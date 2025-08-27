  • Cotizaciones
    jueves 28 de agosto de 2025

    Un plato de Lucía Soria para aprovechar la temporada de hongos

    Lucía Soria comparte una receta de ragú de hongos que es fácil, rica y nutritiva

    Lucia Soria RAGOUT DE HONGOS
    Búsqueda | Lucía Soria
    Por Lucía Soria

    Estamos en un momento muy bueno de los hongos, tanto silvestres como de cultivo. Hoy te dejo esta receta fácil y muy rica, para acompañar diferentes pastas, arroces, polenta o simplemente comer sobre una tostada.

    Ingredientes

    2 cebollas blancas cortadas en brunoise

    4 dientes de ajo

    2 varas de apio

    200 g de hongos frescos

    100 g de hongos secos

    2 hojas de laurel

    100 cm3 de vino blanco

    Caldo de verduras o agua c/n

    Sal, pimienta negra recién molida

    Aceite de oliva

    Perejil fresco

    50 g de manteca

    Procedimiento

    Empezamos preparando todos los vegetales. Cortamos la cebolla en brunoise, pelamos y cortamos los ajos en láminas bien finas, el apio también en brunoise, los hongos frescos en láminas finas y los hongos secos los hidratamos con agua hirviendo.

    Llevamos al fuego en una olla o sartén amplia, agregamos aceite de oliva y, cuando esté caliente, sumamos la cebolla, el ajo, el apio y el laurel. Dejamos cocinar y mezclamos cada tanto hasta que esté bien cocido y dorado.

    Mientras tanto, retiramos los hongos secos del agua y picamos grueso. El agua la guardamos para sumar a nuestra preparación.

    Cuando la cebolla esté cocida, sumamos los hongos frescos y los secos, cocinamos por unos 5 minutos, agregamos sal, pimienta y desglasamos con el vino blanco. Dejamos evaporar el alcohol y luego agregamos el caldo o el agua hasta cubrir toda la preparación. Bajamos el fuego al mínimo y cocinamos por unos 10 minutos más.

    Pasado este tiempo, agregamos la manteca para que el ragú quede más brillante y cremoso. Chequeamos el sabor y agregamos el perejil fresco picado.

    Se puede servir acompañando una pasta, un arroz, una polenta, un cous cous, quinoa y muchas opciones más.

    Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

