España enfrenta una crisis migratoria sin precedentes en Ceuta y Sánchez anuncia un fuerte refuerzo de la frontera

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este viernes 31 a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para seguir de cerca la crisis migratoria que atraviesa el enclave español en el norte de África.

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Desde allí, afirmó que la llegada masiva de migrantes representa una “violación a la integridad territorial de España” y anunció un paquete de medidas para contener los cruces.

Entre las decisiones informadas figuran el refuerzo de la seguridad en la ciudad, la instalación de boyas en el mar para impedir nuevos ingresos y la devolución de quienes entraron de forma irregular, en coordinación con las autoridades de Marruecos.

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Según el Ministerio del Interior español, unas 50.000 personas ingresaron a Ceuta desde la mañana del jueves 30. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, elevó la cifra total a cerca de 60.000 desde el comienzo de la ola migratoria.

El volumen de llegadas equivale a más de la mitad de la población de Ceuta, que ronda los 84.000 habitantes. Miles de personas alcanzaron territorio español nadando durante horas desde las costas marroquíes, mientras otras intentaron superar las vallas fronterizas.

Las autoridades informaron además que unas 25.000 personas ya fueron devueltas a Marruecos.

Disturbios, muertos y una ciudad desbordada

La situación derivó en fuertes enfrentamientos cerca de la frontera. La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a quienes intentaban cruzar, mientras algunos grupos respondieron con piedras. También se registraron incendios que destruyeron decenas de vehículos.

El saldo humano también fue grave. Al menos 34 migrantes murieron cuando intentaban llegar a Ceuta por mar. Algunos sobrevivientes relataron que vieron personas ahogarse durante la travesía antes de decidir regresar.

Las imágenes de miles de jóvenes cruzando a nado o caminando por la costa se multiplicaron en redes sociales y reflejaron la magnitud de una crisis que no tiene antecedentes recientes en la frontera entre España y Marruecos.

Los rumores que desataron el éxodo

Aunque todavía no está claro qué originó el movimiento masivo, muchos migrantes aseguraron que decidieron viajar después de escuchar que la frontera estaba abierta. Esa versión se expandió rápidamente por redes sociales y plataformas como Discord.

Varias personas contaron que dejaron sus trabajos o recorrieron cientos de kilómetros para intentar llegar a Europa. Algunos buscaban escapar de empleos precarios y otros simplemente decidieron "probar suerte" tras conocer que miles de personas estaban logrando ingresar.

La crisis coincide además con la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos, una de las fechas políticas más importantes del país, mientras España y Marruecos mantienen contactos para intentar frenar los cruces y avanzar con las devoluciones de los migrantes.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24