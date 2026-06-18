En el Partido Nacional buscan “bajarle el perfil” al episodio de los ediles que votaron junto al oficialismo en Montevideo
El pase a Comisión de Ética a dos ediles que votaron una partida extrapresupuestal para proyectos en la Intendencia de Montevideo generó cuestionamientos y ahora se procura desactivar conflictos internos
Pero, con el paso de los días, un asunto que se había vuelto central en la agenda institucional y política de los blancos se fue enfriando por distintos factores. Fuentes blancas dijeron a Búsqueda que hubo dirigentes que admitieron que se había “sobredimensionado” el tema. Otros informantes señalaron que la “manija” y “molestia” mayor fue liderada por el exsenador e integrante del directorio blanco, Luis Alberto Heber. Y en parte por el senador y excandidato a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, quien al inicio no se expresó públicamente al respecto y que luego, entre los suyos, comentó que la citación a dar explicaciones a los ediles “rebeldes”, Nicolás Hernández y Joaquín Campos, se trataba de una cuestión más protocolar que otra cosa y sin demasiadas consecuencias posibles.
La espuma sobre la cabeza de los ediles empezaba a bajar casi al mismo tiempo que crecían los cuestionamientos internos, las críticas a dichos como el de la senadora Graciela Bianchi, que en diálogo con la diaria reclamó una “sanción severa” sobre ellos, y a una decisión que podría ser “mal vista en el partido de los hombres libres”, como describió uno de los dirigentes consultados. Una fuente del directorio señaló a Búsqueda que Carmen Asiaín, que dirige la Comisión de Ética, está “dejando pasar los días para bajar la pelota”. La comisión no tiene aún una fecha definida para reunirse y evaluar el caso antes de citar a Hernández y Campos.
La Comisión de Ética podría expulsar o sancionar a los dos ediles. Una fuente del Partido Nacional advirtió en diálogo con Búsqueda sobre los “riesgos” de dejar este episodio como antecedente. Sobre todo teniendo en cuenta que recientes casos de irregularidades comprobadas en la intendencia de Artigas, por ejemplo, no resultaron en ninguno de estos extremos. Tampoco hubo una resolución formal de la comisión en el caso del exsenador Gustavo Penadés, en prisión preventiva acusado de múltiples delitos sexuales.
El dirigente Santiago Caramés, líder de la lista 22 que integran estos ediles, dijo a Búsqueda que está “expectante” y “esperando” que los convoquen a dar sus explicaciones. En un carta dirigida al directorio blanco en la tarde del martes 9 expresó: “Entendemos oportuno poder conocer formalmente la situación y trasladar personalmente los fundamentos que motivaron nuestra actuación”.
El tema de la discordia fue una partida extrapresupuestal de US$ 260 millones que pidió el intendente Mario Bergara para un cambio en el modelo de recolección de basura y para el arreglo de calles y veredas. Y a la que se llegó gracias a los votos de los ediles blancos, del edil colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse. El resto de los integrantes de la oposición se expresó en contra.
El lío de los blancos en Montevideo llegó hasta Paysandú. El edil nacionalista Andrés Silva Gallardo, de la lista 51, reclamó ante la Comisión Departamental del Partido Nacional información sobre posibles instrucciones por parte del directorio “de someter a ediles a un Tribunal de Ética” en caso de que la bancada “no vote en forma uniforme”.
El edil sanducero dijo que el caso de sus colegas en Montevideo puede generar “un peligroso antecedente que atenta contra el principio de libertad y quizás exponga a todos los ediles del país pertenecientes a esta colectividad política a un direccional digitado desde arriba de las escaleras del directorio blanco, lo que desconoce un largo historial y de identidad nacionalista”.
Según dijo Silva Gallardo en un comunicado de prensa, en el Directorio del Partido Nacional se tiende a una “oposición tajante” con un “negativismo pavloviano” y “alineada”, en lugar de “tener un agenda de propuesta” en “beneficio de la gente” y que sea “independiente” del origen de donde provenga. El edil recordó que en el gobierno de Paysandú, liderado por Nicolás Olivera, hay ediles que responden al dirigente blanco Jorge Larrañaga Vidal que no han acompañado propuestas presupuestales del intendente.
El propio Olivera, en declaraciones al programa Aire rico (Del Sol FM), cuestionó el abordaje que tuvo el caso de los ediles en Montevideo. “Pensar distinto dentro de un partido no parece ser motivo de traición o cuestionamiento ético”, afirmó.