Nuevas pelotas en el fútbol uruguayo: Tenfield cedió su derecho y seis marcas preparan propuestas a la AUF

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) realizó por primera vez una licitación para adquirir los balones que utilizará en sus torneos, mediante un llamado abierto el 21 de agosto y cuyo plazo para presentar propuestas vence el 28 de setiembre. El proceso contempla la adquisición de unas 8.000 unidades, que estarán asociadas comercialmente al concepto de “balón oficial del fútbol uruguayo ”.

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La licitación se produce luego de un acuerdo entre la AUF y Tenfield. Hasta el año pasado la empresa concentró buena parte de los derechos del fútbol local, entre ellos la posibilidad de seleccionar al proveedor de las pelotas. En la licitación de los derechos audiovisuales y comerciales para el ciclo 2026-2029, Tenfield conservó ese derecho. Sin embargo, durante las negociaciones posteriores con la AUF para la firma de los contratos y la definición de sus condiciones, definió ceder a la asociación el activo de las pelotas.

Las necesidades estimadas por la AUF en el llamado abarcan prácticamente todo su calendario de competiciones. El pliego prevé 1.550 balones para la Primera División, 1.200 para la Segunda División, 450 para la Divisional C, 250 para la Divisional D, 120 para la Copa AUF Uruguay, 1.350 para el fútbol femenino, 2.400 para las categorías juveniles, 150 para fútbol playa y 200 para fútbol sala. En total, la estimación alcanza los 7.670 balones. Sin embargo, la AUF establece expresamente en el pliego que las cantidades son tentativas y que el llamado “no asegura ninguna compra mínima”.

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El pliego también establece diferentes estándares técnicos: los balones destinados a las principales competiciones —Divisionales A, B, C y D, Copa AUF Uruguay y fútbol femenino— deberán contar con certificación FIFA Quality PRO. Para juveniles se exige FIFA Quality, mientras que para fútbol sala y fútbol playa se admite FIFA Quality o superior.

El balón S11 Ecoknit XXV de Penalty con el que se disputó todo el campeonato 2025.

Según la Ley 2 de las Reglas de Juego de la FIFA, todas las pelotas utilizadas en partidos internacionales organizados por la FIFA o las confederaciones continentales y nacionales deben llevar una de las marcas de calidad de la FIFA: Quality Pro, Quality o Basic. Los Quality Pro tienen que superar siete pruebas técnicas: peso, circunferencia, esfericidad, rebote, absorción de agua, pérdida de presión y conservación de la forma y el tamaño. Es el nivel superior dentro del programa de certificación de calidad para pelotas de fútbol.

Tras la publicación del llamado, seis marcas formularon consultas ante la AUF y manifestaron interés en el proceso. Entre ellas está la brasileña Penalty, actual proveedora de los balones del fútbol uruguayo. La marca tiene presencia en distintos mercados de la región y también es proveedora del balón del Campeonato Paulista, la máxima categoría del fútbol del estado de San Pablo. Penalty llegó al fútbol uruguayo en 2025, cuando comenzó a suministrar los balones tras un acuerdo con Tenfield. Para esa temporada aportó el modelo S11 Ecoknit XXV.

Para 2026, mientras se definían los contratos con los adjudicatarios derivados de la licitación 2026-2029, la AUF mantuvo el vínculo con Penalty y autorizó el uso de su modelo Magia en las competiciones, debido a que la empresa ya contaba con stock disponible para el mercado uruguayo. El balón presenta construcción termofusionada, una técnica de fabricación en la que los paneles se unen mediante calor y presión, en lugar de coserse.

Otra de las compañías interesadas es la colombiana Golty, vinculada al fútbol profesional de su país a través de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). En 2026 presentó Tributo, el balón oficial del fútbol profesional colombiano para el segundo semestre de la temporada, utilizado en las competiciones organizadas por la Dimayor. Según la ficha técnica oficial, se trata también de un balón profesional de construcción termofusionada, orientado a ofrecer mayor regularidad en el vuelo y el contacto.

La española Kelme es la tercera empresa. Desde la temporada 2025/26 es proveedora oficial del balón de las dos principales competiciones de clubes de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC): la AFC Champions League Elite y la AFC Champions League Two. El modelo utilizado en ambas competiciones es Paradise.

También manifestó interés la británica Mitre, una marca histórica del fútbol que actualmente es proveedora oficial de las A-Leagues de Australia, incluidas la A-League Men y la A-League Women. La presencia también se extiende al fútbol profesional escocés a través de la Scottish Professional Football League (SPFL). Su balón profesional se llama Ultimax Pro, “diseñado para ofrecer un vuelo estable y un contacto consistente”.

Golty, una marca colombiana, provee los balones de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Golty

La quinta empresa es la estadounidense Nike, que ya tiene un vínculo con la AUF desde setiembre de 2024 y hasta 2032 para la provisión de indumentaria para las selecciones uruguayas.

Los interesados se completan con la mexicana Voit, una marca con fuerte presencia en el fútbol de México y actual proveedora del balón oficial de la Liga MX. Para la temporada 2026/27 presentó el balón Aereus, de 32 paneles y producción híbrida, que combina paneles cosidos y unidos mediante adhesivo para reforzar su resistencia y estabilidad.

Uno de los artículos del pliego de la AUF establece que se tendrán especialmente en cuenta, entre otros factores, “el precio, la marca, la calidad del producto, los plazos de entrega, la antigüedad en plaza y la reputación de la empresa”. El documento también señala que recibirán una mejor valoración las propuestas que combinen un precio más conveniente con un mayor aporte en concepto de patrocinio. Cada marca podrá plantear su propia fórmula de vinculación, que puede combinar patrocinio, publicidad y aporte de balones.

Además, la AUF se reservó la posibilidad de distribuir la contratación entre distintos proveedores. El pliego establece que la adjudicación podrá realizarse en forma parcial, por lo que la asociación podrá contratar a una o varias empresas para la provisión de los balones.

La situación con Tenfield

Durante la vigencia de las obligaciones contractuales que facultaban a Tenfield al abastecimiento y gestión del equipamiento técnico de los campeonatos uruguayos, la homologación del balón oficial recayó en la brasileña Penalty, la surcoreana Nassau y la alemana PUMA.

Las pelotas PUMA ingresaron al fútbol uruguayo en 2012. Javier Calvelo/adhocFOTOS

Ese derecho fue mantenido por la empresa al resultar adjudicataria del lote de publicidad, patrocinios y merchandising que la AUF licitó para el período comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029. A cambio de US$ 8 millones anuales, Tenfield hoy es la autorizada a vender y explotar los espacios publicitarios dentro de los estadios, gestionar los auspiciantes oficiales de los campeonatos y comercializar o licenciar los productos oficiales de la AUF, entre otros elementos.

Esos derechos comprenden las pelotas: “El adjudicatario se compromete a disponibilizar un mínimo de 5.000 balones oficiales por año a todos los clubes de la AUF. Todos los balones suministrados bajo el presente contrato cumplirán, como estándar mínimo, con la certificación FIFA Quality Pro”, establece el pliego. El documento también determina que el precio final de venta ofrecido a los clubes del fútbol uruguayo debe ser idéntico al precio mayorista que el adjudicatario ofreciera a su red de distribución minorista en Uruguay.

Sin embargo, al firmar el lote de publicidad, patrocinios y merchandising con la AUF, Tenfield decidió no utilizar el derecho correspondiente al balón oficial y dejar ese activo comercial disponible para licitación.

Título papel: El fútbol uruguayo busca nuevas pelotas: seis marcas presentaron propuestas a la AUF, que obtuvo de Tenfield el derecho a licitar