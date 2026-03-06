Investigación de ‘The New York’ Times señala a Estados Unidos como probable responsable del bombardeo a escuela iraní

Ni Estados Unidos (EE.UU.) ni Israel han confirmado el ataque contra la escuela de Minab, ocurrido el primer día de la ofensiva lanzada por ambos países contra Irán y que desató la guerra en curso en Medio Oriente.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró el miércoles que el Pentágono abrió una investigación sobre el episodio y aseguró que las fuerzas estadounidenses “nunca tienen como objetivo a civiles”.

Guerra en Medio Oriente Trump exige la “rendición incondicional” de Irán mientras se amplía el conflicto en Medio Oriente

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también había señalado el lunes que el Pentágono estaba investigando el caso. Desde Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que la pesquisa sea “rápida” y se realice con “total transparencia”.

Autoridades y medios estatales iraníes sostienen que el bombardeo contra la escuela primaria Shajarah Tayyebeh dejó más de 150 muertos, muchos de ellos niños. Sin embargo, esa cifra no pudo ser verificada de manera independiente y periodistas internacionales no han podido acceder al lugar para confirmar el balance ni las circunstancias del ataque.

Una investigación publicada por The New York Times, basada en imágenes satelitales, videos verificados y publicaciones en redes sociales, indicó que el impacto ocurrió al mismo tiempo que ataques contra una base naval cercana del Cuerpo de Guardianes de la Revolución.

Una base militar cercana

Según el diario estadounidense, declaraciones oficiales que señalaban que fuerzas estadounidenses estaban atacando objetivos navales cerca del estrecho de Ormuz sugieren que el bombardeo podría haber sido realizado por EE.UU. El periódico también descartó la hipótesis de que un misil iraní hubiera alcanzado la escuela.

Dos funcionarios estadounidenses citados por Reuters, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que los investigadores militares consideran “probable” que el ataque haya sido causado por fuerzas estadounidenses. De confirmarse, una de las principales preguntas será si el impacto en la escuela fue un error o el resultado de información desactualizada sobre los objetivos.

Por otra parte, una investigación del diario francés Le Monde concluyó que el bombardeo causó víctimas civiles, entre ellas niños. El medio afirmó haber analizado decenas de fotografías y videos del lugar del ataque.

Funera-Iran-Ataque-Escuela Una fotografía facilitada por el Departamento de Prensa Extranjera de Irán muestra a iraníes participando en el funeral de las víctimas de un ataque aéreo contra una escuela de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, el 3 de marzo de 2026. EFE

Funeral multitudinario

Los medios estatales iraníes informaron que el martes se celebraron funerales para al menos 165 personas, entre ellas las alumnas que habrían muerto en el ataque. La televisión estatal difundió imágenes de multitudes reunidas alrededor de cuerpos envueltos en sudarios blancos.

Otras imágenes mostraban ataúdes cubiertos con banderas iraníes y algunos con fotografías de niños. En otra secuencia, una gran multitud rodeaba féretros idénticos con una inscripción en persa que decía: “Funeral de los niños muertos en Minab”.

La agencia AFP señaló que no pudo verificar de forma independiente la fecha ni el lugar exacto de las imágenes difundidas.

La organización de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, anunció que intentará identificar a los estudiantes que habrían muerto en el bombardeo. Según la organización, en el momento del ataque se estaban dictando clases matutinas en la escuela Shajarah Tayyebeh y podrían haber estado presentes unos 170 alumnos.

FUENTE:RFI