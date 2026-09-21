Tras reunión con Orsi, Lula agradeció concesión del excedente de cuota uruguaya para vender carne bovina a China

El presidente Yamandú Orsi comenzó este lunes 21 su agenda oficial en Estados Unidos, donde este jueves hablará en un nuevo período de sesiones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario se reunió con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien, tras el encuentro, agradeció “la autorización concedida a Brasil para el uso del excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne bovina a China”.

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El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, dijo a Búsqueda que no estaba al tanto del asunto. “Yo no tengo conocimiento”, respondió desde Roma, Italia, donde participa de actividades de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Fratti aclaró que lo anunciado por Lula “sería una novedad”.

China otorgó el 30 de diciembre de 2025 una cuota de exportación de 324.000 toneladas de carne bovina con arancel de 12% que comenzó a regir desde el 1 de enero de este año. La tarifa por exportar por fuera de la cuota se ubica en 55%.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, dijo a Búsqueda este lunes que meses atrás Australia y Brasil le pidieron a Uruguay “poder acceder a la parte de cuota que no se utilizará este año”, porque esos dos países están por cubrir sus propios cupos. El gobierno de Orsi “accedió a plantearle a las autoridades chinas la posibilidad de ceder parte de la cuota que no se utilizará hasta diciembre a esos países”, añadió.

La vicecanciller explicó que Uruguay lleva ocupado un 31% de su cuota y que si bien el gobierno accedió al pedido brasileño y australiano, la decisión final “depende enteramente de China que es quien asigna y administra las cuotas”. La jerarca aclaró que está en discusión solo parte de la cuota para 2026 y que “aún quedarán toneladas disponibles para la industria uruguaya”. La decisión, acotó, “eso de ninguna manera compromete el uso a futuro de la cuota asignada a Uruguay”.

El 2026 es “un año particular porque los precios internacionales altos y la falta de productos, sumado a la nueva cuota con la Unión Europea y otros elementos, harán imposible que Uruguay llene la cuota en China”, dijo Csukasi.

El presidente del Instituto Nacional de la Carne, Gastón Scayola, había dicho en mayo que “para cumplir” con la cuota obtenida en el mercado chino “es importante aumentar la producción”. En declaraciones recogidas por Presidencia, agregó que “China apostó por Uruguay” y ”le está quitando espacio a Brasil y Australia”. Por esta razón, el país tiene que hacer “el máximo esfuerzo y lograr que el sector privado acompañe con materia prima”. Detalló entonces que Uruguay exportó 350.000 toneladas entre 2021 y 2023 y desde 2024 a mediados de mayo de 2026 vendió 220.000 toneladas de productos cárnicos.

Agenda bilateral

Lula informó en la red social X que en la reunión bilateral con Orsi hablaron sobre la integración latinoamericana y caribeña y sobre las amenazas del extremismo político y de la desinformación en la región y en el mundo. Además, abordaron asuntos de infraestructura y comercio agrícola.

El mandatario brasileño también manifestó su interés en “conocer la experiencia uruguaya de regulación de las apuestas en línea”, las llamadas bets. En Uruguay está prohibido el anuncio, la circulación o la venta de concursos de pronósticos deportivos no autorizados, incluidos anuncios en medios de comunicación y soportes publicitarios, patrocinio en acontecimientos deportivos y la instalación de carteles publicitarios en los lugares en que se celebren acontecimientos públicos. Esto ha generado un reclamo de la Confederación Sudamericana de Fútbol al gobierno uruguayo, como informara Búsqueda.

“El presidente Orsi y yo debemos encontrarnos nuevamente pronto, para avanzar en proyectos de integración transfronteriza, en especial la construcción del puente binacional sobre el río Yaguarón”, acotó Lula, quien hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este martes 22.

Por su parte, Orsi publicó en X que con Lula “como siempre” abordaron una “agenda concreta” y agregó que hablaron de “comercio, infraestructura compartida, desarrollo productivo, integración y regulación de las apuestas deportivas”.

“Gracias, querido amigo”, concluyó Orsi. El presidente no hizo alusión a la cuota cárnica concedida a Brasil.