Chile y Mendoza: dos nuevos destinos para conocer a través de la gastronomía

Después de varias ediciones que llevaron a viajeros a descubrir algunos de los destinos culinarios más sabrosos, Las Cocinas del Mundo, el ciclo de viajes gastronómicos creado por la periodista gastronómica, sommelier de vino y aceite de oliva y Vice Chair para Latinoamérica de T he World's 50 Best Restaurants , Marcela Baruch, junto a Consolid Travel, presenta dos nuevas experiencias para 2026: Chile, del 28 de agosto al 1º de setiembre, y Mendoza, del 28 de octubre al 3 de noviembre.

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La propuesta, que excede un recorrido turístico, está pensada para acceder a experiencias difíciles de organizar de manera individual como encuentros con chefs, almuerzos y cenas diseñadas especialmente, visitas a bodegas y productores, conversaciones con quienes están transformando la gastronomía de la región y un recorrido que permite comprender la identidad de cada destino a través de sus productos y propuestas gastronómicas.

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El primer viaje propone cinco días recorriendo Santiago y el Valle de Colchagua, dos escenarios fundamentales para entender la cocina chilena contemporánea. El itinerario combina visitas a restaurantes de autor, viñedos y proyectos que trabajan con productos locales para mostrar cómo tradición e innovación conviven en una de las escenas gastronómicas más relevantes de Sudamérica en este momento.

Durante las cinco jornadas, el grupo compartirá experiencias con algunos de los protagonistas de esta historia culinaria, entre ellos Rodolfo Guzmán, referente de Boragó; Nicolás Tapia, de Yum Cha; Mauricio Fredes y el equipo de La Calma; y Pilar Rodríguez, del Food & Wine Studio. Todos comparten la filosofía de poner al producto local en el centro de cada plato, respetando el origen, el territorio y las tradiciones que le dan identidad.

El programa incluye cuatro noches de alojamiento con desayuno, almuerzos y cenas en restaurantes de autor, paseos y traslados durante toda la experiencia. No incluye el boleto aéreo.

Grupo de Las Cocinas del Mundo con Marcela Baruch, en el restaurante La Mar, en Lima, Perú.

Conocer el ADN del vino argentino en Mendoza

La propuesta para el mes de setiembre invita a disfrutar Mendoza desde una perspectiva poco habitual. Durante los siete días de duración de la experiencia, los viajeros van a atravesar el Valle de Uco y Luján de Cuyo, dos de las regiones más importantes para la produccion de vino argentino. Conocerán personas y proyectos que marcan el rumbo de la gastronomía y la vitivinicultura mendocinas. Accederán a algunas de las figuras más influyentes de la industria, como Alejandro Vigil, la familia Zuccardi, los Durigutti, Susana Balbo y Gabriel Dvoskin, entre otros.

El programa también incluye visitas a restaurantes distinguidos por la Guía Michelin y encuentros con referentes de la cocina argentina como Patricia Courtois, Flavia Amad, Iván Azar y Augusto García, quienes compartirán su visión sobre el paisaje, el producto y la identidad gastronómica de la zona.

Las Cocinas del Mundo con Marcela Baruch, en Mendoza.

La experiencia se completa con alojamiento en dos entornos emblemáticos. Las primeras tres noches en Antucura Tandem Wine Hotel, en el Valle de Uco, rodeado de viñedos y con vistas a la Cordillera de los Andes, y las siguientes tres en Lares de Chacras, una casona tradicional ubicada en el corazón de Luján de Cuyo, en Chacras de Coria.

El viaje, que va del 28 de octubre al 3 de noviembre, en este caso incluye pasaje aéreo desde Montevideo a Mendoza con tasas e impuestos, tres noches en Antucura Wine Lodge con desayuno, tres noches en Lares de Chacra, las comidas y bebidas, y los traslados.

Grupo de Las Cocinas del Mundo con Marcela Baruch, en el restaurante Sézanne, en Tokio, Japón.

Como en todas las ediciones de Las Cocinas del Mundo, con la guía cercana de Marcela, el objetivo no es solo conocer grandes restaurantes, sino entender cómo una cultura se expresa a través de sus ingredientes, sus productores, sus cocineros y sus historias. Para el 2027 ya se están organizando ediciones en Colombia, País Vasco, Japón y Lima.

Más información y reservas por teléfono al (+598) 95 747 399 o por mail a [email protected].