La asamblea del miércoles 18 dejó al Casmu en un estado de enfrentamiento que algunos han evitado alimentar, en el entendido de que a la mutualista no le sirve el conflicto, que inevitablemente se traduce en pérdida de socios.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Así es que la directiva actual decidió tomarse su tiempo para avanzar en el cumplimiento del mandato de los médicos, que incluye promover una acción civil en contra de cuatro exconsejeros y presentar ante Fiscalía los resultados de una investigación que arroja elementos de riesgo penal durante la administración anterior.

Según supo Búsqueda , se estima que la denuncia penal se radicará recién después de la feria judicial mayor. La acción civil se hará “quizás antes”, pero sin apuro ni certezas. El objetivo ahora, dijeron las fuentes, es calmar las aguas.

Casmu Asamblea del Casmu decidió echar del consejo directivo a las autoridades anteriores, presentar denuncia en Fiscalía e iniciar demanda civil en su contra

Por el contrario, tres de los cuatro médicos acusados de cometer irregularidades con apariencia de estafa definieron impugnar en la Justicia la resolución de la asamblea y promover su nulidad, “en particular respecto a la atribución de responsabilidades, la remoción de cargos y las medidas derivadas, por entender lesionadas las garantías de legítima defensa y controversias planteadas”, de acuerdo con el escrito al que accedió Búsqueda .

Se trata de una nota fechada el 23 de noviembre y presentada ante el Consejo Directivo del Casmu. Lleva la firma de los médicos Raúl Rodríguez (expresidente), Juan José Areosa (extesorero) y Marcelo Gilard (exgerente general), con el patrocinio de la abogada Gabriela Fregossi. La otra médica señalada por la investigación y la asamblea, Andrea Zumar (exvicepresidenta), se está asesorando con otro estudio de abogados y “por ahora” no presentará ninguna acción, según confirmó ella misma a Búsqueda .

Impugnar, anular y no innovar

Los cuatro médicos fueron removidos del Consejo Directivo del Casmu actual (ya fuera en su calidad de titulares o suplentes) y hallados responsables de los hechos narrados en un informe jurídico que toma, a su vez, las conclusiones de dos auditorías contables sobre la mutualista en los últimos años previos a cambiar de administración, y que será entregado en Fiscalía. También serán objeto de una acción civil de recupero, tal como definió la asamblea por abultada mayoría.

En el escrito se relata que, antes de realizarse la asamblea, los firmantes solicitaron una instancia para formular descargos y controvertir los informes que se les había entregado, lo cual no se les concedió. A su vez, se alega que durante la asamblea también se propuso hacer un cuarto intermedio para que los acusados pudieran “consultar con abogados y contadores” para preparar “una respuesta técnica”, pero la moción fue votada y rechazada. “A nuestro juicio, someter a votación ese pedido no subsanó la falta de una oportunidad efectiva de defensa y salvaguarda de nuestros legítimos derechos”, advierten.

Es por eso que anuncian una “inminente promoción de la acción judicial de impugnación y nulidad”, e intiman al Consejo Directivo del Casmu a “abstenerse de innovar”. El efecto de esto último se detalla así: “No iniciar ni proseguir actuaciones internas sancionatorias basadas en los hechos y resoluciones cuestionados; no incluir en el orden del día, deliberar, votar, resolver ni ejecutar medidas destinadas a suspender o excluir nuestra calidad de socios capitalizadores, ni agravar las consecuencias de la asamblea que impugnaremos judicialmente”.

El objetivo de Rodríguez, Areosa y Gilard es que no se les quite su condición de médicos capitalizadores y no se les agrave la situación, bajo el anuncio de una impugnación judicial inminente.

“La presente se le comunica individualmente (a cada miembro) en su calidad de integrante del Consejo Directivo, para su conocimiento previo a la adopción de cualquier nueva decisión”, dice el escrito, y advierte: “En caso de votarse, disponerse o ejecutarse nuevas sanciones fundadas, en los hechos o resoluciones cuestionados, nos reservamos el derecho de promover toda clase de acciones judiciales reparatorias que correspondan, contra Casmu, y las que correspondieran a título personal (…) en cuanto se configuren los presupuestos legales de responsabilidad por los daños y perjuicios causados”.

Consultado al respecto, Rodríguez dijo a Búsqueda que este es “el comienzo de una serie de acciones en todos los ámbitos, que incluyen los informes sesgados y pagos de las auditorías vinculadas económicamente a quienes gobiernan hoy el Casmu”.

La declaración es en referencia a KPMG, empresa que ha trabajado para el Casmu en otras épocas y que Rodríguez cesó cuando asumió la dirección de la mutualista, en 2019, con el argumento de que no era imparcial en sus informes. La otra empresa auditora es RSM, cuyos dueños comparten apellido con la principal empresa prestamista del Casmu.

Según Rodríguez, “estaba todo preparado” para un “linchamiento”, y eso quedó demostrado “al no haber consultado a Gonzalo Ferreiro (contador actual, que también estuvo en el período anterior) y a Grant Thornton (la empresa que audita el Casmu desde 2024)”.

Denuncia penal a Lustemberg

Por otra parte, Rodríguez anunció en diálogo con Búsqueda que planea también denunciar penalmente a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, por violencia privada.

Según explicó, unos meses antes de la elección de autoridades del Casmu, en setiembre de 2025, Lustemberg lo llamó a su despacho, lo “presionó y amenazó” con desplazarlo si no hacía lo que ella pedía.

Rodríguez se vio forzado a sacar “a dos colegas excelentes” y poner a otros dos impuestos por ella, “bajo la amenaza de la intervención con desplazamiento de las autoridades del Casmu”. Para ese entonces, él era el presidente de la mutualista que ya estaba intervenida desde 2024.

“En febrero de este año me enteré de que se estaba haciendo un estatuto en el Ministerio de Salud, por gente allegada a ella, que lo único que buscaba era proscribirme”, relató. “Pero tanto Areosa como yo y 400 colegas más nos pusimos firmes, discutimos y al final eso se eliminó”, aseguró.

Otro elemento que abona la creencia por parte de Rodríguez de persecución fue un artículo de la ley de acceso al fondo de garantía para el fideicomiso, mediante el cual se estipulaba que los ministerios de Economía y Salud podrían elegir a los candidatos del Casmu. Dicho artículo al final se retiró.

“Realmente hay una persecución que culmina con esta barbaridad que se está haciendo ahora”, consideró Rodríguez.

Consultada al respecto por Búsqueda, Lustemberg no respondió.