Fuertes incendios en bosques europeos atizados por ola de calor

La Comisión Europea anunció este lunes que desplegará cuatro aviones cisterna para ayudar a combatir los incendios en el sur de Francia, en el marco del dispositivo europeo de lucha contra los incendios forestales.

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Los Pirineos Orientales es uno de los siete departamentos de la fachada mediterránea francesa que este lunes vuelve a estar en el máximo nivel de riesgo de incendios forestales. El más propagado el declarado cerca de Perpiñán (Francia), que ante su progresión obligó el domingo a la evacuación de más de 10.000 personas en 26 localidades.

Los últimos incendios forestales ya han arrasado más de 19.000 hectáreas en el sur de Europa, en medio de temperaturas que rondan los 40 °C .

La intensa ola de calor que asfixió Europa a finales de junio provocó miles de muertos adicionales en algunos países como Francia.

Ante la llegada de más fenómenos meteorológicos extremos, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, recordó que los incendios forestales estivales han comenzado un mes antes de lo habitual.

En España un incendio forestal cerca de la turística Costa Brava catalana (noreste) ha abrasado 2.200 hectáreas.

En un comunicado los bomberos afirman haber “estabilizado” el incendio en la Bisbal del Ampurdán, pero les preocupa el flanco derecho. Cerca del 97% de la superficie afectada se encuentra dentro del espacio natural protegido de las Gavarras, según los agentes forestales.

Las autoridades creen que fue provocado por una “negligencia”. El presidente de la región de Cataluña, Salvador Illa, dio cuenta de un detenido.

En Portugal, los bomberos han logrado controlar alrededor del 80% de un incendio forestal que ha arrasado en tres días al menos 13.000 hectáreas de vegetación en el norte del país, informó protección civil.

“El fuego ha recorrido 35 km entre su punto de inicio y su ubicación actual, y todavía hay algunos puntos calientes, pero la mayoría están controlados”, declaró a la AFP José Costa, oficial de servicio en el mando de la Autoridad Nacional de Protección Civil.

España e Italia enviaron refuerzos después de que Portugal solicitara ayuda para combatir las llamas que han dejado al menos nueve heridos, entre ellos dos civiles en estado grave.

En Grecia los bomberos aún luchan contra las llamas en las inmediaciones de dos fábricas cerca de Salónica (noreste) después de conseguir controlar un incendio forestal.

Espesas nubes de humo negro provenientes de una planta de reciclaje y otra de tratamiento de aceites se han extendido hasta el centro de Salónica, la segunda ciudad del país y que alberga a más de 700.000 habitantes en su área metropolitana.

Varias regiones de Portugal, España y el sur de Francia intensificaron las alertas por calor extremo que según los meteorólogos podría prolongarse hasta el próximo fin de semana. Europa Occidental ya ha sufrido este año dos olas de calor, en mayo y junio.

La última fue la más intensa jamás registrada en Europa con temperaturas que habrían sido “prácticamente imposibles” en el mes de junio sin el cambio climático, según los climatólogos de World Weather Attribution.

Con AFP

FUENTE:RFI