Jair Bolsonaro tiene 48 horas para explicar supuesto plan de fuga a Argentina

El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, dio a la defensa de Jair Bolsonaro un plazo de 48 horas para aclarar las sospechas de que el expresidente planeaba huir a Argentina y pedir asilo político.
La decisión llega después de que la Policía Federal hallara en su celular un borrador de carta dirigida al mandatario argentino, Javier Milei, en la que solicitaba refugio alegando persecución política y un arresto inminente.
El documento, sin fecha ni firma, fue incorporado a un informe de 170 páginas en el que la policía acusa a Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, de intentar interferir en el proceso judicial presionando a autoridades extranjeras. De ser condenado por conspirar para revertir las elecciones de 2022, que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el exmandatario podría enfrentar hasta 40 años de prisión.
Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario por incumplir medidas cautelares que le prohibían usar redes sociales, incluso a través de terceros.
Su abogado, Paulo da Cunha Bueno, admitió que a su cliente se le había sugerido la idea de ir a Argentina, pero que Bolsonaro la había rechazado. “Huir nunca fue una opción”, declaró a la prensa.