Estados Unidos refuerza sus sanciones contra Cuba apuntando a una máxima cautela

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció medidas que prohíben las transacciones financieras "indirectas" con las entidades cubanas sancionadas, en particular con aquellas vinculadas al aparato de seguridad y con Gaesa, el conglomerado económico del ejército cubano. Más que impedir únicamente ciertas operaciones, la medida envía una señal al sistema financiero internacional: si existe la más mínima duda sobre un vínculo con entidades cubanas sancionadas, es preferible mantenerse al margen.

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La OFAC, adscrita al Departamento del Tesoro, también elimina la autorización de las transacciones conocidas como "U-Turn", que permitían a los bancos estadounidenses procesar desde 2024 los pagos en dólares relacionados con Cuba, siempre que su origen y destino estuvieran fuera de Estados Unidos y no involucraran a ciudadanos estadounidenses. No se prohíbe pues el uso del dólar en todas las operaciones relacionadas con Cuba, pero elimina una vía importante para procesar pagos internacionales, obligando a buscar mecanismos alternativos que suelen ser más complejos y costosos.

La nueva normativa también suprime la autorización que permitía a los bancos estadounidenses "abrir y mantener cuentas exclusivamente a nombre de un ciudadano cubano que fuera emprendedor independiente del sector privado". No se prohíbe la actividad del sector privado cubano, pero le quita una herramienta que facilitaba su conexión con el sistema financiero estadounidense y con el comercio internacional.

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Este acceso al sistema bancario estadounidense para empresarios privados había sido autorizado en 2024 bajo la presidencia del demócrata Joe Biden (2021-2025), como parte de las medidas destinadas a apoyar al incipiente sector privado cubano.

"Con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso", señaló en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, refiriéndose a las reformas a favor del libre mercado que el gobierno aprobó en junio para enfrentar la crisis económica.

Estas sanciones atacan "de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo", añadió.

La medida no afecta solamente a los bancos estadounidenses; también puede llevar a que bancos de otros países actúen con más cautela, generando nuevas demoras, verificaciones y obstáculos para las empresas cubanas.

Oniel Díaz, propietario de una consultora que apoya a los emprendedores privados en la isla, destacó en Facebook que las sanciones anunciadas por Washington crean "obstáculos adicionales" para ese sector, al cerrar "cualquier opción de conexión bancaria por mínima" que sea con Estados Unidos.

Díaz teme que, como consecuencia, los "bancos no americanos" puedan "endurecer" sus procedimientos, lo que podría "generar nuevos obstáculos y dificultades al proceso de pagos por compras internacionales que realiza el sector privado", incluidos alimentos y combustibles.

Las nuevas regulaciones también limitan algunas categorías de viajes que fueron permitidos durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) para los ciudadanos estadounidenses.

Los viajes de intercambio cultural, conocidos como viajes "de persona a persona", y las conferencias y reuniones de negocios requerirán autorización.

FUENTE:RFI