Cámaras reclaman solución “urgente y definitiva” a la “crisis” en los servicios portuarios

Ante nuevas afectaciones este lunes 21 a la actividad en el Puerto de Montevideo, en el marco de un conflicto laboral, 28 organizaciones empresariales se pronunciaron advirtiendo que “la situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva”.

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En una declaración “ante la crisis en servicios portuarios”, las cámaras y otras entidades empresariales firmantes señalan que, de los “últimos 16 meses, 15 han registrado algún tipo de interrupción en los servicios” portuarios, “con foco en particular en la terminal especializada en contenedores”. Agregan que la medida adoptada hoy por el sindicato portuario “extiende la afectación a todos los puertos del país y a todas sus actividades”.

Según las organizaciones empresariales, en lo que va del año “se contabilizaron en total 44 días con interrupciones, superando los 35 días de 2025. En promedio, el 70% de los movimientos de contenedores se ve afectado”.

Conflictividad El gobierno apela a que se acuerden “servicios mínimos” en la terminal especializada de contenedores

“La incertidumbre permanente, al tener cerrada intermitentemente nuestra principal conexión al mundo, termina desgastando la confianza de nuestros clientes, deteriorando la imagen del país y conspirando contra las propias políticas de competitividad e intenciones de crecimiento de la economía que el gobierno busca promover”, reclama. “La falta de certezas daña nuestra conectividad y nos aleja del objetivo de desarrollarnos como hub logístico”, añade.

Las organizaciones empresariales entienden que es su “responsabilidad advertir acerca de la gravedad, urgencia e implicancias de la actual crisis de producción y comercio exterior, desatada por las mencionadas interrupciones”.

“Es indispensable alcanzar un sistema portuario operativo, estable, previsible y confiable. Preservarlo es una responsabilidad colectiva porque está en juego el interés del país. La situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva”, cierra la declaración.

Entre los firmantes están, entre otras, las cámaras de Industrias, de Comercio y Servicios, de la Construcción, Inmobiliaria, de Tecnologías de la Información, Mercantil, de Turismo y de la Industria Pesquera; las uniones de Exportadores y de Vendedores de Nafta; las asociaciones de Bancos Privados, de Promotores Privados de la Construcción y de Despachantes de Aduana; el Centro de Almaceneros; la Federación Rural, y la Intergremial del Transporte de Cargas.

Dada la alteración de la actividad en la Terminal Cuenca del Plata, en el marco de la negociación colectiva con el sindicato de la empresa, el viernes 11 el Poder Ejecutivo estableció, con “carácter transitorio y limitado”, los “servicios mínimos” a asegurar: carga y descarga de buques, recepción de 25 contenedores por hora (llenos y vacíos) al transporte carretero y servicios de almacenamiento y depósito. Para eso, definió la dotación mínima necesaria de personal.

Los trabajadores portuarios consideran esa disposición gubernamental como una medida ilegítima.