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    Partidos de la oposición buscan reclutar a Lust, que gana popularidad con sus salidas en la radio y charlas por el interior

    La consultora Equipos empezó a medir al exdiputado en encuestas de opinión pública debido al interés que despierta su figura

    Eduardo Lust. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
    Eduardo Lust. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

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    Búsqueda | Federico Castillo
    Búsqueda | Victoria Fernández
    Por Federico Castillo y Victoria Fernández

    La aparición del nombre Eduardo Lust en la gráfica que presentó el analista Ignacio Zuasnabar no pasó desapercibida entre los presentes en el desayuno organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) a comienzos de setiembre. El exdiputado por Cabildo Abierto y fundador del Partido Constitucional Ambientalista se coló entre una treintena de actores políticos que fueron medidos por Equipos para conocer la simpatía que recogen en la población.

    “Es una figura nueva que medí por primera vez”, puntualizó el sociólogo durante su presentación, y explicó: “Alguna gente me empezaba a preguntar ‘che, ¿qué pasa con Lust?’”. Entonces, decidió incluirlo en la encuesta de opinión pública. “Es una figura menos conocida que el resto”, pero “tiene un desempeño promedio razonablemente bueno”, valoró el director de Opinión Pública de Equipos, mientras exhibía una gráfica donde su nombre aparecía mejor posicionado que la mayoría en el saldo neto entre simpatía y antipatía.

    Aunque su partido cosechó apenas 12.000 votos en la pasada elección y Lust no logró retener su banca en Diputados, su incorporación al popular programa radial de Orlando Petinatti con un segmento semanal, sus recorridas por el interior organizando charlas con vecinos y sus exposiciones en YouTube le dieron una notoriedad inesperada tiempo atrás. Hoy tiene casi 50.000 seguidores en Instagram y 23.000 suscriptores en su canal de YouTube. En los últimos meses multiplicó sus apariciones en los medios y fue objeto de varios análisis de columnistas políticos.

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    En los partidos de la coalición republicana siguen el fenómeno con interés. Y ven al abogado constitucionalista como un activo a reclutar en sus filas, en momentos en que la política tiene dificultades para conectar con los votantes. Según dijeron a Búsqueda fuentes parlamentarias, referentes del Partido Nacional han mantenido conversaciones con Lust para que se acerque al partido o, en su defecto, se sume a la coalición republicana con su lema propio. Dirigentes del Partido Colorado tuvieron intercambios similares.

    Encuentros con blancos y colorados y el elogio de Julia Pou

    Algunos de esos encuentros fueron públicos. En marzo, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se reunió con él en la sede de su partido. “Nos juntamos a tomar unos mates y conversamos sobre asuntos centrales para el país y nuestras coincidencias para adelante”, escribió en una publicación en Instagram. En julio fue el turno del secretario general del Partido Colorado y senador Andrés Ojeda. “¡A seguir pensando para adelante!”, escribió en la misma red social, junto a varias fotos con Lust en la sede colorada. Consultado por Búsqueda, Ojeda dijo que fue una charla “larga y buena”, aunque prefirió mantener el contenido en reserva.

    También en julio, el senador blanco Martín Lema invitó a Lust a dar una charla en el marco de un ciclo de conversatorios organizados por su sector político con distintas personalidades. Se había elegido como locación una sala reservada en el restaurante Expreso Pocitos, pero, a medida que la gente se fue anotando para el evento, vieron que el lugar les iba a quedar chico. Hubo que mudar todo a un amplio salón en el hotel Dazzler.

    En diálogo con Búsqueda, Lust recordó que al final de la conferencia, que reunió a unas 200 personas, se le acercó para felicitarlo la exdirigente nacionalista Julia Pou, madre del expresidente Luis Lacalle Pou.

    Lema dijo a Búsqueda que invitó a Lust a pedido de algunos de los militantes de su sector, pero aclaró que no hubo ningún trasfondo político partidario en esa charla. Tampoco han hablado de acuerdos electorales a futuro, acotó el senador.

    Un outsider-insider que atrae con un discurso distinto

    Lust va allá donde lo inviten. Después de ese evento con centenares de blancos en el Dazzler, estuvo departiendo con algo menos de diez jóvenes libertarios que buscan construir la versión local del partido del presidente argentino Javier Milei. Antes había estado con vecinos, fuerzas vivas locales y militantes de distintos partidos en un club social en Rivera, en un cine en Flores o en una chacra en San Bautista. La mayoría de las veces con un nivel de convocatoria que todavía lo sigue sorprendiendo. Habla de actualidad, de filosofía, de historia, del Estado. Desde hoy hasta fines de noviembre tiene agendadas unas diez presentaciones más. “La gente que quiera creer, que crea. Y la que no quiera creer, que no crea”, afirma sobre sus intenciones y las especulaciones que se tejen alrededor del repentino interés sobre su figura.

    Analistas políticos e incluso algunos dirigentes lo ven como un fenómeno “raro”. Uno de los consultados para este artículo lo definió como un “outsider-insider”, alguien que ya estuvo dentro del sistema, con una banca en el Parlamento, pero que mantiene un discurso alejado y descontaminado de lo que suele identificarse peyorativamente como la “clase política” o, peor aún, “la casta”.

    El exdiputado de Cabildo parece divertirse con ese “estar y no estar”. “Muchos se preguntan, ‘¿y quién le paga a Lust? ¿Quién está detrás de Lust?’. Nadie. No me paga nadie”, dijo a Búsqueda. Afirmó que destina un presupuesto mensual de $ 40.000 para sus viajes y estadías. Y que, si bien algunas veces los organizadores le alquilan un cuarto de hotel para pasar la noche, no ha tenido problemas en dormir en su camioneta Dodge antes de seguir viaje.

    El crecimiento de su figura revivió algunos hechos polémicos de su pasado. En redes sociales comenzó a circular una información divulgada por Búsqueda en 2020 sobre varios embargos trabados contra el político por millones de pesos. Uno de ellos es producto de la denuncia que presentaron en su contra dos clientes, quienes reclamaron que se quedó con dinero y cometió diversas irregularidades en una compraventa en la que actuó como profesional. El episodio derivó en su suspensión como escribano en 2014. Hoy continúa suspendido y varios embargos siguen vigentes —el más reciente es de junio de este año—, según confirmó Búsqueda.

    Varias ofertas del bloque opositor

    El exdiputado, que se define políticamente como un liberal, es un entusiasta de la coalición republicana y uno de los que defiende que en las próximas elecciones debería competir unida con un lema único. Según contaron las fuentes, por el momento Lust planteó en los diálogos mano a mano con dirigentes que prefiere mantener un grupo político propio en lugar de sumarse a uno de los partidos tradicionales.

    Su plan A para el 2029 es que su partido sea uno de los que integre el lema único de la coalición republicana. Si esto no ocurre, se le abren varios caminos. Uno de ellos es disolver su partido y abandonar cualquier intención política. “Llegué a la política con 59 años, puedo pasar el resto de mi vida sin ella”, señaló. Sin embargo, admitió que le seduce seguir por este trillo y “aceptar algunas de las tantas ofertas” que tiene para integrar alguno de los partidos que hoy integran el bloque opositor.

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