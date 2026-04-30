  • Cotizaciones
    jueves 30 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El petróleo se dispara tras advertencia de Trump de que el bloqueo naval contra Irán podría durar “meses”

    El barril de Brent del mar del Norte, referente mundial, subió un 7,1% a 126,41 dólares luego de que el presidente estadounidense evocara la posibilidad de que el bloqueo naval de los puertos iraníes se prolongue “durante meses si fuera necesario”. Mientras tanto, el secretario de Defensa de los Estados Unidos defendió ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara la gestión de su departamento en la guerra contra Irán

    Producción de petróleo.

    Producción de petróleo.

    FOTO

    ©REUTERS/Nick Oxford
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, advirtió que el bloqueo naval estadounidense contra Irán podría durar meses, lo que provocó un drástico aumento en los precios del petróleo, que el jueves continuaban cerca de su máximo en los últimos cuatro años.

    La contienda bélica, desencadenada el 28 de febrero por un ataque israeloestadounidense contra Teherán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones continúan sacudiendo la economía mundial.

    Leé además

    Un hombre iraní ondea banderas nacionales de Irán en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 22 de abril de 2026.
    Financial Times

    Debemos esperar una guerra prolongada en Irán
    Abás Araqchi.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Teherán acusa a Washington por el fracaso de la última ronda de negociaciones

    Estancado desde el alto el fuego del 8 de abril, el conflicto podría prolongarse indefinidamente, ya que los estadounidenses parecen prepararse para un largo bloqueo de los puertos iraníes, en respuesta al cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

    Irán reclama el levantamiento del bloqueo antes de alcanzar cualquier acuerdo con Washington.

    Embed - EE. UU. gasta USD 25.000 millones en la guerra con Irán y enfrenta críticas demócratas

    El Mando Central Estadounidense en la región (CENTCOM) aseguró el miércoles en X que había alcanzado un “hito significativo” al impedir el paso del buque número 42 que intentó romper el bloqueo.

    Indicó que hay “41 buques petroleros con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender”. Una carga valorada en 6.000 millones de dólares.

    El petróleo mantuvo el jueves su tendencia al alza en el mercado asiático.

    El barril de Brent del mar del Norte, referente mundial, subía un 7,1% a 126,41 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, avanzaba un 3,4% a 110,31 dólares.

    Trump enfrenta una intensa presión para que termine la guerra, impopular incluso entre su base de apoyo, dado que ha disparado la inflación.

    Según un alto cargo de la Casa Blanca, en una reunión que Trump mantuvo con empresarios del sector petrolero, el mandatario mencionó la posibilidad de que el bloqueo naval de los puertos iraníes se prolongue “durante meses si fuera necesario”.

    Por otro lado, Trump declaró al sitio web Axios que su estrategia naval está haciendo que los iraníes “se est[é]n asfixiando como un puerco relleno. Y será peor para ellos”.

    Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, alertó a Trump por teléfono de las “consecuencias dañinas” de una eventual reanudación de la guerra contra Irán por parte de EE.UU. e Israel.

    Embed - EAU abandona la OPEP y sacude al mercado petrolero en medio de tensiones en Ormuz

    Hegseth defiende la guerra contra Irán

    El secretario de Defensa de los EE.UU., Pete Hegseth, defendió ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara la gestión de su departamento en la guerra contra Irán. Afirmó que el costo hasta la fecha —estimado en 25.000 millones de dólares— está justificado para impedir que Irán obtenga una bomba nuclear.

    El jefe del Pentágono preguntó al comité: “¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear?”

    El representante demócrata John Garamendi acusó a Hegseth y a Trump de “mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día”.

    Describió lo que está ocurriendo en Oriente Medio como una “calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial”.

    El gobierno de Trump solicita 1,5 billones de dólares de presupuesto militar para 2027, una cifra récord para financiar los conflictos que sostiene en el mundo. Se prevé que este presupuesto sea reducido considerablemente por el Congreso, como ocurre habitualmente. Los congresistas demócratas cuestionaron las incursiones militares de Trump, señalando que el presidente fue elegido bajo la promesa de no involucrarse en más guerras y reducir el alto costo de vida, objetivos que no se han cumplido en su primer año de gobierno.

    El secretario de Defensa afirmó que el mayor obstáculo de EE.UU. en el conflicto con Irán son los propios demócratas y algunos republicanos. Calificó su postura como una “retórica pesimista” y la comparó con las críticas recibidas durante las guerras de Vietnam, Afganistán e Irak.

    Hegseth agregó que la guerra en Irán es trascendental para defender la seguridad nacional. Su comparecencia se produce tras el rechazo de Trump a la propuesta de paz de Irán, lo que ha disparado nuevamente los precios del petróleo.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Sistema financiero

    Bandes Uruguay dice que tiene una “estructura más robusta”; volvió a perder en 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Finanzas públicas

    Ministerio de Economía reunió a agentes para analizar “agenda” de desarrollo del mercado de capitales

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Partidos de la oposición pedirán crear comisión investigadora en Diputados sobre la gestión de ASSE entre 2015 y 2025

    Por Nicolás Delgado
    Tecnología

    El Parlamento replantea la ley sobre menores y redes sociales y apunta a las plataformas digitales

    Por José Frugoni

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    El Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma de la seguridad social

    Por Redacción Búsqueda
    Expediente del MEC sobre el Club Atlético Peñarol.

    El fútbol es “un hierro caliente” para el MEC, que en el último tiempo se vio “inundado” de denuncias

    Por Nicolás Delgado
    Hospital de Clínicas en reformas.

    El Hospital de Clínicas pide US$ 10 millones para terminar su block quirúrgico en el tiempo estimado

    Por Leonel García
    En cuatro décadas los trabajadores permanentes rurales bajaron de casi 160.000 a 109.970, lo que representa unos 50.000 menos y una caída de 31%.

    Uruguay perdió casi 5.400 trabajadores rurales en 13 años; hay incorporación de tecnología, según jerarca del MGAP

    Por Mauro Florentín