¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El budín de Lucía Soria que salvará tus meriendas

Con arándanos frescos o congelados, esta receta se puede disfrutar tanto en forma de budín como en versión muffin

Lucia Soria BUDIN DE ARANDANOS

FOTO

Álvaro Gargiulo Cor
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Este budín es superhúmedo, fácil y delicioso. Ideal para comer a la hora del té, mandar de merienda a la escuela y compartir con amigos. Podés hacerlo en un molde de budinera o también hacer muffins individuales, y los arándanos pueden ser frescos o congelados.

Ingredientes

200 g de manteca pomada

Leé además

la receta de la tostada con palta que fascina a lucia soria
Receta

La receta de la tostada con palta que fascina a Lucía Soria

Por Lucía Soria
la ensalada de lucia soria ideal para consumir en invierno
Receta

La ensalada de Lucía Soria ideal para consumir en invierno

Por Lucía Soria

130 g de azúcar

1 cda. de miel

100 g de huevos

250 g de harina

1 cda. de polvo de hornear

200 g de arándanos (pasados por harina)

Procedimiento

Enmantecar y enharinar el molde.

Batir el azúcar, la miel y la manteca con una batidora eléctrica hasta obtener una preparación cremosa. Agregar los huevos, luego incorporar los ingredientes secos previamente cernidos en forma envolvente. Colocar la mezcla en el molde previamente enharinado.

Mezclar la preparación y los arándanos en forma envolvente.

Cocinar en un horno precalentado por 30-45 min a 180°.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

Selección semanal
Del Ejecutivo al Parlamento

Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

Por Nicolás Delgado
Impuestos

La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

Por Redacción Búsqueda
Israel

Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

Por Guillermo Draper
Pasaportes

El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gimena Hernández, Laura Dupuy, Valeria Csukasi, Gabriela Ortigosa, Elizabeth Moretti y Noelia Martínez, integrantes de la Red de Mujeres Diplomáticas Uruguayas

Las mujeres diplomáticas se nuclean para combatir las brechas de género y romper el círculo de poder

Por Federica Chiarino Vanrell
Avenida central de Gramado durante Navidad

¿Qué pasa en Gramado que todos quieren ir?

Por Milene Breito Pistón
La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Las protagonistas de Las Cimarronas 

Las Cimarronas y un bronce que valió oro para el deporte en Uruguay

Por Leonel García