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    En la ONU, Trump amenaza América Latina e Irán y rechaza regular la IA o “superinteligencia”

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes ante la Asamblea General de la ONU que está dispuesto a utilizar su “poderío militar sin igual” para asegurar sus intereses en América Latina. También dijo que debía decidir entre alcanzar un acuerdo con Irán o llevar a ese país “al infierno”

    Donald Trump se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de setiembre de 2026.

    Donald Trump se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de setiembre de 2026.

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    ANGELA WEISS / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los intereses de Estados Unidos (EE.UU.) en América Latina pasan por un cambio de régimen en Cuba, donde el gobierno comunista “caerá”, aseguró Donald Trump, y también en una batalla sin cuartel contra los carteles de la droga, que son “el Estado Islámico” de la región, añadió.

    “Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos”, dijo Trump.

    “Los carteles son el EI [grupo yihadista Estado Islámico] del hemisferio” y, como los combatientes del EI, “deberían ser ejecutados, exiliados o detenidos”, explicó el republicano.

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    El presidente declaró a esos grupos “organizaciones terroristas” en febrero del año pasado, y meses después inició una campaña de ataques militares contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y luego en el Pacífico, con más de 200 muertes hasta ahora. Trump defendió esos ataques, a pesar de las críticas de organismos internacionales y algunos gobiernos de la región. “Nadie creía que fuera posible”, se ufanó.

    El poderío militar estadounidense no tiene parangón, dijo el mandatario. “Nuestras acciones en Venezuela son prueba de ello”, añadió. En la audiencia en la gran sala de la asamblea general se hallaba la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, con la que Trump prevé un breve encuentro este mismo martes.

    “Cuba caerá”

    Trump, que creó una alianza de seguridad regional, el Escudo de las Américas, con gobiernos conservadores aliados en América Latina, ha dicho en varias ocasiones que ahora es “el turno de Cuba”.

    “Cuba caerá” advirtió el mandatario en la tribuna de la ONU. “El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba”, dijo. “El régimen comunista está bajo una fuerte presión, la más fuerte que haya conocido jamás” explicó, en alusión al bloqueo petrolero y a las sanciones contra el régimen.

    El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que Trump, vertió “calumnias” y “falsedades” sobre la isla este martes ante la Asamblea General de la ONU para socavar su soberanía, en medio de una escalada de tensiones entre ambos países. “El gobierno de Estados Unidos resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”, escribió Rodríguez en X. “Ninguna de las falsedades del presidente de EEUU en ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho”, agregó el diplomático, que encabeza la delegación cubana para los debates en ONU.

    Poco antes de la intervención de Trump, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva había atacado a los “enemigos de la democracia” que a su juicio intentan intervenir en la región: “La democracia está nuevamente en jaque. Volvemos a presenciar la injerencia extranjera en los procesos electorales. La división del mundo en zonas de influencia para incursiones neocoloniales en busca de recursos estratégicos constituye un gesto anacrónico”, dijo Lula, que busca la reelección en las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

    Sobre Irán: “¿Los arrastro al infierno sin posibilidad de supervivencia?”

    Trump se refirió a Irán y dijo que debía decidir entre alcanzar un acuerdo con Irán o llevar a ese país “al infierno”. “Tengo que tomar una decisión importante: ¿se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás ha sido, quizá uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo?”, dijo Trump.

    “¿O aniquilo la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir a personas y países? ¿Los arrastro al infierno sin posibilidad de supervivencia y sin esperanza de grandeza futura ni de generaciones venideras?”, agregó.

    Trump reiteró su optimismo de alcanzar un acuerdo con Irán después de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en noviembre, en las que, según las encuestas, su partido puede perder el control del Congreso, en parte por los altos precios de los combustibles debido al conflicto.

    “Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones, porque no tiene sentido que ellos no lo hagan”, afirmó Trump. “Están esperando a ver qué tal me va en las elecciones de mitad de mandato. Lo que no se dan cuenta es que yo no me presento. Ya lo hice, y gané por mayoría aplastante”, prosiguió.

    Rechazo de una regulación internacional de la IA y acuerdo con Groenlandia

    Trump rechazó ante la ONU los llamados para un marco normativo internacional que regule la inteligencia artificial (IA), y acusó a sus emisores de formar parte de “un esquema globalista” para controlar esta tecnología. Anunció también que el gobierno de EE.UU. pasará a utilizar el término “superinteligencia” para referirse a la IA. “Suena mucho mejor” que inteligencia artificial y es "mucho más apropiado", declaró en su discurso.

    Sobre la regulación, dijo rechazar “cualquier intento de construir un proyecto globalista para controlar la inteligencia artificial”, incluso cuando cada vez son más los llamados para que haya un control coordinado de esta.

    El lunes, líderes de más de 20 países, incluidos Canadá, Alemania y Australia, pidieron una vigilancia más fuerte a esta tecnología y la posible creación, bajo auspicio de la ONU, de un organismo de regulación internacional.

    Al margen de la Asamblea General de la ONU, Trump, firmó el martes en la sede del organismo internacional un acuerdo de seguridad con Groenlandia y Dinamarca, que definió como el inicio de una relación “fantástica” y beneficiosa para la OTAN. El acuerdo fue firmado con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el jefe del gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

    Las dos bases militares que va a construir Estados Unidos se encuentran en el sur y el este de Groenlandia, según el acuerdo: “Estados Unidos estará autorizado a establecer una zona de defensa adicional en Narsarsuaq y en Mestersvig”, según el artículo 4 del texto, que precisa que EE.UU. también puede modernizar y ampliar sus actividades en su única base activa, Pituffik, situada en el norte de la isla ártica.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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