  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Jair Bolsonaro tiene 48 horas para explicar supuesto plan de fuga a Argentina

    El Supremo de Brasil dio a Jair Bolsonaro 48 horas para explicar un borrador de pedido de asilo hallado en su celular, en el que consideraba huir a Argentina antes de su juicio por el intento de golpe de Estado de 2022

    Jair Bolsonaro

    Jair Bolsonaro

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La decisión llega después de que la Policía Federal hallara en su celular un borrador de carta dirigida al mandatario argentino, Javier Milei, en la que solicitaba refugio alegando persecución política y un arresto inminente.

    Leé además

    Javier Milei junto a Jair Bolsonaro durante una conferencia de conservadores en Brasil
    Brasil

    Brasil: Bolsonaro, acusado de intentar presionar a la Justicia y de pedir asilo a Milei

    Por France 24
    ¿Una camiseta política? Brasil vetó el color rojo para el Mundial de 2026
    Fútbol

    ¿Una camiseta política? Brasil vetó el color rojo para el Mundial de 2026

    Por RFI

    El documento, sin fecha ni firma, fue incorporado a un informe de 170 páginas en el que la policía acusa a Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, de intentar interferir en el proceso judicial presionando a autoridades extranjeras. De ser condenado por conspirar para revertir las elecciones de 2022, que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el exmandatario podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

    Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario por incumplir medidas cautelares que le prohibían usar redes sociales, incluso a través de terceros.

    Su abogado, Paulo da Cunha Bueno, admitió que a su cliente se le había sugerido la idea de ir a Argentina, pero que Bolsonaro la había rechazado. “Huir nunca fue una opción”, declaró a la prensa.

    Selección semanal
    Coletazo

    Colorados presentan firmas para una convención que sancione a quienes acordaron fuera de la orgánica

    Por Leonel García
    Mercado cambiario

    La cotización del dólar continúa casi “planchada”; ¿cederá la presión a la baja?

    Por Redacción Búsqueda
    Endeudamiento público

    El gobierno captó casi US$ 100 millones en deuda en pesos a una tasa por debajo del 8%

    Por Redacción Búsqueda
    China

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández