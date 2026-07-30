  • Cotizaciones
    jueves 30 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La conflictividad laboral del primer semestre tuvo una “baja significativa” respecto a la registrada en 2025

    La cifra es la menor desde 2020 para ese mismo período; el salario volvió ser la principal causa de medidas sindicales

    Militante sindical en un paro general parcial del PIT-CNT.

    Militante sindical en un paro general parcial del PIT-CNT.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Martín Mocoroa
    Por Martín Mocoroa

    Entre enero y junio de este año, los conflictos sindicales con paralización de actividades disminuyeron 53,8% respecto a los que se habían registrado en el mismo período del año pasado. Así lo refleja el Informe de Conflictividad Laboral que periódicamente hace la Universidad Católica, según el cual se pasó de un índice global de 41,1 en ese período de 2025 a uno de 18,9 en 2026.

    La tendencia descendente “no se limitó a la dimensión global”, sino que “el índice sectorial mostró una reducción análoga”, al pasar de 32,2 a 13, señala el informe.

    Al analizar la evolución de la conflictividad laboral en los primeros semestres desde 2020 se observa que el registro de 2026 es el más bajo. De nuevo, esto sucede tanto en el índice de conflictividad global como en el de conflictividad sectorial.

    Leé además

    La vicepresidenta Carolina Cosse y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, durante el XIX Congreso del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos en el Club Cordón de Montevideo.
    Trabajo

    En 2025 hubo conflictividad laboral de intensidad intermedia y la construcción lideró en paros por sector

    Por Redacción Búsqueda
    Marcelo Abdala y el presidente Yamandú Orsi en el último acto del 1 de mayo por el Día de los Trabajadores.
    Seguridad social

    El gobierno despeja “ruido” en torno a las AFAP pero enoja al PIT-CNT

    Por Redacción Búsqueda

    Dentro del primer semestre, todos los meses mostraron un nivel de conflictividad bajo, a excepción de junio. En ese mes incidió en las cifras la realización de un paro general parcial del PIT-CNT, que buena parte de los sindicatos de la educación acompañaron con paros de 24 horas. La educación fue, según el informe, el sector con mayor cantidad de jornadas perdidas, con el 27,6% del total. Le siguieron como sectores más conflictivos la construcción (25,8%) y la administración pública (16%).

    Como ocurrió en junio, agosto asoma como un mes que elevará los niveles de conflictividad en el segundo semestre. El PIT-CNT tiene resuelto un paro general parcial para el 11 de agosto, con la seguridad social, el empleo y el salario en el centro de la plataforma. “Esto aumentará el índice global generando un incremento probablemente del indicador”, estimó consultada por Búsqueda Eloísa González, directora del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica.

    El informe comparó también el segundo año de gestión de los dos últimos gobiernos: el de la Coalición Republicana y el del Frente Amplio. De allí surge que, con un índice global de 30,6 y uno sectorial de 17,6, el segundo año de la Coalición Republicana tuvo más conflictividad laboral que el segundo año del Frente Amplio.

    Un cambio en las causas

    En las últimas ediciones del informe de conflictividad laboral, la Universidad Católica había dado cuenta de un corrimiento en la causa de la conflictividad. Las “condiciones de trabajo” habían pasado a ser el principal desencadenante de medidas sindicales y habían relegado a los motivos vinculados al salario, que históricamente habían ocupado ese lugar.

    “Un dato que se desprende de este informe y que cambia esta mirada es que la causa preponderante vuelve a ser salarios”, indicó González.

    Aunque sostuvo que es prematuro para hacer un análisis certero, explicó que detrás de este movimiento pueden incidir características del ciclo económico y de la agenda institucional. En esa línea, señaló que las “recesiones moderadas suelen disminuir los conflictos sindicales vinculados a salarios”, y esa “evidencia empírica” es consistente con el movimiento registrado en Uruguay en los últimos años. Del mismo modo, deslizó que los cambios de signo político suelen abrir horizontes nuevos.

    “Los trabajadores no solo reaccionan a la economía. También reaccionan a las expectativas que genera un nuevo ciclo político. Cuando perciben que existe una mayor oportunidad para obtener mejoras, es frecuente que las demandas salariales recuperen protagonismo”, dijo. Aclaró que esto no quiere decir que “el gobierno conceda más”, sino que “los actores creen que existe mayor margen para negociar”.

    “La acción colectiva depende tanto de las oportunidades percibidas como de las condiciones objetivas”, añadió.

    González subrayó que el “conflicto” es “parte del funcionamiento del sistema” y no “necesariamente un síntoma de fracaso”. Esta apreciación es particularmente relevante en Uruguay, “donde muchas medidas ocurren durante la negociación, como un instrumento para modificar la correlación de fuerzas”.

    “Paradójicamente, puede haber paros y movilizaciones y, pocos días después, firmarse un convenio. El conflicto forma parte del proceso negociador”, destacó.

    Un nuevo paro

    La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió, en su reunión del pasado jueves 23, que llevará a cabo un paro general parcial el próximo 11 de agosto. La medida se desarrollará entre las 9 y las 13 horas y tendrá una movilización que irá desde la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo.

    Según informó el PIT-CNT en su página web, el paro es “en reclamo de mayores recursos en la Rendición de Cuentas para la educación y para las infancias y adolescencias sumergidas en la pobreza; la aplicación de una sobretasa del 1% al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas al 1% más rico, y en rechazo al incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social sobre la seguridad social.

    Igual que sucedió con el paro general parcial de junio, la Federación Uruguaya de Magisterio resolvió realizar un paro de 24 horas el 11 de agosto.

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

    Por Ismael Grau
    ASSE

    ASSE hará denuncia penal por presuntas irregularidades en el Hemocentro de Maldonado e inicia sumario al exdirector

    Por Guillermo Draper
    DESTACADOS

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda
    Concursos literarios

    Las intendencias de Rivera y Río Negro convocan concursos de cuentos e historias locales

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.  

    El gobierno recibe el calor de bancos, inversores y organismos internacionales

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi.

    Camioneta de Orsi: Jutep pidió información a la Corte Electoral sobre el financiamiento de la campaña y amplió preguntas a Presidencia

    Por Federico Castillo
    Yamandú Orsi (de espaldas) Mario Lubetkin, Alejandro Sánchez durante la visita del viceprimer ministro de China a Uruguay, en la Residencia de Suarez y Reyes en Montevideo, noviembre de 2025.

    El Frente Amplio le pedirá información al gobierno sobre la negociación con Estados Unidos por deportados cubanos

    Por Redacción Búsqueda
    Diversidad.

    Presentación de libro de una mujer trans, organizada por secretarías del Partido Nacional, causó diferencias entre los blancos

    Por Federico Castillo