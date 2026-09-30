  • Cotizaciones
    miércoles 30 de septiembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Estados Unidos refuerza sus sanciones contra Cuba apuntando a una máxima cautela

    En el marco de su presión contra La Habana, Estados Unidos anunció el martes un reforzamiento de sus sanciones contra Cuba, que incluye restricciones a las operaciones financieras vinculadas a la isla, incluso para su sector privado. Washington no solo prohíbe ciertas operaciones, sino que genera un clima de cautela en el sistema financiero internacional, de modo que muchos bancos prefieran no involucrarse con transacciones relacionadas con Cuba antes que exponerse a riesgos regulatorios o sanciones

    Personas caminan por una calle este lunes en La Habana (Cuba). El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este miércoles la salida al aire “próximamente” de un nuevo programa de radio llamado Criterio Compartido, un espacio “para dialogar sobre la realidad” de la isla.

    Personas caminan por una calle este lunes en La Habana (Cuba). El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este miércoles la salida al aire “próximamente” de un nuevo programa de radio llamado Criterio Compartido, un espacio “para dialogar sobre la realidad” de la isla.

    FOTO

    EFE/ Ernesto Mastrascusa
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció medidas que prohíben las transacciones financieras "indirectas" con las entidades cubanas sancionadas, en particular con aquellas vinculadas al aparato de seguridad y con Gaesa, el conglomerado económico del ejército cubano. Más que impedir únicamente ciertas operaciones, la medida envía una señal al sistema financiero internacional: si existe la más mínima duda sobre un vínculo con entidades cubanas sancionadas, es preferible mantenerse al margen.

    La OFAC, adscrita al Departamento del Tesoro, también elimina la autorización de las transacciones conocidas como "U-Turn", que permitían a los bancos estadounidenses procesar desde 2024 los pagos en dólares relacionados con Cuba, siempre que su origen y destino estuvieran fuera de Estados Unidos y no involucraran a ciudadanos estadounidenses. No se prohíbe pues el uso del dólar en todas las operaciones relacionadas con Cuba, pero elimina una vía importante para procesar pagos internacionales, obligando a buscar mecanismos alternativos que suelen ser más complejos y costosos.

    La nueva normativa también suprime la autorización que permitía a los bancos estadounidenses "abrir y mantener cuentas exclusivamente a nombre de un ciudadano cubano que fuera emprendedor independiente del sector privado". No se prohíbe la actividad del sector privado cubano, pero le quita una herramienta que facilitaba su conexión con el sistema financiero estadounidense y con el comercio internacional.

    Leé además

    Donald Trump en su despacho de la Casa Blanca.
    Estados Unidos

    Expertos de la ONU piden a EE.UU. frenar las deportaciones de migrantes a terceros países
    El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, con Donald Trump en mayo de 2026.
    Financial Times

    La batalla entre la Reserva Federal y Donald Trump

    Este acceso al sistema bancario estadounidense para empresarios privados había sido autorizado en 2024 bajo la presidencia del demócrata Joe Biden (2021-2025), como parte de las medidas destinadas a apoyar al incipiente sector privado cubano.

    "Obstáculos"

    "Con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso", señaló en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, refiriéndose a las reformas a favor del libre mercado que el gobierno aprobó en junio para enfrentar la crisis económica.

    Estas sanciones atacan "de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo", añadió.

    La medida no afecta solamente a los bancos estadounidenses; también puede llevar a que bancos de otros países actúen con más cautela, generando nuevas demoras, verificaciones y obstáculos para las empresas cubanas.

    Oniel Díaz, propietario de una consultora que apoya a los emprendedores privados en la isla, destacó en Facebook que las sanciones anunciadas por Washington crean "obstáculos adicionales" para ese sector, al cerrar "cualquier opción de conexión bancaria por mínima" que sea con Estados Unidos.

    Díaz teme que, como consecuencia, los "bancos no americanos" puedan "endurecer" sus procedimientos, lo que podría "generar nuevos obstáculos y dificultades al proceso de pagos por compras internacionales que realiza el sector privado", incluidos alimentos y combustibles.

    Las nuevas regulaciones también limitan algunas categorías de viajes que fueron permitidos durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) para los ciudadanos estadounidenses.

    Los viajes de intercambio cultural, conocidos como viajes "de persona a persona", y las conferencias y reuniones de negocios requerirán autorización.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Ahorro

    Gremio bancario propone crear “Plataforma Oficial de Crowdfunding” y “Billetera de Inversión Nacional”

    Por Redacción Búsqueda
    Religión

    La visita de León XIV es una “ola positiva” para Uruguay, donde aún quedan resabios del “antiguo laicismo, medio trasnochado”

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    Capacitación

    Inefop cambia “paradigma” para “ser muy certero” en definir oferta de cursos e impactar en el empleo

    Por Redacción Búsqueda
    Transporte fluvial

    En la puja con Buquebus por ruta Montevideo-Buenos Aires, Colonia Express destaca su peso comercial

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa