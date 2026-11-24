El diario espiritual del papa Francisco, del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, incluye pasajes extraídos de un diario que Jorge Bergoglio escribió entre 1992 y 2024.

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Un documento que revela las inquietudes, arrepentimientos y autocrítica, de quien fue papa de 2013 a 2025, así como su inmensa humanidad y su fe.

Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, señaló que Francisco le había pedido que contribuyera a dar a conocer al mundo las reflexiones recogidas en aquel cuaderno de plástico negro.

Tras la muerte de Francisco en 2025, el prefecto transmitió a su sucesor, León XIV, su temor a que el cuaderno "acabara olvidado en algún depósito".

Fernández obtuvo autorización para publicar algunos fragmentos, subrayando que “las preocupaciones espirituales presentes en su corazón son muy explícitas y pueden hacernos bien”.

“Me miró con los ojos encendidos”

En una de las revelaciones más intrigantes, Francisco escribe que, cuando era arzobispo de Buenos Aires, vio al diablo en tres ocasiones y escuchó su voz: “Descubrí que el demonio merodeaba descaradamente, sobrevolando con astucia”, escribió el papa argentino en su diario el 24 de enero de 2021, según un ejemplar de la edición francesa de la obra, publicada por Albin Michel.

“Hace unos quince años. Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvido sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, relataba. Durante el segundo episodio, en una capilla carmelita, “me miró con los ojos encendidos”.

El tercer episodio tuvo lugar durante una reunión en Roma: “Lo vi y escuché su voz, triunfante, dueño de todo. (...) No puedo olvidar el poderoso ronquido de su voz”, escribe. “El Señor me dio la posibilidad de liberarme de aquellos encuentros”.

Francisco también reveló, el 7 de junio de 2018, que la noche anterior, mientras se preparaba para irse a dormir, había “visto las puertas del infierno”. “La seducción pagana en toda su fuerza. Miré un poco y me aterrorizó", afirma, añadiendo que entonces "tomó el rosario como un arma”.

Arrepentido de haber sido “el Jorge arrogante, autosuficiente, cínico y mentiroso consigo mismo”

A lo largo de todo el diario, Francisco no duda en criticarse a sí mismo, ya sea por sus ocasionales "sentimientos de desprecio, envidia y orgullo" o por haber ignorado a un hombre borracho que le había interpelado por la calle, porque quería "caminar tranquilamente". En la última etapa de su vida, lamenta haber sido "el Jorge arrogante, autosuficiente, cínico y mentiroso consigo mismo".

El papa Francisco tenía también una personalidad fuerte y, en ocasiones, fue objeto de críticas dentro de la Curia, el órgano de gobierno de la Iglesia católica, por un estilo considerado autoritario.

Francisco parece haber temido que sus días en la Tierra estuvieran contados, y mostraba preocupación por su propio envejecimiento. En 1996, a los 60 años, casi tres décadas antes de su muerte, escribió: “Quiero hacer el bien durante el poco tiempo que me queda, y deseo ser bueno. ¡Cuánto tiempo malgastado, cuánto mal hecho!”.

En 2001, continuaba: “Cumplir 65 años me hace pensar en el final. Ya estoy contando hacia atrás”. Esta preocupación persistió incluso después de su elección como papa en 2013. El 9 de abril de 2016, Francisco escribió que “los ataques del diablo, bajo distintas formas, han aumentado... ¿Es una señal de que el tiempo está llegando a su fin y de que no quiere perder?”

El diario contiene 86 páginas escritas antes de su elección como pontífice y otras 55 posteriores. Uno de los pasajes más breves, y también más conmovedores, del diario de Francisco está fechado el 21 de julio de 2013: “El 13 de marzo me eligieron papa”.

FUENTE:RFI