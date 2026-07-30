La conflictividad laboral del primer semestre tuvo una “baja significativa” respecto a la registrada en 2025

Entre enero y junio de este año, los conflictos sindicales con paralización de actividades disminuyeron 53,8% respecto a los que se habían registrado en el mismo período del año pasado. Así lo refleja el Informe de Conflictividad Laboral que periódicamente hace la Universidad Católica, según el cual se pasó de un índice global de 41,1 en ese período de 2025 a uno de 18,9 en 2026.

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La tendencia descendente “no se limitó a la dimensión global”, sino que “el índice sectorial mostró una reducción análoga”, al pasar de 32,2 a 13, señala el informe.

Al analizar la evolución de la conflictividad laboral en los primeros semestres desde 2020 se observa que el registro de 2026 es el más bajo. De nuevo, esto sucede tanto en el índice de conflictividad global como en el de conflictividad sectorial.

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Dentro del primer semestre, todos los meses mostraron un nivel de conflictividad bajo, a excepción de junio. En ese mes incidió en las cifras la realización de un paro general parcial del PIT-CNT , que buena parte de los sindicatos de la educación acompañaron con paros de 24 horas. La educación fue, según el informe, el sector con mayor cantidad de jornadas perdidas, con el 27,6% del total. Le siguieron como sectores más conflictivos la construcción (25,8%) y la administración pública (16%).

Como ocurrió en junio, agosto asoma como un mes que elevará los niveles de conflictividad en el segundo semestre. El PIT-CNT tiene resuelto un paro general parcial para el 11 de agosto, con la seguridad social, el empleo y el salario en el centro de la plataforma. “Esto aumentará el índice global generando un incremento probablemente del indicador”, estimó consultada por Búsqueda Eloísa González, directora del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica.

El informe comparó también el segundo año de gestión de los dos últimos gobiernos: el de la Coalición Republicana y el del Frente Amplio. De allí surge que, con un índice global de 30,6 y uno sectorial de 17,6, el segundo año de la Coalición Republicana tuvo más conflictividad laboral que el segundo año del Frente Amplio.

Un cambio en las causas

En las últimas ediciones del informe de conflictividad laboral, la Universidad Católica había dado cuenta de un corrimiento en la causa de la conflictividad. Las “condiciones de trabajo” habían pasado a ser el principal desencadenante de medidas sindicales y habían relegado a los motivos vinculados al salario, que históricamente habían ocupado ese lugar.

“Un dato que se desprende de este informe y que cambia esta mirada es que la causa preponderante vuelve a ser salarios”, indicó González.

Aunque sostuvo que es prematuro para hacer un análisis certero, explicó que detrás de este movimiento pueden incidir características del ciclo económico y de la agenda institucional. En esa línea, señaló que las “recesiones moderadas suelen disminuir los conflictos sindicales vinculados a salarios”, y esa “evidencia empírica” es consistente con el movimiento registrado en Uruguay en los últimos años. Del mismo modo, deslizó que los cambios de signo político suelen abrir horizontes nuevos.

“Los trabajadores no solo reaccionan a la economía. También reaccionan a las expectativas que genera un nuevo ciclo político. Cuando perciben que existe una mayor oportunidad para obtener mejoras, es frecuente que las demandas salariales recuperen protagonismo”, dijo. Aclaró que esto no quiere decir que “el gobierno conceda más”, sino que “los actores creen que existe mayor margen para negociar”.

“La acción colectiva depende tanto de las oportunidades percibidas como de las condiciones objetivas”, añadió.

González subrayó que el “conflicto” es “parte del funcionamiento del sistema” y no “necesariamente un síntoma de fracaso”. Esta apreciación es particularmente relevante en Uruguay, “donde muchas medidas ocurren durante la negociación, como un instrumento para modificar la correlación de fuerzas”.

“Paradójicamente, puede haber paros y movilizaciones y, pocos días después, firmarse un convenio. El conflicto forma parte del proceso negociador”, destacó.

Un nuevo paro

La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió, en su reunión del pasado jueves 23, que llevará a cabo un paro general parcial el próximo 11 de agosto. La medida se desarrollará entre las 9 y las 13 horas y tendrá una movilización que irá desde la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo.

Según informó el PIT-CNT en su página web, el paro es “en reclamo de mayores recursos en la Rendición de Cuentas para la educación y para las infancias y adolescencias sumergidas en la pobreza; la aplicación de una sobretasa del 1% al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas al 1% más rico, y en rechazo al incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social sobre la seguridad social.

Igual que sucedió con el paro general parcial de junio, la Federación Uruguaya de Magisterio resolvió realizar un paro de 24 horas el 11 de agosto.