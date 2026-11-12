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    Standard & Poor's mantiene calificación de Uruguay; prevé que la economía crecerá 1,1% en 2026

    La agencia valora que, hasta ahora, el gobierno se apegó a su plan fiscal; la reducción del déficit “podría volverse más compleja” en 2027 si el PIB crece menos de lo previsto y los nuevos impuestos no proveen los ingresos esperados

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

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    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La agencia Standard & Poor's (S&P) ratificó la nota “BBB+/A-2” del endeudamiento público de Uruguay. También mantuvo su perspectiva “estable”, que refleja la expectativa de la calificadora en cuanto a que un “retorno a déficits fiscales moderados, junto con el crecimiento económico, permitirá estabilizar la carga de la deuda”.

    S&P prevé que la economía uruguaya registre una expansión de 1,1% este año, tras el impacto negativo en las exportaciones derivado de una menor producción agrícola a raíz de la sequía de 2025, y una aceleración del crecimiento (2%) en 2027, según su comunicado fechado el miércoles 11, difundido por el Ministerio de Economía.

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    La calificadora considera que el crecimiento económico a corto plazo se verá respaldado por los esfuerzos para agilizar la cartera de inversiones de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), así como por un “sólido consumo privado, favorecido por una mejora en los salarios reales”.

    Para la agencia, aumentar la productividad “sigue siendo una prioridad política compartida por todas las fuerzas políticas”. En ese sentido, menciona que la Cámara de Diputados “debate actualmente la amplia reforma de desregulación” orientada a “mejorar la competitividad interna mediante la reducción del costo de vida y de los costos de hacer negocios, disminuyendo los cuellos de botella burocráticos en la obtención de permisos, las tasas relacionadas con el comercio y otros costos que afectan al intercambio internacional”. Ese proyecto ya tiene media sanción del Senado.

    Por otra parte, S&P sostiene que una mayor apertura de los mercados y más inversión, gracias al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en vigencia desde mayo, “deberían impulsar el potencial de crecimiento a mediano plazo”.

    Por el lado fiscal, recuerda que la implementación del impuesto mínimo complementario doméstico sobre las rentas de las grandes corporaciones presentes en el país, junto con la eliminación de ciertas exenciones fiscales y los “esfuerzos por mejorar la eficiencia tributaria, debería incrementar los ingresos del gobierno” entre un 0,5% y 1,0% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos dos años. Sumado al compromiso de mantener el gasto estable, según S&P, ello debería permitir abatir el déficit del gobierno general a 3% del PIB para 2029, frente al 3,7% registrado en el período 2025-2026.

    “Hasta ahora, la administración Orsi se ha mantenido comprometida con el plan fiscal presentado para 2025, a pesar de un desempeño de los ingresos algo más débil en un contexto de desaceleración económica. Dicho esto, la reducción del déficit prevista a partir del próximo año podría volverse más compleja si el crecimiento económico o la implementación de los nuevos impuestos no alcanzan las expectativas, y teniendo en cuenta las persistentes presiones sobre el gasto”, acota.

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