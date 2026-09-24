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    El proyecto Casupá

    Sr. director:

    Acabo de leer en la diaria unas singulares declaraciones del intendente de Florida. Dijo Enciso: “Hoy por hoy Casupá es un hecho”.

    Primero pensé que sería una frase sacada de contexto. Pero no. Parece que la declaración fue espontánea y recogida fielmente. Enciso dice que Casupá es un hecho con un aplomo calmo, un aire de veterano canchero que sabe no gastar pólvora en chimangos.

    En cambio, el Directorio del Partido Nacional —al que pertenece Enciso— está tan preocupado y alarmado por el proyecto Casupá que ha designado una comisión especial para seguimiento del asunto. Porque el asunto no es pavada.

    El gobierno actual desestimó y abandonó el proyecto del gobierno anterior de asegurar agua potable para Montevideo extrayéndola de fuente inagotable (el Río de la Plata) y lo sustituyó por otro proyecto, el proyecto Casupá, que tomaría agua de la misma cuenca que casi quedó vacía en la gran seca de años atrás y que necesita inundar y echar de sus tierras a muchos productores y además necesita talar 400 hectáreas de monte nativo.

    El proyecto elaborado y presentado por el gobierno de Lacalle Pou tomaba el agua del Río de la Plata y no precisaba echar a nadie de su tierra ni talar una solo coronilla. El nuevo proyecto, el proyecto Casupá, al que Enciso considera un hecho, es un proyecto inferior, llevado adelante a prepo.

    Pero, siendo todo esto grave, lo que me enfurece, lo que a mis 91 años me saca de casillas, es la resignación. ¡Es un hecho! ¡Ya no vale la pena pelear más! Aceptamos el disparate con talante filosófico. Resignación.

    Pero ¡caramba! ¿Desde cuándo los blancos razonamos así? ¿Qué siente el intendente de Florida cuando oye cantar la marcha de Tres Árboles y todos gritamos emocionados “vivir es combatir”? La expresión “es un hecho” es, en este caso, un acto de sumisión vestido correctamente de razonabilidad. Corresponde a otro partido, a otra historia, otra épica y a otra leyenda.

    Imaginemos a Leandro Gómez levantándose una mañana y reflexionando para su coleto: tomando en cuenta la correlación de fuerzas que nos atacan, la flota brasileña, Flores, y acá solo un puñadito de orientales, la caída de Paysandú es un hecho… Lo que los blancos festejamos todos los eneros con un orgullo que nos rejuvenece y rejuvenece al partido es todo lo contrario. Es el no resignarse, el no acomodar el cuerpo, el no cuidar la ropa, es el empeño en sembrar en todos los surcos de la patria un entusiasmo siempre reverdecido para trabajar en la modificación de los hechos, cueste lo que cueste.

    Juan Martín Posadas

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