Hay que defender la libertad de Ucrania

La democracia obliga a los gobernantes a rendir cuentas a los gobernados. El proceso mediante el cual se logra este milagro históricamente excepcional son las elecciones. Se trata de instrumentos imperfectos, ya que no existe ningún sistema electoral perfecto. Además, los votantes son, en el mejor de los casos, racionalmente ignorantes y, en el peor, se dejan llevar por peligrosas emociones. Sin embargo, incluso los sistemas electorales imperfectos pueden lograr algo históricamente excepcional: una transferencia pacífica del poder, que no sea por herencia. Ya lo hemos visto en Hungría, con la derrota de Viktor Orbán el pasado abril; en Serbia, con la derrota de Aleksandar Vui en octubre; y, más recientemente, en el caso de Estados Unidos (EE.UU.), con la derrota de los republicanos en las elecciones al Congreso de mitad de período.
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Lo interesante de estos tres resultados es que se produjeron a pesar de los diversos intentos de los gobernantes de manipular el sistema electoral y los medios de comunicación a su favor. Si la población está lo suficientemente enojada, y el margen de victoria de la oposición política es lo suficientemente grande, incluso los líderes más manipuladores pueden ser expulsados del poder. De más está decir que esto no siempre funciona. Si el sistema está lo suficientemente amañado a favor del tirano en el poder, las elecciones pueden perder su sentido en prácticamente todas las circunstancias. La Rusia de Vladimir Putin es un ejemplo perfecto. Pero lo que hemos aprendido es que, salvo en estos casos, los votos de la gente siguen importando.
La diferencia entre una autocracia total —en la que sólo la incapacidad, un golpe de Estado por parte de la élite o la violencia pueden derrocar al gobernante— y hasta una democracia iliberal resulta ser de enorme importancia. Esto, a su vez, cambia la naturaleza misma del Estado. En una autocracia, tarde o temprano se observa la corrupción absoluta del poder absoluto; una corrupción que tiene tanto que ver con el conocimiento como con la motivación. En una autocracia total, complacer al tirano se convierte en la motivación dominante. Esto lo corroe todo. Por eso, a la larga, a pesar de todos sus defectos, las sociedades democráticas no sólo son más agradables para vivir, sino también mucho más eficientes que cualquier tiranía. La democracia protege contra las insensateces de los déspotas al hacerlos rendir cuentas. Por supuesto, ésta es la razón por la que estos últimos manipulan las elecciones.
Si observamos el mundo actual, el lugar donde el conflicto entre el despotismo y la democracia se libra con mayor intensidad es Ucrania. El tirano ruso, Vladimir Putin, cree que Ucrania le pertenece a Rusia por razones históricas. Pero el hecho de que un pueblo y un territorio hayan formado parte de un imperio en el pasado no justifica su posesión. Putin también afirma que Ucrania no es un país real. Los ucranianos han refutado esa afirmación de manera contundente desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. Al luchar con tanta eficacia, ellos han demostrado que Ucrania es, de hecho, un país real. Cabe recordar también que, en diciembre de 1994 en Budapest, Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad por parte de EE.UU., el Reino Unido, Francia, China y Rusia. Por lo tanto, Putin también está incumpliendo la palabra de su propio país.
Militares de la 23.ª Brigada “Khortytsia” de la Guardia Nacional de Ucrania viajan en un quad militar durante operaciones para colocar barreras de minas como parte de las fortificaciones defensivas cerca del frente en la región de Zaporiyia, sureste de Ucrania, el 12 de noviembre de 2026, en medio de la invasión rusa.
EFE/EPA/DARYNA NAUMOVA
Además, los ucranianos seguirán luchando, porque Rusia amenaza con desmembrar su país. Tal como argumentó el experto en estrategia Lawrence Freedman en su artículo “Ucrania: con o sin Trump”, publicado en Substack el mes pasado: “Trump siguió insinuando que el principal obstáculo para un alto al fuego era la intransigencia de Volodímir Zelenski, como si él tuviera interés en que la guerra continuara. Todo esto era lo contrario a la verdad. La postura de Zelenski con respecto a un alto al fuego está mucho más alineada con las propuestas de Trump que con las de Putin”. Desafortunadamente, como han demostrado los recientes acontecimientos, la traición de Donald Trump tiene consecuencias. Los recursos de EE.UU. siguen siendo esenciales para Ucrania, en particular el suministro de inteligencia. Además, Washington es también el principal interlocutor entre Ucrania y Rusia.
Los ucranianos siguen mostrando gran determinación. Tal como lo señala Freedman, “la encuesta más reciente del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS, por sus siglas en inglés), publicada el 19 de octubre, reveló que alrededor del 64 por ciento de los encuestados culpaban a Rusia de paralizar las negociaciones de paz y rechazaban la idea de que el gobierno de Ucrania debiera mostrarse más dispuesto a transigir. Alrededor del 62 por ciento de los ucranianos están preparados para soportar la guerra todo el tiempo que sea necesario. Esto incluye a los residentes de Kiev”. Pero ellos necesitan mucho apoyo.
Entonces, ¿qué se debe hacer? Rachel Reeves, exministra de Economía británica; Annegret Kramp-Karrenbauer, exministra de Defensa alemana; Nathalie Loiseau, exministra francesa de Europa y Asuntos Exteriores; y Chrystia Freeland, ex viceprimera ministra canadiense, han argumentado recientemente en The Times que “Ucrania se enfrenta a un invierno desesperado mientras Rusia bombardea desde el aire a su población que se encuentra prácticamente indefensa". Además, se enfrenta a un déficit financiero de €70 mil millones el próximo año. Sin nuevos fondos, la capacidad de Kiev para mantener su defensa se verá gravemente mermada. Esto socavará la seguridad de Europa, ya que Ucrania es nuestra primera línea de defensa contra la agresión rusa". La solución, escriben, es "que la Unión Europea (UE) se haga cargo de los €210 mil millones en activos soberanos rusos que inmovilizó en 2022, para poder utilizarlos para ayudar a Kiev en su defensa”. Además, estos “activos son lo suficientemente cuantiosos como para proporcionarle un puente de financiamiento a Ucrania hasta 2029”.
Ésta es una estrategia sensata, tanto desde el punto de vista moral como práctico. ¿Sería aún posible convencer a Trump de que le brinde a Ucrania la ayuda que sólo EE.UU. puede proporcionar para que este país asediado pueda escapar de la “paz cartaginesa” que busca Putin? ¿Podrían los demócratas utilizar parte de su nueva influencia, especialmente en materia de política fiscal, para ayudar a garantizar este resultado? No tengo ni la menor idea. Pero los europeos deben reconocer lo que está en juego. Hay que reconocerle a Friedrich Merz, el canciller de Alemania, que en el debate sobre el presupuesto de la UE él ha demostrado que comprende esta necesidad. Los demás deben seguir su ejemplo. Europa tiene que estar a la altura de las circunstancias o se arriesga a desintegrarse. Si fracasa, podría ser desmembrada por las grandes potencias mundiales. Los europeos más bien deben actuar para salvar a Ucrania de la tiranía de Putin.