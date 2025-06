En Bolivia, 10 candidatos competirán por la presidencia en agosto, sin Evo Morales

“Qué sentido tiene ir a elecciones si Evo Morales no va a estar en la papeleta de sufragio”: al igual que el diputado Héctor Arce, muchos partidarios de Evo Morales se niegan a imaginar una elección presidencial sin el expresidente como candidato. Algunos incluso van mucho más allá, como el diputado Santos Mamani: “Sin Evo, no hay democracia, sin Evo, no hay elecciones en el país”.