente mal.

Hace tres años, Park ganó el premio a mejor director en Cannes por Decision to Leave, un thriller romántico aclamado por la crítica.

El veterano director estuvo por última vez en Venecia en 2005 con Lady Vengeance, parte de una trilogía que explora los rincones oscuros de la experiencia humana.

Embed - BUGONIA | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Primeros favoritos

Los dos principales contendientes tempranos por el León de Oro incluyen la película inaugural La Grazia, de Paolo Sorrentino, sobre un presidente italiano que lucha con su indecisión respecto a la eutanasia. El jueves regresó a Venecia la ganadora del Oscar Emma Stone con Bugonia, la sátira oscura de Yorgos Lanthimos sobre dos inadaptados obsesionados con teorías conspirativas que secuestran al CEO de una empresa farmacéutica.

Stone y el director griego Lanthimos, que trabajan juntos por quinta vez, buscan repetir la fórmula exitosa de 2023, cuando Poor Things se llevó el León de Oro.

Variety calificó a Bugonia de “fascinante”, señalando que Lanthimos estaba “en la cima de su juego nihilista y visionario”, mientras que Time afirmó que Stone “no podía equivocarse”.

El papel de George Clooney como estrella de Hollywood envejecida que lucha con las decisiones de su carrera en Jay Kelly, producida por Netflix y dirigida por Noah Baumbach, recibió críticas menos favorables. The Guardian la describió como “una película pésima, sentimental y autoindulgente”.

Embed - Jay Kelly | Avance oficial | Netflix

Otro filme muy esperado, que se proyectará el domingo, es The Wizard of the Kremlin, de Olivier Assayas, en el que el actor británico Jude Law interpreta al presidente ruso Vladimir Putin durante su ascenso al poder.

Un filme sobre la guerra en Gaza, The Voice of Hind Rajab, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, ha atraído gran atención de Hollywood y se estrenará la próxima semana.

El festival —que se ha convertido en un trampolín crucial para producciones internacionales que luego alcanzan el éxito en los Oscar— se extenderá hasta el 6 de septiembre.

FUENTE:RFI