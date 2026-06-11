El PIT-CNT reclamó al gobierno una reforma laboral, una tributaria y el cumplimiento de su compromiso con la educación

Con una movilización y un acto en el Cerro, el PIT-CNT llevó a cabo este miércoles 10 un paro general parcial. La plataforma reivindicativa del movimiento sindical puso en el centro discusiones inmediatas, como la distribución de recursos que hará la próxima Rendición de Cuentas, pero, al mismo tiempo, hizo énfasis en otras iniciativas que impulsa, como la de gravar al 1% más rico de la sociedad mediante una sobretasa de 1% en el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF), o la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida de salario.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por justicia social, trabajo y salario” fue la consigna del paro. Desde un estrado ubicado en la esquina de las calles Carlos María Ramírez y Egipto, el presidente y la secretaria general adjunta del PIT-CNT, Marcelo Abdala y Alejandra Pereira, fueron los encargados de la oratoria.

La educación fue un tema central en la jornada. Ambos dirigentes insistieron en que se cumpla el compromiso de asignar el 6+1% del PIB (Producto Interno Bruto) para la educación, la ciencia y la investigación.

Sindicatos Paro del PIT-CNT con la Rendición de Cuentas, el impuesto a los ricos y la reducción de la jornada en agenda

“Lo prometido es deuda. El gobierno se comprometió con la educación y no está cumpliendo”, protestó Pereira, quien, además, es secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM). Tanto los maestros como la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) llevaron a cabo un paro de 24 horas en la jornada.

En su discurso, Pereira abordó otras “situaciones urgentes de atender” para la educación. Entre ellas mencionó la necesidad de tutores en UTU, primaria y secundaria para los “sectores más vulnerados”; que las maestras comunitarias cobren “de marzo a febrero”; “reducir el número de alumnos y alumnas por grupo para mejorar la educación”; atender “problemas edilicios”; y la concreción de un liceo “para el bachillerato en La Teja, que ya no puede esperar”.

20260610MZINA_10011

Celebró la convocatoria de parte del gobierno al 4º Congreso de la Educación, pero, al mismo tiempo, reclamó que las conclusiones que emerjan de allí sean vinculantes. Semanas atrás, el ministro de Educación, José Carlos Mahía, dijo en Búsqueda que los acuerdos que se alcancen no son un mandato para la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) por su autonomía.

La Rendición de Cuentas fue otro punto central del discurso de Pereira. No faltaron las críticas al gobierno. “Los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo confirman la orientación que veníamos denunciando: ajuste y costo cero”, cuestionó. El planteo de hacer “reasignaciones” de recursos, pero no incrementos está “lejos de las expectativas de los trabajadores y trabajadoras”, advirtió.

“Hay de dónde sacar el dinero, lo que falta es voluntad política del gobierno para definir”, insistió.

Marcelo Abdala y “tres grandes reformas”

El espíritu de empujar “transformaciones profundas”, que abría la consigna del paro, fue desarrollado por Abdala en su discurso. “En este cambio de época de tanto desasosiego, el movimiento obrero viene a intentar, con modestia pero con convicción, con firmeza, abierto al diálogo y la negociación, pero en la calle y en lucha, una perspectiva para tenderle una mano a la esperanza tan necesaria”, dijo en el inicio, y destacó que tienen una “propuesta articulada y concreta” para “mejorar la vida de nuestro pueblo”.

A continuación, se tomó unos minutos para analizar la realidad del mercado de trabajo en Uruguay. Después de mencionar que las tasas de empleo y de actividad son relativamente buenas, se detuvo en una serie de limitaciones: alrededor de 143.000 personas desempleadas, 154.000 personas subocupadas o “subsalariadas”, 386.000 en la informalidad, 484.000 con salarios menores a $ 28.600. Esas cifras, aseguró, hablan de “un enorme problema con la calidad del empleo”.

