En el Partido Nacional buscan “bajarle el perfil” al episodio de los ediles que votaron junto al oficialismo en Montevideo

El pase a Comisión de Ética a dos ediles que votaron una partida extrapresupuestal para proyectos en la Intendencia de Montevideo generó cuestionamientos y ahora se procura desactivar conflictos internos

El caso de los dos ediles del Partido Nacional que alzaron sus manos en la Junta Departamental de Montevideo para aprobar una partida extrapresupuestal de US$ 260 millones planteada por el oficialismo levantó tanta temperatura en algunos sectores de la interna blanca que, en una sesión ordinaria del directorio el pasado martes 9 y fuera del orden del día, se pidió citar a la Comisión de Asuntos Políticos para analizar su actuación y se resolvió derivar el caso a la Comisión de Ética.

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Pero, con el paso de los días, un asunto que se había vuelto central en la agenda institucional y política de los blancos se fue enfriando por distintos factores. Fuentes blancas dijeron a Búsqueda que hubo dirigentes que admitieron que se había “sobredimensionado” el tema. Otros informantes señalaron que la “manija” y “molestia” mayor fue liderada por el exsenador e integrante del directorio blanco, Luis Alberto Heber. Y en parte por el senador y excandidato a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, quien al inicio no se expresó públicamente al respecto y que luego, entre los suyos, comentó que la citación a dar explicaciones a los ediles “rebeldes”, Nicolás Hernández y Joaquín Campos, se trataba de una cuestión más protocolar que otra cosa y sin demasiadas consecuencias posibles.

La espuma sobre la cabeza de los ediles empezaba a bajar casi al mismo tiempo que crecían los cuestionamientos internos, las críticas a dichos como el de la senadora Graciela Bianchi, que en diálogo con la diaria reclamó una “sanción severa” sobre ellos, y a una decisión que podría ser “mal vista en el partido de los hombres libres”, como describió uno de los dirigentes consultados. Una fuente del directorio señaló a Búsqueda que Carmen Asiaín, que dirige la Comisión de Ética, está “dejando pasar los días para bajar la pelota”. La comisión no tiene aún una fecha definida para reunirse y evaluar el caso antes de citar a Hernández y Campos.

La Comisión de Ética podría expulsar o sancionar a los dos ediles. Una fuente del Partido Nacional advirtió en diálogo con Búsqueda sobre los “riesgos” de dejar este episodio como antecedente. Sobre todo teniendo en cuenta que recientes casos de irregularidades comprobadas en la intendencia de Artigas, por ejemplo, no resultaron en ninguno de estos extremos. Tampoco hubo una resolución formal de la comisión en el caso del exsenador Gustavo Penadés, en prisión preventiva acusado de múltiples delitos sexuales.

El dirigente Santiago Caramés, líder de la lista 22 que integran estos ediles, dijo a Búsqueda que está “expectante” y “esperando” que los convoquen a dar sus explicaciones. En un carta dirigida al directorio blanco en la tarde del martes 9 expresó: “Entendemos oportuno poder conocer formalmente la situación y trasladar personalmente los fundamentos que motivaron nuestra actuación”.