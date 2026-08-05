Brasil retiró a su embajador de Argentina y rebajó al mínimo la relación diplomática con el gobierno de Milei

En una decisión sin antecedentes en la relación bilateral reciente, Brasil retiró a su embajador en la Argentina , Julio Bitelli, y redujo su representación diplomática en Buenos Aires al nivel de encargado de negocios. Además, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pidió el regreso del embajador argentino en Brasil, en una nueva escalada de la crisis entre ambos países.

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La medida fue comunicada este martes al embajador argentino en Brasil durante una reunión en la cancillería brasileña. Horas después, el gobierno de Javier Milei confirmó la decisión a través de un comunicado de la Cancillería.

Según el texto oficial, el embajador argentino “fue convocado por el Ministro de Relaciones Exteriores” de Brasil, donde se le informó “la decisión del Gobierno brasileño de reducir el nivel de la representación diplomática bilateral al nivel de Encargados de Negocios y solicitar su regreso a la República Argentina”.

Con esta decisión, Brasil deja de tener un embajador de carrera en Buenos Aires y la relación diplomática entre ambos países queda reducida al nivel mínimo de representación.

En su respuesta, el gobierno argentino afirmó que “toma nota de la decisión adoptada unilateralmente por el Gobierno de la República Federativa del Brasil” y sostuvo que lamenta “su decisión de continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”.

La Cancillería también defendió la postura del gobierno de Milei frente a los cruces políticos que marcaron la relación entre ambos países en los últimos años. “En todos esos casos, sin excepción, la Argentina eligió no convertirlos en un incidente diplomático. Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional. Ese criterio es el que la Argentina sostiene hoy”, señaló el comunicado.

El conflicto se profundizó luego del viaje de Milei a Brasil para participar de un acto político junto al senador Flavio Bolsonaro. Durante esa visita, el presidente argentino volvió a lanzar duras críticas contra Lula, a quien llamó “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”. También cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, al que calificó como “basura calva”.

En el Palacio del Planalto interpretaron esas declaraciones como una injerencia en asuntos internos de Brasil. La situación se agravó porque los cuestionamientos fueron realizados en territorio brasileño y estuvieron dirigidos tanto al presidente como a un integrante del máximo tribunal del país.

La noche del domingo 2, Milei reforzó las acusaciones y los calificativos dirigidos a Lula.

“Yo no mentí. Cuando le contesto con verdades, ¿el señor Lula se siente tocado? Es un chorro y ladrón. Es un presidiario. Salió por un recurso administrativo. Yo fui a Brasil y no ataqué a los brasileños, hablé a favor de los brasileños. Hablé de Lula, el corrupto, el presidiario, y del juez -Alexandre de Moraes, que le negó la visita a Bolsonaro-”, acusó el mandatario argentino en una entrevista con el canal LN+, grabada en la Casa Rosada.

Cuando se le preguntó si la forma en que se refería al presidente brasileño no era “agresiva”, Milei respondió: “agresivo es que alguien robe. Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”.

Lula respondió públicamente durante un acto en Brasilia en el que oficializó su candidatura presidencial por el Partido de los Trabajadores, dijo que había visto “la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina” y agregó que no iba “a estar intercambiando cosas con esa cosa”, al remarcar que su relación es “de jefe de Estado a Estado” y que respeta al pueblo argentino.

En el tramo final de su comunicado, la Cancillería argentina sostuvo que “las relaciones entre los Estados deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar supeditadas a las necesidades políticas y/o personales de los gobernantes de turno”. También afirmó que la política exterior del país seguirá guiándose “por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato conferido por el pueblo argentino”.

FUENTE:RFI