20260610MZINA_10013

“Este mercado de trabajo nos está diciendo muy claramente que la organización social de la producción, que el modo de acumulación dominante en nuestro país y el modo de inserción internacional vigente no está dando resultado para promover a escala masiva la buena vida de la población trabajadora”, dijo.

Ante ese panorama, el presidente del PIT-CNT planteó la necesidad de impulsar una nueva estrategia nacional de desarrollo, la principal conclusión del último congreso del PIT-CNT, celebrado en mayo de 2025. En ese marco, Abdala puso sobre la mesa “tres grandes reformas”.

A la primera la definió como una “reforma laboral de avanzada”, aggiornada al siglo XXI y a los cambios en el mundo del trabajo. Entre sus puntos centrales ubicó la jornada laboral de 40 horas semanales con pago de 48, como “forma de compartir las ganancias en productividad de la actual revolución tecnológica”, y también el reconocimiento de los trabajadores de aplicaciones como “dependientes y con derechos”. En su opinión, es necesario derogar la ley actual que regula el trabajo en plataformas.

En la negociación de su convenio colectivo, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) busca lograr la reducción de la jornada laboral. “Su victoria será la victoria de todo el movimiento obrero”, alentó Abdala.

En segundo lugar, dijo que Uruguay debe generar una “reforma tributaria de segunda generación, donde efectivamente el que tiene más pague más”. Esto, “a pesar de la resistencia del concentradísimo poder económico, político, mediático, cultural de este país”, dijo. En este punto insistió en la propuesta de la sobretasa de 1% en el IPPF para el 1% más rico, algo que ya había planteado antes Pereira.

Finalmente, consideró necesaria una “reforma de todos los mecanismos de protección social”. Este aspecto también incluye aspectos tributarios, ya que cree que se debe “cambiar el paradigma contributivo” de modo que tome como base la rentabilidad de las empresas.

“Un ataque político”

Mientras el PIT-CNT desarrollaba su paro general parcial, en Ginebra la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analizaba el caso Uruguay en el marco de la Conferencia Internacional que lleva adelante cada año ese organismo multilateral. La Cámara de Comercio y la de Industria cuestionan la ley de negociación colectiva porque entienden que los Consejos de Salarios —de los que participa el Estado— deben limitarse a los salarios mínimos y las categorías y que el resto de las condiciones laborales deben negociarse de forma bipartita.

Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT e integrante de la delegación sindical en la conferencia de la OIT, consideró que la denuncia de las cámaras empresariales es “un ataque político”. Según contó, todos los delegados sindicales a nivel global declararon en la comisión a favor del sistema uruguayo de negociación colectiva. Los únicos cuestionamientos fueron planteados por las cámaras de Industria y de Comercio y la Organización Internacional de Empleadores (IOE, por su sigla en inglés).

“Es un ataque político-ideológico. Todos los países que la IOE planteó a la Comisión de Aplicación de Normas eran de gobiernos progresistas. Quedamos en la lista corta con países que tienen violaciones flagrantes a los derechos laborales y la sindicalización, como Panamá, donde hoy mismo se allanó una central de trabajadores y donde hay una persecución enorme”, dijo.

El dirigente también señaló que en la última ronda de negociación colectiva hubo más de 80% de acuerdo con el sector empresarial e históricamente se mantienen niveles similares, lo cual demuestra que el sistema “no es un problema”. Ford dijo que este jueves 11 la comisión de la OIT dará a conocer sus recomendaciones para Uruguay.

Abdala también se refirió al tema en el paro del PIT-CNT. En la misma línea que Ford, destacó los altos niveles de acuerdo que existen en los Consejos de Salarios y se preguntó, con suspicacia, por qué esas dos cámaras empresariales “salen en este momento a quejarse afuera”.

“Para nosotros, meterse contra la ley de negociación colectiva es meterse contra el salario, contra la posibilidad de mejora de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora y de la mayoría de la población uruguaya. (...) Hablar contra esa ley es hablar contra la gran mayoría de la población”, afirmó.