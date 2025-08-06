El budín de Lucía Soria que salvará tus meriendas

Este budín es superhúmedo, fácil y delicioso. Ideal para comer a la hora del té, mandar de merienda a la escuela y compartir con amigos. Podés hacerlo en un molde de budinera o también hacer muffins individuales, y los arándanos pueden ser frescos o congelados.

250 g de harina

1 cda. de polvo de hornear

200 g de arándanos (pasados por harina)

Procedimiento

Enmantecar y enharinar el molde.

Batir el azúcar, la miel y la manteca con una batidora eléctrica hasta obtener una preparación cremosa. Agregar los huevos, luego incorporar los ingredientes secos previamente cernidos en forma envolvente. Colocar la mezcla en el molde previamente enharinado.

Mezclar la preparación y los arándanos en forma envolvente.

Cocinar en un horno precalentado por 30-45 min a 180°.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.