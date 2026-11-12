Hay que defender la libertad de Ucrania

La democracia obliga a los gobernantes a rendir cuentas a los gobernados. El proceso mediante el cual se logra este milagro históricamente excepcional son las elecciones. Se trata de instrumentos imperfectos, ya que no existe ningún sistema electoral perfecto. Además, los votantes son, en el mejor de los casos, racionalmente ignorantes y, en el peor, se dejan llevar por peligrosas emociones. Sin embargo, incluso los sistemas electorales imperfectos pueden lograr algo históricamente excepcional: una transferencia pacífica del poder, que no sea por herencia. Ya lo hemos visto en Hungría, con la derrota de Viktor Orbán el pasado abril; en Serbia, con la derrota de Aleksandar Vui en octubre; y, más recientemente, en el caso de Estados Unidos (EE.UU.), con la derrota de los republicanos en las elecciones al Congreso de mitad de período.

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Lo interesante de estos tres resultados es que se produjeron a pesar de los diversos intentos de los gobernantes de manipular el sistema electoral y los medios de comunicación a su favor. Si la población está lo suficientemente enojada, y el margen de victoria de la oposición política es lo suficientemente grande, incluso los líderes más manipuladores pueden ser expulsados del poder. De más está decir que esto no siempre funciona. Si el sistema está lo suficientemente amañado a favor del tirano en el poder, las elecciones pueden perder su sentido en prácticamente todas las circunstancias. La Rusia de Vladimir Putin es un ejemplo perfecto. Pero lo que hemos aprendido es que, salvo en estos casos, los votos de la gente siguen importando.

La diferencia entre una autocracia total —en la que sólo la incapacidad, un golpe de Estado por parte de la élite o la violencia pueden derrocar al gobernante— y hasta una democracia iliberal resulta ser de enorme importancia. Esto, a su vez, cambia la naturaleza misma del Estado. En una autocracia, tarde o temprano se observa la corrupción absoluta del poder absoluto; una corrupción que tiene tanto que ver con el conocimiento como con la motivación. En una autocracia total, complacer al tirano se convierte en la motivación dominante. Esto lo corroe todo. Por eso, a la larga, a pesar de todos sus defectos, las sociedades democráticas no sólo son más agradables para vivir, sino también mucho más eficientes que cualquier tiranía. La democracia protege contra las insensateces de los déspotas al hacerlos rendir cuentas. Por supuesto, ésta es la razón por la que estos últimos manipulan las elecciones.

Si observamos el mundo actual, el lugar donde el conflicto entre el despotismo y la democracia se libra con mayor intensidad es Ucrania. El tirano ruso, Vladimir Putin, cree que Ucrania le pertenece a Rusia por razones históricas. Pero el hecho de que un pueblo y un territorio hayan formado parte de un imperio en el pasado no justifica su posesión. Putin también afirma que Ucrania no es un país real. Los ucranianos han refutado esa afirmación de manera contundente desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. Al luchar con tanta eficacia, ellos han demostrado que Ucrania es, de hecho, un país real. Cabe recordar también que, en diciembre de 1994 en Budapest, Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad por parte de EE.UU., el Reino Unido, Francia, China y Rusia. Por lo tanto, Putin también está incumpliendo la palabra de su propio país.

Militares de la 23.ª Brigada “Khortytsia” de la Guardia Nacional de Ucrania viajan en un quad militar durante operaciones para colocar barreras de minas como parte de las fortificaciones defensivas cerca del frente en la región de Zaporiyia, sureste de Ucrania, el 12 de noviembre de 2026, en medio de la invasión rusa. EFE/EPA/DARYNA NAUMOVA Además, los ucranianos seguirán luchando, porque Rusia amenaza con desmembrar su país. Tal como argumentó el experto en estrategia Lawrence Freedman en su artículo “Ucrania: con o sin Trump”, publicado en Substack el mes pasado: “Trump siguió insinuando que el principal obstáculo para un alto al fuego era la intransigencia de Volodímir Zelenski, como si él tuviera interés en que la guerra continuara. Todo esto era lo contrario a la verdad. La postura de Zelenski con respecto a un alto al fuego está mucho más alineada con las propuestas de Trump que con las de Putin”. Desafortunadamente, como han demostrado los recientes acontecimientos, la traición de Donald Trump tiene consecuencias. Los recursos de EE.UU. siguen siendo esenciales para Ucrania, en particular el suministro de inteligencia. Además, Washington es también el principal interlocutor entre Ucrania y Rusia.