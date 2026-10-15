Familia Amiga: se anotaron 191 interesadas, pero INAU estima que 10% serán seleccionadas

El vicepresidente del organismo rechazó que los requisitos para ser familia de acogida sean “tan distantes” de quienes efectivamente se presentan

A principios de setiembre, INAU lanzó una nueva campaña para captar interesados en recibir temporalmente en sus casas a niños de 0 a 3 años, con el objetivo de fomentar la desinternación de los más pequeños, en consonancia con un lineamiento internacional adoptado años atrás por el Estado uruguayo.

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Esta campaña se articula mediante tres organizaciones sociales que trabajan en distintas regiones del área metropolitana: El Abrojo (zona este), Juventud para Cristo (zona oeste) y Aldeas Infantiles (Canelones).

La amplia convocatoria llevó a un crecimiento notorio en las postulaciones. Según informaron desde INAU a Búsqueda, se pasó de 329 familias registradas en agosto a unas 520 en la actualidad. El vicepresidente del directorio, Mauricio Fuentes, valoró que esto representa un incremento neto de 191 familias, equivalente a un aumento del 58% en poco menos de dos meses a partir de que se implementara la campaña. En el proyecto de Canelones hay más familias anotadas que niños y adolescentes en hogares.

Si bien la valoración es “positiva”, desde el INAU se toma la cifra con cautela porque se sabe que a nivel internacional solamente 10% de las familias que se postulan son finalmente seleccionadas. En un escenario optimista se podría alcanzar el 20%. La brecha tiene que ver, según Fuentes, con que “mucha gente se anota porque ve el aviso, pero después ve que no es lo que imaginaba y abandona el proyecto”. “No se puede volcar todo el detalle en un spot”, consideró.

Otras fuentes dijeron a Búsqueda que en una de las organizaciones se generó desazón porque no habían podido seleccionar hasta al momento a ninguna de las familias inscriptas. “Dijeron que había que bajar los perfiles de las familias”, comentaron. “Es terrible, pero si no flexibilizan los requisitos, no van a poder cumplir con uno de los buques insignia” de la administración, agregaron.