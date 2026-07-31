  • Cotizaciones
    viernes 31 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    España enfrenta una crisis migratoria sin precedentes en Ceuta y Sánchez anuncia un fuerte refuerzo de la frontera

    Más de 50.000 personas cruzaron desde Marruecos en apenas 24 horas hacia Ceuta. Pedro Sánchez calificó la situación como una violación de la integridad territorial de España, anunció nuevas medidas de seguridad y confirmó un operativo para devolver a quienes ingresaron de manera irregular. Al menos 34 migrantes murieron durante la travesía

    Un grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta este viernes, donde se han registrado violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla.

    Un grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta este viernes, donde se han registrado violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla.

    FOTO

    EFE/ Reduan Dris
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este viernes 31 a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para seguir de cerca la crisis migratoria que atraviesa el enclave español en el norte de África.

    Desde allí, afirmó que la llegada masiva de migrantes representa una “violación a la integridad territorial de España” y anunció un paquete de medidas para contener los cruces.

    Entre las decisiones informadas figuran el refuerzo de la seguridad en la ciudad, la instalación de boyas en el mar para impedir nuevos ingresos y la devolución de quienes entraron de forma irregular, en coordinación con las autoridades de Marruecos.

    Leé además

    El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se encuentra “fuera de su capacidad de extinción” y está lejos de ser controlado, mientras suma ya 32 pueblos evacuados con unas 1.200 personas afectadas y el dispositivo está centrado en proteger a las poblaciones.
    Video
    Europa

    Miles de personas son evacuadas por violentos incendios que arrasan regiones del sur de Europa
    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aplaude tras jurar el cargo en Lima, el 28 de julio de 2026.
    Video
    Keiko Fujimori

    Keiko Fujimori se convierte en la novena presidenta de Perú en una década

    Por RFI

    Una llegada masiva en pocas horas

    Según el Ministerio del Interior español, unas 50.000 personas ingresaron a Ceuta desde la mañana del jueves 30. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, elevó la cifra total a cerca de 60.000 desde el comienzo de la ola migratoria.

    El volumen de llegadas equivale a más de la mitad de la población de Ceuta, que ronda los 84.000 habitantes. Miles de personas alcanzaron territorio español nadando durante horas desde las costas marroquíes, mientras otras intentaron superar las vallas fronterizas.

    Las autoridades informaron además que unas 25.000 personas ya fueron devueltas a Marruecos.

    Disturbios, muertos y una ciudad desbordada

    La situación derivó en fuertes enfrentamientos cerca de la frontera. La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a quienes intentaban cruzar, mientras algunos grupos respondieron con piedras. También se registraron incendios que destruyeron decenas de vehículos.

    El saldo humano también fue grave. Al menos 34 migrantes murieron cuando intentaban llegar a Ceuta por mar. Algunos sobrevivientes relataron que vieron personas ahogarse durante la travesía antes de decidir regresar.

    Las imágenes de miles de jóvenes cruzando a nado o caminando por la costa se multiplicaron en redes sociales y reflejaron la magnitud de una crisis que no tiene antecedentes recientes en la frontera entre España y Marruecos.

    Los rumores que desataron el éxodo

    Aunque todavía no está claro qué originó el movimiento masivo, muchos migrantes aseguraron que decidieron viajar después de escuchar que la frontera estaba abierta. Esa versión se expandió rápidamente por redes sociales y plataformas como Discord.

    Varias personas contaron que dejaron sus trabajos o recorrieron cientos de kilómetros para intentar llegar a Europa. Algunos buscaban escapar de empleos precarios y otros simplemente decidieron "probar suerte" tras conocer que miles de personas estaban logrando ingresar.

    La crisis coincide además con la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos, una de las fechas políticas más importantes del país, mientras España y Marruecos mantienen contactos para intentar frenar los cruces y avanzar con las devoluciones de los migrantes.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

    Por Ismael Grau
    Fútbol Uruguayo

    Mundial 2030: la mayor productora de eventos del mundo analiza participar en la reforma del Estadio Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    DESTACADOS

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda
    Inversiones ganaderas

    DGI recurrirá decisión judicial que desestimó su reclamo de cobro por rentas de Conexión Ganadera

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    La directora gerente del FMI y el presidente Orsi, en Torre Ejecutiva.
    Video

    Visita de la jefa del FMI a Uruguay deja halagos y respaldo que festeja el equipo económico

    Por Ismael Grau
    Yamandú Orsi.

    Camioneta de Orsi: Junta Anticorrupción pidió información a la Corte Electoral sobre el financiamiento de la campaña y amplió preguntas a Presidencia

    Por Federico Castillo
    Carolina Cosse en la ONU

    Viajes de Cosse a la ONU en Nueva York sin difusión en web del Parlamento y redes

    Por Victoria Fernández
    El senador Flávio Bolsonaro (c) reacciona durante la transmisión de un video de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro enviando un mensaje de apoyo, el sábado 25 de julio de 2026 en la convención nacional del Partido Liberal (PL) en Sao Paulo (Brasil).
    Video

    Jair Bolsonaro enfrenta una demanda legal por su avatar generado con IA

    Por Michael Pooler