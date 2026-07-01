Las acciones de las “Siete Magníficas” pierden US$2.3 billones en la rotación de inversiones tecnológicas

Las acciones tecnológicas de gran capitalización conocidas como las “Siete Magníficas” han perdido más de US$2.3 billones de valor este mes, en una brusca rotación que ha alejado el capital de las empresas que invierten cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial (IA) y lo ha encaminado hacia los fabricantes de chips que se están beneficiando de dicho gasto masivo.

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El grupo —formado por Nvidia, Meta, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Tesla— ha caído un 10% en junio, y está a punto de registrar su peor mes en más de un año. Además, ha acumulado un descenso del 3% en el primer semestre de 2026.

Los inversores cuestionan cada vez más si los enormes compromisos de gasto de los hiperescaladores —los masivos proveedores de servicios en la nube a gran escala, incluyendo especialmente Meta, Amazon, Microsoft y Alphabet— se traducirán en beneficios suficientes para justificar las fuertes revalorizaciones de sus acciones en los últimos años. Además, sus márgenes se han visto presionados por el aumento de los costos de componentes como los chips de memoria y los equipos eléctricos.

Por el contrario, el índice Philadelphia Semiconductor, que sigue la evolución de los fabricantes de chips estadounidenses, se ha disparado un 93% en la primera mitad del año. Esto lo sitúa en camino de lograr su mejor desempeño desde el apogeo de la burbuja puntocom en 1999, impulsado por una demanda incesante de hardware por parte de los hiperescaladores y una oferta limitada, factores que han disparado los beneficios.

“No estamos invirtiendo en ninguna de las 'Siete Magníficas', salvo una pequeña posición en Nvidia”, afirmó Simone Ragazzi, gestora de carteras de renta variable global en la firma de inversión Algebris. “El mercado se está preguntando si estas enormes inversiones se traducirán en un crecimiento más rápido de los ingresos y cuándo ocurrirá. Sin embargo, sí estamos invirtiendo en las empresas que se benefician de este gasto: las compañías dedicadas a infraestructura, sistemas de enfriamiento, cables y conectores”.

Las acciones de fabricantes de chips y memorias han sido las que mejor desempeño han registrado dentro del índice S&P 500 este año. Sandisk ha subido alrededor de un 760%, mientras que Micron, Intel, Western Digital y Seagate Technology han más que triplicado su valor. Se prevé que la escasez de memoria persista hasta 2028.

Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante mundial de semiconductores avanzados, han subido cerca de un 50% en lo que va de año, elevando su valor de mercado por encima de US$2 billones, mientras que su proveedor clave de equipos, la neerlandesa ASML, ha registrado un alza del 60%.

Las llamadas 'Siete Magníficas' han dominado los rendimientos bursátiles de Estados Unidos y del mercado global en los últimos años, sumando US$15 billones a su valor de mercado conjunto entre principios de 2023 y principios de 2026; el año pasado, representaron más de un tercio de la capitalización bursátil total del índice S&P 500.

Sin embargo, la preocupación por los cientos de miles de millones de dólares que algunas de estas empresas destinan anualmente a infraestructuras de IA ha provocado una reconfiguración de las inversiones tecnológicas en Wall Street, a medida que los inversores optan por apostar por las compañías que se benefician de dicho gasto.

“La gran incógnita es: ¿podrán estos grandes actores del sector tecnológico monetizar estas inversiones a gran escala?”, señaló Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi.

No obstante, incluso más allá del sector tecnológico, todas las acciones de las 'Siete Magníficas' —a excepción de Alphabet— han tenido un desempeño inferior al del índice general S&P 500 en lo que va de año. Esto supone un cambio notable tras años de superar al mercado, con caídas de dos dígitos en los casos de Microsoft, Meta y Tesla.

Wall-Street

Ha cobrado relevancia la incertidumbre sobre cuándo se materializarán los retornos de la IA, tanto en los negocios principales de software y computación en la nube de estas grandes empresas tecnológicas como en sus enormes inversiones en OpenAI y Anthropic; ambas empresas han manifestado su intención de salir a bolsa en operaciones que podrían alcanzar valoraciones de billones de dólares.

En las últimas semanas, varias empresas pioneras en la adopción de IA —entre ellas Walmart, Uber y Meta— han restringido el uso de esta tecnología por parte de sus empleados o han modificado su estrategia tras recibir facturas elevadas. Esta situación ha generado inquietud entre algunos inversores ante la posibilidad de que los ingresos por IA de las grandes compañías tecnológicas se vean afectados si los clientes optan por modelos más económicos o recortan el gasto.

No obstante, los hiperescaladores estadounidenses siguen adelante con sus planes de invertir cerca de US$1 billón en centros de datos para satisfacer la demanda de IA, la cual supera actualmente a la oferta. Empresas como Meta y Microsoft ya han advertido que el vertiginoso aumento de los precios de la memoria y el encarecimiento de otros componentes están elevando el costo, lo que hace que la construcción de capacidad adicional resulte aún más costosa.

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